「おむらいす亭」6/6 （土）～ 6/8（月）感謝祭キャンペーン！

株式会社焼肉坂井ホールディングス

ふわとろオムライスの「おむらいす亭」では昨年、6月6日を「おむらいす亭の日」として記念日制定を行いました。これは「0606（おむおむ）」の語呂合わせに形容したことに由来いたします。そして、今年は6月6日（土）～ 6月8日（月）に「お会計 税込500円毎に1枚「税込250円割引券」プレゼントキャンペーンを感謝祭として開催いたします。割引券は6月9日（火）～ 7月31日（金）まで29店舗のおむらいす亭でご利用できます。配布は無くなり次第終了でございます。皆さまのご来店をスタッフ一同お待ちしております ※割引券 ご利用可能店舗は下記に記載しています。

割引券 配布期間 2026年6月6日（土）～ 6月8日（月）

※配布は無くなり次第終了でございます。

※一部の店舗では割引券を配布しておりません。

「おむらいす亭」感謝祭キャンペーン

■ 税込 250円割引券

お会計 税込500円毎に1枚贈呈いたします。

有効期限 2026年6月9日（火）～ 7月31日（金）

※ 店内でご飲食いただいたお客様1会計につき、税込500円毎に1枚配布いたします。

※ 対象の店舗（おむらいす亭29店舗）にてご利用いただけます。

※ 店内飲食はお一人様1回1枚限り、お持ち帰りは1グループ様1回1枚に限りご利用いただけます。

※他の割引券・アプリクーポン・GGカードとの併用はできません。

※おつりはでません。

※店舗会計のみのお取り扱いになります。

割引券 ご利用可能店舗

■ フードコート店舗

・広島フジグラン神辺店 広島県福山市神辺町大字新道上2-10-26フジグラン神辺2F 084-965-6686

・広島ゆめタウン広島店 広島県広島市南区皆実町2-8-17ゆめタウン広島3F 082-250-6413

・広島ゆめタウンみゆき店 広島県広島市南区宇品西6丁目7-14 ゆめタウンみゆき1F 082-569-9006

・山口おのだサンパーク店 山口県山陽小野田市中川6丁目4番1号おのだサンパーク2F 0836-83-0501

・山口ゆめタウン山口店 山口県山口市大内千坊6-9-1ゆめタウン山口1階 083-976-4331

・山口シーモール下関店 山口県下関市竹崎町4-4-8 シーモール下関1F 083-250-9898

・山口イオン防府店 山口県防府市中央町1-3 イオン防府店1F 0835-21-5070 ・島根ラピタ本店 島根県出雲市今市町87 ラピタ本店1階 0853-25-9192

・香川イオンモール高松店 香川県高松市香西本町1-1イオンモール高松3 F 087-802-2827

・愛媛イオンモール今治新都市店 愛媛県今治市にぎわい広場1番地1イオンモール今治新都市1階

0898-35-5906

・福岡ゆめタウン筑紫野店 福岡県筑紫野市針摺東3-3-1ゆめタウン筑紫野1F 092-918-6132

・福岡イオンスタイル笹丘店 福岡県福岡市中央区笹丘1-28-74 イオンスタイル笹丘B1F

092-753-7888

・福岡ゆめタウン行橋店 福岡県行橋市西宮市3丁目8-1 ゆめタウン行橋1F 0930-55-0663

・福岡イオンモール大牟田店 福岡県大牟田市岬町3番4 イオンモール大牟田1F 0944-85-5155

・佐賀ゆめタウン佐賀店 佐賀県佐賀市兵庫北5丁目14番1号ゆめタウン佐賀2F 0952-37-8833

・熊本ゆめタウンはません店 熊本県熊本市南区田井島1丁目2-1ゆめタウンはません１F

096-234-7234

・熊本ゆめタウン光の森店 熊本県菊池郡菊陽町光の森7-33-1ゆめタウン光の森2F 096-213-5101

・大分ゆめタウン別府店 大分県別府市楠町382-7ゆめタウン別府3F 0977-73-8188

・鹿児島イオンモール鹿児島店 鹿児島県鹿児島市東開町7イオンモール鹿児島3F 099-296-1890

・沖縄イオンモール沖縄ライカム店 沖縄県中頭郡北中城字ﾗｲｶﾑ1番地 イオンモール沖縄ﾗｲｶﾑ4F

098-979-8088

・沖縄イオン南風原店 沖縄県島尻郡南風原町字宮平264 イオン南風原2F 098-996-9877

■ レストラン店舗

・福岡ゆめタウン博多店 福岡県福岡市東区東浜1-1-1ゆめタウン博多1F 092-643-8630

・福岡ゆめタウン大牟田店 福岡県大牟田市旭町2-28-1ゆめタウン大牟田1F 0944-53-3434

・福岡イオン大野城店 福岡県大野城市錦町4-1-1イオン大野城1F 092-586-6946

・北九州イオンモール八幡東店 福岡県北九州市八幡東区東田3丁目2-102 093-616-6828

■ 炭焼レストラン店舗

・兵庫イオン明石店 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り2-3-1イオン明石2番街1F 078-936-6712

・岡山イオンモール倉敷店 岡山県倉敷市水江1イオンモール倉敷1Ｆ 086-697-5077

・愛媛イオン新居浜店 愛媛県新居浜市前田町8-8イオン新居浜1F 0897-31-0740

・熊本イオンモール熊本店 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232イオンモール熊本１F

096-273-8860

記念日名称：おむらいす亭の日 記念日日付：6月6日 正式登録日：2025年5月7日（水）

ご家族や友人など大切な方との外食にオムライスを楽しんでいただきたいという願いから、1999年に「おむらいす亭」は誕生いたしました。現在、おむらいす亭はショッピングセンターのフードコートやレストランにも店舗を構え、15種類以上のオムライスや洋食メニューを取り揃えております。世代を超えて愛され続ける「おむらいす亭」を「0606（おむおむ）」の語呂合わせから「6月6日」を記念日とし、その魅力をもっとたくさんの方にお届けしていきたいと思います。

おむらいす亭 “ふわトロ” オムライスのこだわり

■ 卵のこだわり

オリジナル卵「幸卵」は、お客さまの「健康」「安心」「安全」を考え、環境の良い鶏舎で愛情を持って育てられた元気で健康な鶏から産まれた卵で、「卵黄」の色が濃く、「コク」「甘味」がある濃厚な味わいが特徴です。この「幸卵」の美味しさを引き出す焼き方で「ふわふわトロトロ」のオムライスに仕上げます。※店舗によっては使用しておりません。

■ ケチャップのこだわり

「有機」栽培された完熟トマトと玉ねぎに「有機」原料で作られた砂糖、香辛料、ビネガーを使用。食塩と水以外はすべて、「有機」の原材料にこだわった、環境に優しく、身体にも優しい、美味しさを追求した「有機ケチャップ」を使用しております。酸味と塩味を抑えた「甘口」な味わいが特徴です。

■ 職人仕事のこだわり

1つ1つ卵の割卵から始まり、ケチャップライスの煽り、ふわトロ卵の焼成に至るまで、「謙虚」「正直」に職人の「手仕事」によって調理しています。「常に美味しいオムライスをお客様に届けたい」という「想い」を持って調理し、その想いが「伝統の味」として日々受け継がれ「おむらいす亭」の味を支えています。

■ デミグラスのこだわり

ビーフと香味野菜の「旨味」、玉ねぎと果実の「甘味」、トマトの「酸味」、ルウの「苦味」、赤ワインとバターの「コク」が絶妙なバランスのレシピでじっくり丁寧に煮込んでいます。当店自慢のふわトロ卵に相性抜群!!旨味と深いコクが味わえる、洋食屋の「本格的なデミグラス」に仕上げています。

■ コンソメのこだわり

当店の「特製スープ」は肉や野菜などを煮込んで作った一般的なコンソメスープとは違い、肉や魚介を一切使わず、新鮮な「野菜だけ」を長時間コトコトと丁寧に煮込んでつくった、野菜本来の「甘味」「香り」「旨味」が堪能できる「野菜コンソメスープ」です。素材の味が引き立つ優しい味わいに仕上げています。

「懐かしの洋食屋さん」をコンセプトとしオムライス専門店「おむらいす亭」の歴史

「おむらいす亭」は、福岡県福岡市で1999 年9 月に1 号店をオープンしました。

当時の担当者が、たまたま行った大阪の梅田にあるオムライス専門店で、ほぼ女性のお客様が20 名近く並んでいたことに衝撃を受け、九州福岡の地にもオムライス専門店を作ろうと思い立ったことがきっかけです。「おむらいす亭」はその当時 1,000 円近くしたオムライスを「懐かしの洋食屋さん」というコンセプトのもと、500 円前後のリーズナブルな価格帯で提供するお店として誕生しました。1 号店目から 25 年以上運営し、ショッピングセンター内に出店しております。「レストラン」「炭焼レストラン」「フードコート」と店舗の形態やメニュー内容を幅広く取り揃え、お客様のニーズにあわせた展開を行っております。

沿革

1999 年 9 月 1 号店OPEN｜次郎丸店（福岡県福岡市）

2000 年11 月 10 号店目OPEN｜チャチャタウン小倉店

2001 年 4 月 フランチャイズ店舗展開開始

2003 年 5 月 50 店舗目OPEN｜ザ・モール春日井店

2005 年 3 月 100 店舗目OPEN｜福山西新涯店

2014 年10 月 イオンモール綾川店

2025 年 7月30日 直近の OPEN｜

りんくうプレミアム・アウトレット店

おむらいす亭アプリ・スタンプカード特典

1来店で1スタンプたまります。

店舗にございます「QRコードを読み込んでください」

※QRコードを設置していない店舗もございます。

スタンプ獲得数に応じて会員ランクを設け、

ランクごとにお得な特典をご用意しております。

■ スタンプ満了特典

◎ レギュラー会員

10個満了で300円引き→シルバー会員へランクUP

◎ シルバー会員

10個満了で400円引き→ゴールド会員へランクUP

◎ ゴールド会員

10個満了で500円引き

※ご来店最終日から12ヶ月間、ご来店がない場合は1ランクダウンとなります。

※内容は変更になる場合がございます。

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

おむらいす亭公式HP https://ys-holdings.co.jp/omuraisutei/

おむらいす亭公式Instagram https://www.instagram.com/omuraisutei/