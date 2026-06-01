「音楽のまち・かわさき」に音楽関連イベント情報のデータ連携を開始

株式会社インフォモーション

株式会社インフォモーション（本社：東京都品川区、代表取締役：矢野 祐輔、以下「当社」）は、音楽のまち・かわさき推進協議会が管理・運営するサイト「音楽のまち・かわさき」に対し、川崎市内開催の音楽関連イベント情報のデータ連携を開始しました。

◼️「音楽のまち・かわさき」について

「音楽のまち・かわさき」は、川崎市制80周年を契機として2004年に設立された「音楽のまち・かわさき推進協議会」が運営しているウェブサイトです。

音楽を通じた地域活性化とグローバルな文化振興を目的に、市民をはじめ企業オーケストラや音楽大学など多様な主体が連携し、“音楽があふれるまち”として、川崎市内の魅力的な音楽イベントを発信しています。





▼「音楽のまち・かわさき」はこちら

https://www.ongakunomachi.jp/(https://www.ongakunomachi.jp/)

◼️本連携の背景と目的

川崎市民の音楽活動は、クラシック、ジャズ、ポップスをはじめ、全国各地の郷土芸能や世界の民族音楽まで実に多彩です。こうした市民のニーズに応えるべく、本サイトでは川崎市内の多種多様な音楽関連イベント情報の発信に取り組んできました。

サイト開設から約22年が経過し、WebサイトやSNSを通じた情報発信が急増し、音楽関連イベント情報は多様な媒体から発信されるようになっていき、サイト運用中の情報発信に関わる業務負荷が課題となっていました。

こうした課題を解決するため、Web上で公開されているイベント情報を自動的に収集する当社の「AIイベント情報集約サービス」により自動収集された音楽関連イベント情報を「音楽のまち・かわさき」にデータ連携することによって、協議会職員の皆さまの情報発信に関わる業務負荷を軽減しつつ、市民の多様なニーズに対応した音楽関連イベント情報の効果的発信を目的としています。

◼️データ連携の概要

・AI技術により、Web上に公開されている音楽関連イベント情報を自動的に収集

Webサイト、SNS、ブログ等で発信される、自治体や施設の大規模イベントから、市民団体による地域密着のイベント、個人主催の小規模なイベントまで、非常に幅広い音楽関連イベントを収集します。

・収集したイベント情報を当社スタッフが目視確認

AI技術によって収集されたイベント情報は、誤った情報がサイトに掲載されないように、事前に当社スタッフによる目視確認が行われます。

・目視確認を経て品質が担保された状態でAPIを通じたデータ連携

本データ連携に伴い、協議会職員の方に必ず行っていただく必要のある定期的な運用業務は基本的にありません。

◼️「音楽のまち・かわさき」サイト仕様に合わせたカスタマイズ内容

当社サービス導入前の「音楽のまち・かわさき」サイト仕様に合わせてデータ連携をするため、協議会職員の方に追加的にデータ編集作業等を行っていただく事なく、基本的に今まで通りの情報配信を実現します。

・カテゴリは「未就学児入場可」「講座」に設定

・複数日程で開催されるイベント情報は１日程毎に分割しデータ連携

・エリア毎にイベントを区分出来るよう以下のエリアを設定

・川崎区

・幸区

・中原区

・高津区

・宮前区

・多摩区

・麻生区

・その他

◼️本連携にあたってのコメント

＜「音楽のまち・かわさき」推進協議会のコメント＞

これまで「音楽のまち・かわさき」では、市内で開催される多様な音楽イベント情報を発信してきましたが、情報収集については主催者の皆さまからの投稿に大きく依存していました。

今回の連携により、Web上で公開されているイベント情報をより網羅的かつ効率的に収集できるようになり、これまで掲載が難しかった小規模な催しや地域密着型のイベントについても、より幅広く紹介できる可能性が広がりました。

市民や来街者の皆さまにとって、川崎の多彩な音楽文化に出会いやすい環境を整えるとともに、「音楽のまち・かわさき」のポータルサイトとして、より充実した情報発信を目指してまいります。

＜インフォモーション社のコメント＞

当社はこれまで、AI技術を活用したイベント情報の集約サービスを通じて、持続可能な地域活性化や市民サービスの向上に取り組んでまいりました。

このたび、音楽のまち・かわさき推進協議会様が推進される、音楽あふれるまちづくりの取り組みにおいて、イベント情報のAPI連携という形で当社サービスをご活用いただけることを、大変光栄に存じます。

川崎市は非常に文化的で、魅力あふれる音楽関連のイベントがたくさん開催されています。

本連携を通じて、サイトご利用者の皆様に向けて、川崎市内の音楽関連イベント情報がより広く、より効率的に届く環境づくりを支援してまいります。

◼️株式会社インフォモーションについて

私たちは、世の中のイベント情報に誰もがアクセスしやすい環境を整えることで、人々の人生を目的で満たし、移動の総量を増やすことで、人と社会の活性化にチャレンジしています。

※詳しくはこちらをご覧ください。

当社HP：https://infomotion.co.jp/

AIイベント情報集約サービス（自治体・観光協会向け）：https://infomotion.co.jp/event-g/

全国イベント情報データベースAPIサービス：https://infomotion.co.jp/event-api/

◼️本件に関するお問い合わせ先

音楽関連のサイト運営に携わっている方をはじめ、当社の事業・サービスにご興味のある方は、下記メールアドレス、電話番号よりお問い合わせをお願いします。

Email：info@infomotion.co.jp

TEL：03-6271-9222（受付時間：平日 09：00 ～ 18：00）

担当：代表取締役 矢野祐輔