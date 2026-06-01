AIネイティブな生命保険代理店を運営するFwC株式会社、TRUST SMITH & CAPITALおよびインキュベイトファンドよりプレシードラウンドでの資金調達を実施

FwC株式会社

FwC株式会社（読み：エフ・ダブリュー・シー、代表取締役：藏田尚哉、以下「当社」）は、TRUST SMITH & CAPITALおよびインキュベイトファンドからの第三者割当増資によりプレシードラウンドでの資金調達を実施いたしました。

■FwCについて

FwCは、2025年に創業した保険AIカンパニーです。創業時より、保険代理業に精通したメンバーとAI／DXに精通したメンバーが一体となり、保険代理業が抱える課題の解決に取り組んでいます。AIを活用することで、業界の課題であったお客様への提案プロセスや組織内のガバナンス、営業プロセスの透明性を高め、安心・安全な保険を提供。ライフステージの変化に長く寄り添い続ける関係性を通じて保険代理業の新たなスタンダードを構築し、日本から世界を代表する保険AIカンパニーを目指しています。

■資金調達の背景と目的

保険代理店業界は、ライフプランの多様化を背景に金融仲介の役割が一層重要となる一方で、営業現場の属人性の高さや、組織的なガバナンス・データ活用の不足といった構造的な課題を抱えています。2026年6月1日に施行される改正保険業法では、社内ガバナンス体制の整備、過度な便宜供与の禁止、顧客意向に基づく比較推奨販売の徹底などが義務付けられ、業界全体に抜本的な体制変革が求められています。

今回の資金調達では、法規制への対応にとどまらず、これまで培ってきたAI活用をさらに強化することで、お客様がより安心して保険を選択し、安全にご活用いただける環境づくりを推進してまいります。

出資の詳細はこちら

https://note.com/fwc_id/n/nafc027328d84

■採用について

・FwCがつくる新しい営業組織

当社は、保険代理業の新しいスタンダードをつくるスタートアップです。AIを活用してお客様に最適な提案を届けたい方、データに基づく確かな価値提供を実現したい方、AI時代の営業組織でキャリアを築きたい方を歓迎します。

・AI × 金融という希少なキャリア

属人化や勘に頼らず、データに基づく提案で、お客様一人ひとりに合った保険を届ける仕組みづくりに携わることができます。保険業界でAIを実務に組み込む経験は希少性が高く、数年後の市場価値に直結するキャリアを築くことができます。

・組織で生み出す、安定した営業機会

個人の人脈に頼らず、AIによる仕組み化と組織的な営業活動により、安定して営業機会を生み出します。

▼FwCを知る：CompanyDeck

https://speakerdeck.com/pr_fwc/fwczhu-shi-hui-she(https://speakerdeck.com/pr_fwc/fwczhu-shi-hui-she)

▼募集要項・募集職種：採用ページ

https://fwcrecruit.notion.site/(https://fwcrecruit.notion.site/)

▼200年続く、保険代理店へ。保険業界を知り尽くしたFwC代表・藏田が、AIで透明性と精度を向上させる

https://note.com/fwc_id/n/n3de9b4d59e9a

■代表コメント

FwC株式会社 代表取締役 藏田 尚哉

このたびTRUST SMITH & CAPITAL様、インキュベイトファンド様より、私たちのビジョンにご賛同いただきましたこと、心より感謝申し上げます。保険業界は、本来お客様の人生に長く寄り添うべき領域でありながら、提案が担当者の経験頼みになりがちで、その根拠も見えにくいという構造課題を長年抱えてきました。FwCは、保険に精通したメンバーがAIを活用することで、誰が提案しても透明で精度の高い保険体験を実現します。日本を代表する保険AIカンパニーとして、グローバルに活躍する企業の実現を目指してまいります。

■投資家コメント

TRUST SMITH & CAPITAL 安藤 奨馬氏

私たちが本投資を決断した理由は明確です。レガシーな保険業界においてAIを真に使いこなし、業界の最先端を走る稀有な存在--それがFwC株式会社です。そして、藏田社長が掲げる「15兆円企業を本気で目指す」という視座の高さに、単なる目標ではなく、そこから逆算された戦略と実行力の一貫性を確信しました。TRUST SMITH & CAPITALは、長期パートナーとして全力で支援してまいります。

■投資家コメント

インキュベイトファンド 事業開発アナリスト 岩村 宗一郎氏

この度、FwCの一員となれたことを大変嬉しく思います。2026年6月の改正保険業法の施行は、業界全体のガバナンス変革を迫る転換点です。FwC株式会社はAIネイティブな仕組みをゼロから構築できるスタートアップとして、まさにその最前線に立っていると確信しています。同社の挑戦を全力で支援してまいります。

■FwC株式会社 会社概要

・代表者：代表取締役 藏田 尚哉

・設立：2025年1月

・本社：東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング３階

・HP：https://fwc-f.co.jp/

・本件に関するお問い合わせ先：pr@fwc-f.co.jp