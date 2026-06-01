【楽天イーグルス】6/11（木）田原 俊彦さんがセレモニアルピッチに登場！

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、6月11日（木）読売ジャイアンツ戦において、田原 俊彦さんがセレモニアルピッチを行うこととなりましたので、お知らせいたします。

当日はセレモニアルピッチのほか、イニング間のイベントにもご登場予定です。

＜ 6/11（木）田原 俊彦さんセレモニアルピッチ 概要＞

■日時：6月11日（木）読売ジャイアンツ戦［18:00試合開始］17:45頃

■場所：楽天モバイル 最強パーク宮城 マウンド上

■田原 俊彦さん（たはら としひこ）さんプロフィール

生年月日：1961年2月28日

出身地：山梨県

79年から出演したドラマ「3年B組金八先生」で脚光を浴び、「たのきんトリオ」で人気者に。翌年「哀愁でいと」で歌手デビュー。「ハッとして！Good」「抱きしめてTONIGHT」などヒット曲多数。65歳となった今も足上げバリバリ2時間超歌って踊ってのステージで全国ツアーを展開！

6月17日には82作目のシングル「ナニコレ最高!!!」をリリースする。

■田原 俊彦さんコメント

楽天イーグルス勝利のためにファンの皆さんと一緒にスタジアムを盛り上げます！

僕も野球少年だったので、今からワクワクが止まりません。

仙台には毎年コンサートで訪れていて、今年も8月20日にトークネットホール仙台にて「Dance with KING of IDOL 2026～パーティーはこれからだ！～」を開催します。こちらも最高のステージをお届けしますので、ぜひ期待していてください。

皆さんとお会いできるのを今から心待ちにしています。楽しい時間を過ごしましょう！

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