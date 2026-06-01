TISとインテック、電話番号を用いた本人認証サービス「電話認証サービス」にトランザクション認証機能を追加

ＴＩＳ株式会社

TISインテックグループのTIS株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡本 安史、以下：TIS）と株式会社インテック（本社：富山県富山市、代表取締役社長：疋田 秀三、以下：インテック）は、利用者の電話番号を用いた本人認証サービス「電話認証サービス」に、手続き内容を確認するトランザクション認証機能を追加し、2026年6月1日から提供開始したことを発表します。

トランザクション認証とは、重要な手続きや取引（トランザクション）を実行する際、その内容が改ざんされていないこと、利用者の意図した内容であることを確認する認証方式です。今回の機能追加により、発信者電話番号による本人認証と取引内容確認を同時に行い、利用者が意図しない不正な手続きの実行を未然に防止します。本機能の開発にあたり、TISとインテックが共同で構築・運用を担い、TISはAPI基盤、インテックは電話ネットワーク基盤をそれぞれ提供します。両社の強みを組み合わせることで、高い信頼性と利便性を備えた認証サービスを実現しています。

背景

トランザクション認証機能の利用イメージ

近年、フィッシングサイトを通じた不正送金やなりすまし被害が急増し、社会的な問題となっています。IDやパスワード、メールやSMSで送信されるワンタイム認証コードが窃取されるケースが増加し、利用者が気づかないうちに不正な送金や手続きが実行される被害が発生しており、従来の多要素認証だけでは不正取引を防ぎきれない状況が顕在化しています。

TISとインテックは、利用者の電話番号を用いた本人認証サービス「電話認証サービス」を提供しており、2025年4月にリアルタイムフィッシング対策機能を追加するなど、新たな不正取引に対応した機能アップデートを行ってきました。

今回、不正取引に対するさらなる対策として、利用者自らが取引内容を確認・承認するプロセスを組み込んだ認証方式が必要と考え、「電話認証サービス」にトランザクション認証機能を追加し提供を開始しました。

「電話認証サービス」トランザクション認証機能の概要

本機能により、利用者は電話認証時に音声ガイダンスを通じて、「どのサービスで、どのような手続きを行うか」を確認し、取引実行の可否を選択できます。仮に攻撃者のフィッシングにより認証情報が不正に取得された場面でも、正規の利用者が意図しない取引内容であれば拒否することができ、不正な取引実行を防止します。主な特長は以下の通りです。

＜特長＞

今後について

- 本人確認と取引確認を同時に実現する高信頼性認証発信者電話番号による厳格な本人認証に加え、音声ガイダンスで取引内容を確認する仕組みにより、利用者の真正な意思を確実に反映。認証情報のみを悪用した攻撃に対しても、金融分野での高いセキュリティ要求に応えるTISの実績と知見を活かし、取引内容の正当性を利用者自身が最終確認する仕組みを実現することで、不正な手続きの実行を防止。- 誰でも使いやすい電話・音声ガイダンス方式ユーザ体験を重視してきたインテックのサービス設計ノウハウを反映し、複雑な操作を排した設計を実現。専用アプリや認証デバイスを必要とせず、電話と音声案内のみで完結するため、年齢やITリテラシーを問わず直感的に利用可能。- 専用機器不要で運用コストを抑制トランザクション認証専用のハードウェアを導入・管理する必要がなく、既存システムと「電話認証サービス」をAPIで連携することで利用可能。これにより、導入・運用にかかる期間とコストの低減が可能。

TISとインテックは今後も、金融分野での高いセキュリティ要求に応えるTISの実績と、インテックのネットワーク基盤・運用における高信頼なIP電話技術を活かし、サービス付加価値の向上と企業のセキュリティ対策における課題解決を支援していきます。

また、両社は2026年7月1日に合併し、TISI株式会社としてTISインテックグループが主催するオンラインイベント「TIS INTEC Group BUSINESS SUMMIT’26」に「電話認証サービス」を出展します。サービス提供事業者が選ぶべき多要素認証の現実解について、「電話認証サービス」とFIDO/パスキーをテーマに、パネルディスカッション形式で解説します。

イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11650/table/1928_1_d879a297a375152a90cb00bd72e24557.jpg?v=202606010151 ]

以下URLからお申し込みください。

https://www.tigbs.com/

「電話認証サービス」について

「電話認証サービス」は、利用者が契約している電話番号を使って本人認証を行うサービスです。一般的なID/パスワード認証と組み合わせてお使いいただくことで、より強固な多要素認証を実現することが可能です。

インターネットバンキングでの振込時や会員サイトでのログイン時等に、電話番号による認証を行うことで、本人認証の信頼性を高め、不正送金や不正アクセス等のリスクを低減します。また、電話認証により、利用者が契約している電話番号がアカウント作成時に登録したものであることを確認でき、ステルスマーケティングやポイント不正取得等につながる複数アカウントの作成を抑止することにもご活用いただけます。

「電話認証サービス」の詳細は、以下をご参照ください。

TIS：https://www.tis.jp/service_solution/telno_auth/

インテック：https://www.intec.co.jp/service/detail/telauth/

TIS株式会社について

TISインテックグループのTISは、金融、産業、公共、流通サービス分野など多様な業種3,000社以上のビジネスパートナーとして、お客さまのあらゆる経営課題に向き合い、「成長戦略を支えるためのIT」を提供しています。50年以上にわたり培ってきた業界知識やIT構築力で、日本・ASEAN地域の社会・お客さまと共創するITサービスを提供し、豊かな社会の実現を目指しています。

株式会社インテックについて

お客さまの経営戦略に沿った情報化戦略の立案からシステムの企画、開発、アウトソーシング、サービス提供、運用保守まで、IT分野において幅広く事業を展開しています。インテックは、1964年の創業以来培ってきた技術力をもとに、AI、RPA等のデジタル技術の活用や、新たな市場の創造にも積極的に挑戦しています。常にオープンな姿勢で、人、企業、社会を技術でつなぎ、自らも変革しながら「豊かなデジタル社会の一翼を担う」企業としてお客さまに新しい価値を提供していきます。

TISインテックグループについて

TISインテックグループは、国内外グループ2万人を超える社員が『ITで、社会の願い叶えよう。』を合言葉に、「金融包摂」「都市集中・地方衰退」「低・脱炭素化」「健康問題」を中心としたさまざまな社会課題の解決に向けてITサービスを提供しています。デジタル技術を駆使したムーバーとして新たな価値を創造し、人々の幸せと持続可能な豊かな社会の実現に貢献します。

※ 「電話認証サービス」は、TISとインテックの共同事業として提供しています。

※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

※ 記載されている情報は、発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。

本サービスに関するお問い合わせ先

TIS株式会社 デジタルイノベーション事業本部 デジタルイノベーション第2営業部

E-mail：canvas@ml.tis.co.jp

株式会社インテック ＩＴ基盤技術第２事業本部 ＩＣＴ営業部 田中(洋)

E-Mail：net_info@intec.co.jp