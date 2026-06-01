東京電機大学 未来科学部 建築学科 FAレクチャー「感情を喚起する装飾的空間」を開催　講師：向山裕二 氏・笹田侑志 氏（建築家／「ULTRA STUDIO」共同主宰）

学校法人東京電機大学

東京電機大学（学長 射場本忠彦）は、7月10日(金)、東京千住キャンパスにて、建築コレクティブ「ULTRA STUDIO」より建築家の向山裕二 氏、笹田侑志 氏を講師に迎え、未来科学部 建築学科FAレクチャー※（参加費：無料）を開催します。

向山氏と笹田氏、ならびに上野有里紗氏の3人の建築士が共同主宰する建築コレクティブ「ULTRA STUDIO」は2013年に結成、日本とヨーロッパで経験を積み、2018年より東京をベースに活動しています。主な作品として「残像の家」、「上原坂道のマンション」、「TATOU TSUNEISHI」などを手がけ、「住宅建築賞2024」、「第51回東京建築賞：新人賞」などの受賞実績があります。

本講演では、「感情を喚起する装飾的空間」と題して、お話しいただきます。

※FAレクチャーは、国内外の第一線で活躍する、建築とその近傍に関わる専門家を講師に招き、本学未来科学部建築学科がシリーズ企画として開催しているイベントで、学生が専門的に深い視点、また同時に社会に開かれた視点を持つことを目的としています。

＜開催概要（予定）＞

・日 時：2026年7月10日(金) 18:30～20:00

・会 場：東京電機大学 東京千住キャンパス 1号館2階 1205セミナー室

（東京都足立区千住旭町5番 ＊北千住駅東口(電大口)徒歩１分）

・演 題：感情を喚起する装飾的空間

・講 師：向山裕二 氏、笹田侑志 氏（建築家／「ULTRA STUDIO」共同主宰）

・対 象：16歳以上、建築を学ぶ学生や建築・設計などに携わっている方

・定 員：15名（申込先着順）

・参加費：無料

・主 催：東京電機大学 未来科学部 建築学科

・お申し込み方法：7月3日(金)17:00までに下記へご連絡ください。

・お問い合わせ先：東京電機大学 未来科学部 建築学科事務室（TEL：03-5284-5520）

＜講師プロフィール＞

向山裕二（むかいやま ゆうじ）氏、笹田侑志（ささだ ゆうし）氏

（建築家／「ULTRA STUDIO」共同主宰）

「ULTRA STUDIO」は、向山裕二氏、上野有里紗氏、笹田侑志氏からなる建築コレクティブ。2013年に結成し、日本とヨーロッパで経験を積み、2018年より東京をベースに活動を開始。プロジェクトに含まれる矛盾や葛藤を拡大解釈し、アイデンティティーの再定義と本質的なストーリーの構築を行う。そこから見いだされる象徴的なかたちと、装飾的な要素・色彩を組み合わせることで、感情に訴えかける空間を目指している。

(左から)向山氏､上野氏､笹田氏

（参考）東京電機大学 未来科学部 建築学科 FAレクチャー

チラシ（PDF）

https://prtimes.jp/a/?f=d128963-150-ec746fbc89b019ead3d8ef211c95a6ed.pdf