うな次郎史上、最長サイズ！いちまさ(一正蒲鉾)の「すごーく長いうな次郎 うなぎの蒲焼風」発売

一正蒲鉾株式会社

一正蒲鉾株式会社（本社所在地：新潟県新潟市東区、代表取締役 社長執行役員：野崎正博）は、2026年7月1日(水)より、人気の白身魚のすり身で作ったうなぎの蒲焼風「うな次郎」シリーズから、これまでの常識を覆す発売以来最長サイズの商品「すごーく長いうな次郎 うなぎの蒲焼風」を発売いたします。

本商品は、白身魚のすり身で作ったうなぎの蒲焼風「うな次郎」の美味しさをそのままに、圧倒的な長さとリアルな見た目を再現した商品です。『手軽に楽しめるうなぎの蒲焼風メニュー』『SNSでシェアしたくなるインパクト抜群な商品』『パーティーやイベントで盛り上がる食材』を探している方にぴったりの商品で、見た瞬間に驚きや、食卓で思わず会話が生まれる“体験型フード”として楽しめます。 そのまま豪快に丼ぶりにのせれば、まるで本物のうな丼のような満足感。カットしてシェアすれば、夏休みの食卓やホームパーティー、お盆の集まりでも盛り上がる一品になります。調理は電子レンジで温めるだけと簡単で、手軽に“うなぎ気分”を味わえるのも魅力の一つです。特に、夏の風物詩である土用の丑シーズンでは、家族や友人と盛り上がれる一品として、食卓に笑顔をお届けします。是非、今年の夏は、手軽さ・楽しさ・驚きのある「すごーく長いうな次郎」をお楽しみください。

【商品特長】

●うなぎの蒲焼をイメージした白身魚のすり身で作った練り製品です。

●電子レンジで温めるだけでうなぎの蒲焼の味わいを感じられます。

●「うなぎフリー」で環境・水産資源の保護にも貢献しています。

●本品はうなぎではありません。

●商品名：すごーく長いうな次郎 うなぎの蒲焼風

●内容量：1枚(たれ・山椒付)

●希望小売価格：498円（税抜）538円（税込）

●発売期間：2026年7月1日～7月末予定

●発売地区：全国

●商品情報ページ：こちらをクリック(https://www.ichimasa.co.jp/products/products_item.asp?id=1265)

【オンラインショップで先行予約販売開始】

6月5日(金)10:00～7月7日(火)の間、いちまさオンラインショップにて「すごーく長いうな次郎 うなぎの蒲焼風」の予約受付を開始します。詳細は、以下のURLをご確認ください。

いちまさオンラインショップ ： https://sh.ichimasa-eshop.com/products/1307

【うなぎの蒲焼風かまぼこ 「うなる美味しさ うな次郎」 とは】

「うなる美味しさ うな次郎」は、白身魚のすり身を使用し、うなぎの蒲焼の味わいや食感を再現した練り製品です。直火焼きによる香ばしさと、ふんわりとした身と皮の食感を再現した独自製法により、手軽に“うなぎ気分”を楽しめる商品として、幅広い層に受け入れられてきました。2016年の発売以降、「手軽さ」「価格」「食べやすさ」を強みに、ご家庭の食卓からお弁当、土用の丑の日といったイベントまで様々なシーンで活躍しています。

▶「うなる美味しさ うな次郎」特設サイト(https://www.ichimasa.co.jp/products/unajiro/)