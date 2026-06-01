ダイワボウ情報システム株式会社

ダイワボウ情報システム株式会社(本社：大阪市北区/東京都港区、代表取締役社長：松本 裕之、以下DIS)と、働き方を変えるAXサービスを提供するSansan株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長／CEO:寺田 親弘、以下、Sansan）は、経理AXサービス「Bill One」の販売代理店契約を締結し、日本国内での販売を開始します。近年、物価高や人手不足を背景に、企業の経理部門では業務効率化と生産性向上が重要な課題となっています。DISとSansanはこうした市場ニーズに応えるべく、大企業から中小企業まで幅広い企業において経理業務の生産性向上が見込める「Bill One」を、DISの全国112拠点の販売網を通じて提供し、積極的な市場開拓を進めてまいります。

Sansan株式会社が提供するBill Oneは、請求書受領、経費精算、債権管理といった、さまざまな業務領域の課題を解決する、経理AXサービスです。請求書や領収書といった証憑書類が関わる全社の業務プロセスを根底から変えることで、経理部門に限らず、企業全体の生産性を高めます。

ダイワボウ情報システム株式会社 常務取締役 販売推進本部長 代継 勝巳は、次のように述べています。

「クラウド請求書受領サービス市場でシェアNo.1（※１）であるBill Oneの取り扱いを開始できることを嬉しく思います。当社では、全国の販売パートナーの皆さまとともに、法人のお客様に向けたSaaSの提供を強化しております。Bill Oneと協業し、当社のSaaSビジネス基盤である「iKAZUCHI（雷）」への掲載をはじめ、契約や提供が円滑に進む環境を整えることで、販売パートナーの皆様におけるDXソリューションの更なる充実と、事業拡大に貢献していきます。」

Sansan株式会社 執行役員 Bill One事業部 事業部長 大西 勝也氏は、次のように述べています。

「今回、販売代理店契約を締結できたことは大変光栄です。ダイワボウ情報システム様が有する全国の拠点体制と、各地域に広がる広範な販売ネットワークは、地域・中小企業の皆さまのDXを後押しする上で大きな力になります。今後はダイワボウ情報システム様とともに、各地域のパートナー企業の皆さまが提案・導入支援まで行えるようサポートを強化します。Bill Oneの機能強化も進め、経理業務におけるアナログな業務を「なくせる」ものへと変えていき、企業の生産性向上を後押しします。」

■Sansan株式会社について

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：73億50百万円（2026年2月28日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

■ ダイワボウ情報システム株式会社について

DISはIT流通を支える国内最大級のディストリビューターとして、国内外約1,500社に及ぶメーカー・サプライヤーから仕入れたIT関連商品を、国内約19,000社の販売パートナーを通じて、全国各地のエンドユーザーへ届けています。全国112の営業拠点による地域に密着した営業体制を構築し、「顔の見えるディストリビューター」としてクライアント企業の多様な要望に応えています。

ダイワボウ情報システム株式会社HP：https://www.pc-daiwabo.co.jp/

※１デロイト トーマツ ミック経済研究所「AI活用により新たな局面に突入するクラウド請求書受領サービス市場」（ミックITリポート2025年12月号）

https://mic-r.co.jp/micit/2025/

【本件に対するお問い合わせ】

ダイワボウ情報システム株式会社

クラウド・アプリケーション販売推進部 アプリケーショングループ 高山

E-mail：gtakayam@pc-daiwabo.co.jp

【報道関連のお問い合わせ先】

ダイワボウ情報システム株式会社

コーポレートブランディング課 谷岡

E-mail：dis_web@pc-daiwabo.co.jp