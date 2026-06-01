「第17回 花王国際こども環境絵画コンテスト」募集開始

花王株式会社

花王株式会社（社長・長谷部佳宏）は、2026年6月1日より、「第17回 花王国際こども環境絵画コンテスト」の募集を開始します。「これからも続いていく地球のことをみんなで考えよう！」をテーマとし、世界中の子どもたちから、地球の環境・未来を守るために何ができるかを表現した作品を募集します。

本コンテストは、花王のパーパスである「豊かな共生世界の実現」に基づき、世界中の子どもたちの絵を通して多くの方に環境について考えるきっかけを届けることを目的に2010年より実施しているものです。これまでに、世界の約100カ国・地域の子どもたちから、19万点を超える応募がありました。子どもたちが「地球の環境・未来への想い」を込めて描いた絵が世界中の人々の心を動かし、サステナブルなライフスタイルを実践するきっかけとなることを願い、国内外で受賞作品の展示会も行っています。

さらに、本コンテストでは、応募作品1点につき50円を、応募時に子どもたちが選んだ環境活動へ寄付しています。寄付先は、(１)野生動物保護、(２)緑化・森林保全、(３)海ごみ・ごみ流出対策の3分野で、子どもたちが作品に込めた想いを具体的なアクションへとつなげています。

今年から新たに、作品画像をオンラインで提出できる「デジタル応募」を導入しました。これにより、郵送に伴う手間や負担の軽減を図るとともに、海外や教育現場からも応募しやすくします。なお、従来の郵送による応募も引き続き受け付けており、「デジタル応募」「郵送応募」のいずれかを選択できます。

第17回コンテストの審査結果は、2026年12月に花王のウェブサイトで発表する予定です。

第16回（2025年）の受賞作品

「第17回 花王国際こども環境絵画コンテスト」応募要項

- テーマ

「これからも続いていく地球のことをみんなで考えよう！」

あらゆるいきものが一緒に暮らせる地球の環境を未来までつないでいくために、私たちには何ができるでしょうか？自由な発想で絵に表現してください。

- 応募資格

6歳から15歳のお子さま（2026年8月末日時点での年齢）

- 応募方法・応募先

以下、いずれかの方法でご応募ください。

デジタル応募：作品画像を専用フォーム(https://entry.kao-iepcc.jp/jp/)よりアップロードしてください。

郵送応募：原画を下記宛先へお送りください。

〒131-0032

東京都墨田区東向島4-1-5

「花王国際こども環境絵画コンテスト」事務局 宛

- 締め切り

2026年9月4日（金）必着

- 発表

2026年12月までに、受賞者または学校／絵画教室宛にご連絡し、ウェブサイトで発表します。

- 審査員（敬称略）[表: https://prtimes.jp/data/corp/70897/table/646_1_6360a49319b4956618e10b010a19ffa7.jpg?v=202606010151 ]

（募集の詳細については、ウェブサイト「花王国際こども環境絵画コンテスト・応募について」(https://www.kao.com/jp/sustainability/society/environment/painting-contest/entries/?_ga=2.56639919.466632783.1711930007-1705711965.1711079299&adobe_mc=MCMID%3D10708792137062321940552733710965467327%7CMCORGID%3D952B02BE532959B60A490D4C%2540AdobeOrg%7CTS%3D1712210365)をご覧ください）

「花王国際こども環境絵画コンテスト」に関するお問い合わせ

「花王国際こども環境絵画コンテスト」事務局

電話：03-4306-5382 （午前10時から午後5時まで 土・日・祝日・年末年始・夏期休業などを除く）

E-mail：info@kao-iepcc.com

関連情報

花王国際こども環境絵画コンテストウェブサイト(https://www.kao.com/jp/children_painting/)