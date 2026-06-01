【飛騨高山・岐阜県高山市】地域の安全・防災力をもっと身近に、楽しく！

高山市

岐阜県高山市は、6月21日（日）に市制施行90周年記念事業として「高山市消防フェスティバル2026」を開催します。

4回目の開催となる今回は、会場の規模を拡大し「見る」「学ぶ」「体験する」「楽しむ」をコンセプトとしています。

■ 背景：「競う大会」から「体験するフェスティバル」へ

操法大会は、消防団員の技術向上を目的に毎年開催されてきましたが「市民にとって防災や消防がより身近に感じられる機会を作りたい」という想いから、2023年度に大幅リニューアルを実施。競技中心の構成から、体験型ブース・ステージ・展示などを通じて、家族連れでも楽しめる市民参加型フェスティバルとして新たにスタートしました。昨年度は雨天にもかかわらず約1,000人が来場され、好評を博しています。

■ 消防庁からも「地域防災の優良事例」として表彰

2024年には、この地域ぐるみでの防災啓発への取り組みが評価され、消防庁から「地域防災力の向上に資する優良事例」として表彰されました。地域の消防団だけでなく、教育機関・中学生ボランティアが一体となったこのフェスティバルは、今や「市民の防災意識を高める新しいモデル」として全国的にも注目を集めています。

■ 開催概要

イベント名：高山市消防フェスティバル 2026

開催日：2026年6月21日（日）9:00～15:00

会場：モンデウスパーク駐車場（岐阜県高山市一之宮町7846番地1）

主催：高山市・高山市消防協会

後援：高山市教育委員会

協力：岐阜県、飛騨高山ブラックブルズ岐阜、高山市まちづくり協議会、高山市立中学校

■ 主な内容

見る：消防操法および消防技術発表、消防車・装備品の展示

学ぶ：市消防団の活動紹介、消防防災グッズの展示など

体験：消防車からの放水体験、消防車乗車体験、起震車での地震体験、煙体験ハウスなど

楽しむ：飛騨高山ブラックブルズ岐阜選手とのふれあい交流、音楽隊ミニコンサート、バザー、キッチンカーなど

市民と共に育てる「防災の輪」

この機会にぜひ、高山市消防フェスティバルにお越しください！

【本件に関するお問い合わせ】

高山市消防本部消防総務課

住所：〒506-0004 岐阜県高山市桐生町3丁目208番地

電話：0577-34-3792

FAX ：0577-35-3599

メールアドレス：shoubousoumu@city.takayama.lg.jp