『Tuissの真夏日割』30℃を超えた日はハニカムシェード30%オフ

TUISS DECOR株式会社真夏日割 30℃を超えた日はハニカムシェードが30%オフ

TUISS DECOR株式会社（チューイッシュ・デコア株式会社、本社：東京都港区／代表取締役社長 早嵜英二）は、2026年6月の火・水・木曜日を対象に、東京都千代田区の最高気温が30℃以上を記録した場合、当日限定でハニカムシェード全品を30%OFFで提供する「真夏日割 30℃を超えた日はハニカムシェードが30%オフ」キャンペーンを実施いたします。

Tuiss ハニカムシェード：https://www.tuiss.co.jp/honeycomb-shade

キャンペーン概要

対象日の14時時点において、気象庁による発表(https://www.data.jma.go.jp/stats/data/mdrr/tem_rct/alltable/mxtemsad0529.html#a44)で東京都千代田区の最高気温予報が30℃以上（真夏日）であることが確認された場合に「真夏日割 30℃を超えた日はハニカムシェードが30%オフ」キャンペーンを実施いたします。

実施が確定した場合は、当日中にTuiss公式SNSにて告知を行い、バナー掲載時から24時までの間、公式ECサイトにてハニカムシェード全品を30%OFFにてご提供いたします。なお、最高気温が30℃に達しない場合は、キャンペーンは実施せず、SNSおよびECサイトへの掲載・告知は行いません。

実施背景・ねらい

[表: https://prtimes.jp/data/corp/121148/table/15_1_9ddbdf1cbecb13fad14089e1cfb1c3b0.jpg?v=202606010151 ]

近年、記録的な猛暑が続くなか、断熱性能基準の強化やZEH（ゼロエネルギーハウス）関連の法整備など、住環境における省エネ需要を後押しする動きも重なり、窓まわりの遮熱・断熱へのニーズは急速に高まっています。一方、一般的なエアコンや窓そのものの交換は、業者への依頼や工事を伴うため、多くの方にとって手軽な選択肢とは言えません。

キャンペーン対象となるハニカムシェードは、ハニカム（蜂の巣）構造が生み出す空気層によって、夏の遮熱・冬の断熱を1枚で実現できる商品です。さらに弊社製品は、お客様ご自身での取り付けが可能で、賃貸住宅に対応した商品も取り揃えており、専門業者への依頼なしに手軽に住環境を改善できます。

本キャンペーンは、お客様が暑さを感じたタイミングで、お得にハニカムシェードをご購入いただける機会となっております。気温が30℃を超えた日限定で実施することで、お客様の購買意欲が最も高まる瞬間にハニカムシェードをご提供いたします。

ハニカムシェードとは？

ハニカムシェード（ハニカムスクリーン）は、ブラインドの断面がハニカム（蜂の巣）の形状をしたブラインドです。スクリーンに空気層を作ることで、夏の強い日差しによる室内温度の上昇を抑制するとともに、冬は冷たい外気を防いで暖気を逃がしにくくしてくれます。これによって、年間を通じて冷暖房コストの削減に貢献します。

弊社では、豊富なカラー・生地バリエーションのハニカムシェードをご用意しているほか、オーダーメイドによる窓ぴったりのサイズ対応も可能です。

トリプルハニカムシェード

遮光タイプの「トリプルハニカムシェード」の場合、3層の空気層によって、保温率83.8%/遮熱率83%/紫外線遮蔽率99.9%を実現。外気の影響をしっかり遮断するため、涼しいお部屋づくりにご活用いただけます。

また、採光タイプの「トリプルハニカムシェード」でも、保温率80.5%/遮熱率69%/紫外線遮蔽率98.9%と高い保温・遮熱性能を誇っております。柔らかな光を室内に取り入れられる採光生地を使用しているため、室内に快適な明るさを提供いたします。

遮光トリプルハニカム ピュアホワイト ハニカムシェード(https://www.tuiss.co.jp/%E3%83%8F%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%A0%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%89/26618/%E9%81%AE%E5%85%89%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%A0%20%E3%83%94%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88)採光トリプルハニカム セージグリーン ハニカムシェード(https://www.tuiss.co.jp/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%8F%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%A0/26885/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E6%8E%A1%E5%85%89%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%A0_%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3)ツインハニカムシェード

「ツインハニカムシェード」は中央のバーを境に、上部に透けるボイル素材、下部に遮光・遮熱素材のハニカムを組み合わせ、自由に採光コントロールができる革新的なデザインです。シアーハニカムでお部屋を明るく、遮光ハニカムで強い日差しをカット、そしてハニカム構造がお部屋の熱効率を高め、一年中快適な室温を保つことができます。

ツインハニカム シアーダヴ ハニカムシェード(https://www.tuiss.co.jp/%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%A0%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%89/25757/%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%A0%E3%80%80%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%B4)完全遮光パーフェクトシェード

窓枠との隙間ができない仕様の「完全遮光パーフェクトシェード」は、寝室などの光漏れを防ぎたい部屋におすすめの商品です。専用フレーム枠が窓枠にぴったりフィットし、2.5cm幅のハニカム構造と1級遮光生地の組み合わせで、遮光・遮熱・保温の三つの効果を発揮します。外からの視線もしっかり遮るため、プライバシーの確保にも安心です。

取り付けはビス不要の天井付け仕様。壁や窓枠に穴を開けずに設置できるので、賃貸住宅にもお気軽にお使いいただけます。

完全遮光パーフェクトシェード ゲインズボログレー(https://www.tuiss.co.jp/blackout-pleated/28003/%E5%AE%8C%E5%85%A8%E9%81%AE%E5%85%89%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%89%20%E3%82%B2%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%83%9C%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC)取り付けオプション「つっぱり式」「カーテンレール取り付け」

さらに、「つっぱり式」「カーテンレール取り付け」のオプションが選択できる商品は、穴あけ不要で賃貸住宅でも簡単に設置可能です。弊社商品はすべてお客様ご自身で設置が可能なため、専門業者に設置を依頼することなく、手軽にお部屋をアップデートすることが可能です。

Tuissについて

【つっぱり式（クリック２フィット）】の取り付けイメージ【カーテンレール取り付け】の取り付けイメージ

Tuiss（チューイッシュ）は英国発のオーダーメイドブラインド・カーテン通販で、2000年に創業し、これまで世界で1,500万本以上を供給してきました。ウッドブラインドやバーチカルブラインド、ハニカムシェードなどさまざまな窓装飾商品を展開し、V&A ウィリアム・モリスコレクションや英国リバティ社とのコラボレーション商品まで、2,500種類以上の製品を取り揃えています。

インテリアやDIYの専門知識がなくても美しい住空間を実現できるよう、採寸・注文・取り付けのすべてのプロセスをシンプルに設計しています。新居への引越し、家族構成の変化、新たなライフステージへの移行など、住まいが変わる節目に、お客様の「自分らしい空間づくり」に寄り添います。

Tuiss 公式Webサイト：https://www.tuiss.co.jp/