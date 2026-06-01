人気クリエイターが集結！「クリエイターズフリマ！2」出店map＆限定コラボ企画を公開！

UUUM株式会社

UUUM株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之）は、2026年6月12日（金）から14日（日）の3日間開催する、クリエイターによるフリーマーケット「クリエイターズフリマ！2」の出店mapを公開します。合わせて、総勢77組の出店ラインナップや、大注目の限定コラボ企画に関する最新情報をお知らせします。

出店mapについて

出店mapを大公開！

出店クリエイターの紹介

■クリエイター・インフルエンサー

・フィッシャーズ

・カズチャンネル

・さかいさんだー

・ヲタファ

・ひろと家-309号室-

・くま

・ゆきりぬ

・HIMAWARIちゃんねる

・ゆーぽん

・うるこりす

・水溜りボンド

・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-

・スタルケル

・レオンチャンネル

・あざみ夫婦

・UUUMGOLF

・やまももちゃんねるつ

・はまちこちゃんねる

・ちささこ

・イリクス学園

・タクマのコント。

・ガミックス

・ゆみみンゴTV

・みんち Z世代の味方

・さとちん

・おーちゃんねる

・桐崎家

・デカキン

・レイン。

・もぐもぐゆみまろ

・ddd_ch

・やじ

・カラフルピーチ

・ナナオは立派なユーチューバー

・ボンボンTV

・まさと

・きりやん

・のばまん

・田中みかん

・これ好きshop

・竹脇まりな

・とい★はっぴー /toyhappy

・DogChu

・Tienda-SUMIN

・織田千穂（@chihoda）

・お顔のマジシャンさおり

・外村美姫

・chihiro

・kaori_nu

・Koko

・和羽書道

・白石みく

・FLUFFY SNOW

・銀河ネイリストKaori

・ほんまかよこ（KINNIKU）

・あやの

・おつる

・nikosweet ︎maiko

・MasumiN

・宇佐美ぽむ

・あこぽん

・【ダイチワワダン】りゅういち

・HIRO

・ゆず

・村上佳蓮 （むらかみかれん）

・mini charoru

・咲良

・DanDelion すずきめぐみ

・天萬愛紗

■企業・ブランド

・FAMISUKI

・テルル

・ASERR（エイザー）

・FACTORY FRONT/Japan Factory Tour

・Roborock

・ニオイ対策「DASHOE」

・SNPIT

・WorldID登録ブース

※出店日は公式サイト（https://creatorsflm.com/）からご確認ください。

※各クリエイターが来店および常時店頭に滞在するとは限りません。あらかじめご了承ください。

企画１.「わんちゃんステッカー」

総勢27組のわんちゃんインフルエンサーのスクエアステッカーを販売します。

テントで可愛いステッカーを複数展示していますので、運命のわんちゃんを見つけてください！

■参加するわんちゃんインフルエンサー

・豆柴はなちゃん&まるちゃん

・チワワのここあ＆らて＆ちろる(ハート)

・花さん@あずはな

・むーこ。

・ローズウルフ

・きなこふ

・チャウチャウ犬 こまめ

・ゴールデンレトリバーのイヴ 🍎

・ターとアグ

・ぶるふぁみのアビー

・Banksy

・秋田犬の陸奥&源太（秋田犬カフェ）

・ひま | ビションフリーゼ

・もえまつの森🌳

・かるむるのん

・マルプーのましゅくん

・ガチムチゴールデンエルの３兄弟👦👦🦮

・むぎ

・ププのほのぼの日記

・レオハナ

・保護犬のちわっくす✰大福✰

・mosh

・かるびびびんば

・僕はおでん

・せつ（雪） ️🫧

・柴犬スティーブ

・ころはる

企画２.「クリエイターズキッチンカー」

クリエイターコラボのキッチンカー出店が決定しました。3日間限定のキッチンカー出店をお楽しみに！

（価格は全て税込表記）

ボンボンTV × ベビーカステラ

【メニュー】

・ベビーカステラ

【サイズ：料金】

・小10コ：500円

・中22コ：1,000円

・大35コ：1,500円



※ノベルティステッカー付きです。

カラフルピーチ × ドリンク

・星屑グレープソーダ：880円

・夕焼けレモネードティー：880円

※ノベルティステッカー付きです。



田中みかん × 唐揚げ

【唐揚げメニュー】

・みかんちゃんが大好きな味 濃厚タルタル南蛮唐揚げ

・みかんちゃんの地元山口県民がうなる！絶対ハマる柚子胡椒唐揚げ

・みかんちゃんの地元山口の絶対的スター ピリッと！もみじおろしマヨ唐揚げ

【サイズ・料金】

・Sサイズ：750円

・Mサイズ：1,200円

・Lサイズ：1,650円

【ドリンクメニュー：料金】

・田中みかんじゅーす（果肉入り）：600円

※ノベルティステッカー付きです。

※フードエリア出店者とのコラボです。

企画３.「カラフルピーチおみくじ」

クリエイターズフリマでしか手に入らない「からぴちおみくじ」が登場！

カラフルピーチらしさ全開のおみくじで運勢を占ってみてね！

料金：200円 / 枚

同時開催イベントのご紹介

「クリエイターズフリマ！2」はお台場の同会場にて、「ジャパンわんこフェスタ2026 in お台場」と「肉祭presentsホットドッググランプリ2026」の2つのビッグフェスと同時開催します。フリマエリア・フードエリアを含めた総出店数は250店舗以上となり、過去最大規模での開催です！



＜ジャパンわんこフェスタ2026 in お台場＞

■ペット関連ブランド180店舗が集結！

全国各地から厳選されたペット関連ブランド・サービスが、約180店舗にわたり一堂に会します。

ペットフード、ケア用品をはじめ、おしゃれなアクセサリーや洋服など、愛犬との日常をより豊かに彩る多彩な商品・サービスが揃います。会場では実際に商品をお手に取りいただけるため、質感やサイズ感をご確認いただきながら、じっくりとお選びいただけます。

※詳しい出店者情報は公式イベントInstagram(https://www.instagram.com/flaffy.fes/)でご紹介しています。



■見どころ充実！犬種別オフ会・フォトスポット・ステージコンテンツほか多数

「ペットとヒトが一緒に楽しめる」をテーマに、当日は多彩なコンテンツを展開します。愛犬と一緒に撮影できる各種フォトブースを設置するほか、好評の「わんこ証明写真」もイベント限定フレームにて登場します。毎回多くの来場者にご参加いただいている「わんわん抽選会」や、ステージコンテンツについても、前回よりさらに充実した内容でご提供します。

・毎回大好評の「犬種別オフ会」をドッグランで開催

毎回多くの来場者にご参加いただく人気コンテンツ「犬種別オフ会」も開催予定です。同じ犬種のわんちゃん同士が集まり、飼い主同士の情報交換や交流の場としてもご活用いただけます。その他にも参加型コンテンツを企画しています。

※開催場所がドッグランのため、参加にはドッグランの入場チケット購入が必要です。

・ステージコンテンツも新企画を加えてさらに充実

毎回好評をいただいているステージコンテンツでは、1日2回開催の「わんわんお名前ビンゴ」をはじめ、恒例の「デコバギー選手権」、新企画「和装オフ会」など、多彩なプログラムを予定しています。愛犬とともに楽しめる企画を通じて、来場者同士の交流や会場全体の一体感が生まれることも、本イベントの魅力のひとつです。ぜひご参加いただき、イベントならではの時間をお楽しみください。

・愛犬との思い出を残せるフォトスポット

今回も愛犬との思い出を残せるフォトスポットを多数ご用意しています。愛犬とともに心地よく、安心して暮らせる住まいを目指す賃貸住宅「へーベルメゾン PAWTNER（パウトナー）」のフォトスポットでは、神社の鳥居をモチーフにした愛犬との記念撮影が楽しめるデザインを採用。イベントキャラクター「フラッフィーくん」と一緒に記念撮影ができる巨大モニュメントやパネルも登場するほか、毎回好評をいただいている「セルフ撮影機」や「わんこ証明写真機」も設置します。ぜひ愛犬とともにお立ち寄りいただき、イベントの記念にご活用ください。

・イベント限定公式グッズの販売

今回もイベントオリジナルグッズの販売が決定しました。前回好評を博したフラッフィーくん「なりきりアクキー」（500円・各日150個限定）を再販するほか、毎回人気の「わんこぴん」（黄色・ラベンダー／各660円）、「うちの子おやつポーチ」（オレンジ・ブラック／各2,200円・イベント特別価格）、「オリジナルステッカー」（220～330円）も販売します。新グッズとして、「バンダナ」（500円）、「オリジナルバッグ」（770円）、「レジャーシート」（990円）、「犬種別ステッカー」（2種／各220～330円）も新たに登場します。いずれも本イベント限定のアイテムです。

※価格は全て税込表記です。



・会場を巡りながら楽しめるスタンプラリー

今回もスタンプラリーを開催します。パンフレット裏面を台紙として、会場内7カ所のブースを巡りスタンプを集めると、景品として「FLAFFYオリジナルステッカー」3種類の中から1点をプレゼントします。また、先着でサンプルもご用意しています。会場を巡りながらイベントをお楽しみいただける企画です。ぜひご参加ください。



◾オリジナルの愛犬カードが作れる！「わんこ証明写真」とエポスペットカードがコラボ

毎回好評をいただいている「わんこ証明写真」とエポスペットカードとのコラボ企画を今回も実施します。イベント当日、会場にてエポスペットカードに新規入会いただくと、愛犬の証明写真が撮影できる「わんこ証明写真」の撮影体験が可能です（お一人様1回限り）。撮影した写真をカードデザインに使用することもでき、撮影データの画像・動画もプレゼントします（各日先着70名様）。

詳細は、株式会社FLAFFYからのプレスリリースをご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000100.000093750.html



■掲示板を使った譲渡会「Adoption Park Board」も登場！

毎回イベントで賑わいを見せている「Do One Good」による「Adoption Park Board」が、今回も出展します。本取り組みは、保護犬の譲渡会をポスター展示のみで実施する形式で、会場ではポスターに掲載されたQRコードを読み込んだ先のウェブサイトを通じて、保護犬の詳しい情報をご確認いただけます。保護犬や保護団体への負担を抑えながら、来場者が情報にアクセスできる新しいスタイルとして、多くの方に共感をいただいています。当日は、ぜひ会場で本取り組みに触れてみてください。

＜肉祭presentsホットドッググランプリ2026＞

厳選されたホットドッグが大集合！自慢の定番メニューからイベント限定メニューまで。来場者の投票で頂点を決めるアツい戦いが繰り広げられます。さらに、肉祭ならではの肉料理やスイーツもご用意。公式ソングのライブパフォーマンスやDJなどライブステージも！ファミリーでもカップルでも友達同士でも楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

■ホットドッグ以外にも肉祭ならではのグルメが集結！

会場には、主役のホットドッグに加え、肉祭ならではの多彩な肉料理が勢ぞろい。ジューシーな焼き物や食べ応えのあるご飯メニュー、香ばしい揚げ物など、肉の魅力をさまざまなスタイルで楽しめるグルメが会場を彩ります。さらに、スイーツメニューもそろい、ガッツリ肉を食べたい方から甘いものを楽しみたい方まで幅広く満足いただけるラインナップ！

■ダンスバトル開催

6月14日（日）ダンスキッズのための特別企画「肉祭ダンスバトル2026」を開催！ダンスが大好きなキッズたちの熱いパフォーマンスが、お肉の香り漂う会場をさらに盛り上げます！ジャッジには、King&Princeの振付を手がけるATSUSHIと、今大注目のダンサーARU SAKURADA。さらにはプロダンスリーグDリーグに所属するdip BATTLESのJillie Jayの3名が登場！U12部門とOPEN部門の2部門の開催で、ベスト2には肉祭フードチケットなどの豪華賞品をプレゼント！各部門の優勝チームには記念トロフィーと、副賞として「肉祭で使用できるフードチケット1万円分」をプレゼント！

■「dip BATTLES」がスペシャルゲストショーに登場！

日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参戦するプロダンスチーム dip BATTLES。ストリートカルチャーをルーツに、個性あふれるダンサーたちが磨き抜かれたスキルと表現力で魅せる、注目のダンスチームです。チーム名には「強さ」と「情熱」を胸に、人々へ“夢”を届けたいという想いが込められており、ステージではその名の通り、エネルギッシュで迫力あるパフォーマンスを展開します。

■肉祭アンバサダー「餅田コシヒカリ」来場！肉祭フォトスポットで撮影しよう！

タレントとして幅広く活躍し、多くの人に親しまれている餅田コシヒカリさんが、肉祭2026 in 等々力緑地のアンバサダーとして登場！イベントの魅力を発信しながら、肉祭をさらに盛り上げていただきます。

さらに、会場には思わず写真を撮りたくなる肉祭で大人気のフォトスポットも登場！来場の記念に家族や友人同士で撮影を楽しめるのはもちろん、イベントならではの一枚をSNSでシェアして楽しむのもおすすめ！おいしいグルメとともに、会場での思い出づくりも満喫できます！

■みんなが口ずさむ！肉祭公式テーマソングが生で聴ける！

ニクマツリ～タベマクリノミマクリ～



作詞・作曲：YOU-10

美味しいお肉とビールで乾杯！"肉ばっかり食べればいい！"

最高の音楽と一緒に楽しもう！毎日13時にステージで披露！



https://linkco.re/gYmpADxP

■子どもに大人気の「キッズエリア」が今年も登場！

サーカススライダー、ワイルドウエストカーニバル、キッズドラゴンの3基、"楽しめるコンテンツ”もご用意しています！

UUUMについて

ジェンシー。国内最大級のMCN（マルチチャンネルネットワーク）として、15,000以上のYouTubeチャンネルをサポート。インフルエンサーマーケティング、グッズ・イベント事業、メディア事業など、多角的に展開している。

社名：UUUM（ウーム）株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之

設立：2013年6月

コーポレートサイト：https://uuum.co.jp/

クリエイターサイト：https://uuum.jp/