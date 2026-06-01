櫻坂46「四期生LIVE」6月2日（火）、3日（水）にLeminoで生配信決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」において、2026年6月2日（火）、3日（水）に行われる櫻坂46「四期生LIVE」の模様を生配信（PPV）※1いたします。また、2026年6月5日（金）、6日（土）にリピート配信いたします。

Leminoチケット購入ページ：https://bit.ly/4wTGZmB(https://bit.ly/4wTGZmB)

このたび、櫻坂46「四期生LIVE」の配信実施が決定いたしました！グループ加入から約1年。経験を重ねながら、自分たちなりの表現を少しずつ形にしてきた四期生の渾身のパフォーマンスを、Leminoでぜひお見逃しなく！

【配信概要】

■タイトル：櫻坂46「四期生LIVE」

■出演：櫻坂46

■生配信日時：

・2026年6月2日（火）19:00（開場：18:00）

・2026年6月3日（水）19:00（開場：18:00）

■リピート配信日時：

・2026年6月5日（金）20:00（開場：19:00）

・2026年6月6日（土）18:00（開場：17:00）

■販売期間：2026年5月30日（土）18:00～2026年6月6日（土）18:00まで

■販売価格：通常価格3,500円（税込）

※別途システム利用料220円（税込）がかかります。

■購入方法：下記のLeminoチケット購入ページにてご購入ください。

Leminoチケット購入ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/live/banner?summarize_id=live_s_00001585&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202606_s46_4th-generationlive&utm_content=prtimes

※本ペイパービューをご購入の方は、生配信およびリピート配信どちらもご視聴いただけます。

また、Leminoにてテレビ東京「そこ曲がったら、櫻坂？」の見逃し配信と合わせて「そこ曲がったら、櫻坂？」のスピンオフ番組「ちょこさく」を独占配信中です。下記の視聴ページよりご視聴ください。

(C) Seed & FlowerLLC

そこ曲がったら、櫻坂？

視聴ページ：https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDQ5ZDA=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202606_nr-sokosaku-0601(https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDQ5ZDA=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202606_nr-sokosaku-0601)

(C) NTT DOCOMO, INC.

ちょこさく

視聴ページ：https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDQ5ZDE=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202606_nr-chokosaku-0601(https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDQ5ZDE=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202606_nr-chokosaku-0601)

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※2の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト ： https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 本作品について、Leminoセレクトでの配信はありません。

※2 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

「Leminoプレミアム」の月額使用料は、ご契約方法によって料金が異なります。

・Web登録／ドコモショップでのご契約：月額1,540円（税込）

・App Storeでの購入：月額1,650円（税込）

・Google Playでの購入：月額1,650円（税込）

※3 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。