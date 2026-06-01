【東京ミルクチーズ工場】は誕生15周年を記念して、4種のチーズを使用した贅沢な『クワトロチーズクッキー』を、7月1日（水）より発売いたします。

写真拡大 (全8枚)

株式会社シュクレイ


株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一　本社：東京都港区）は、厳選したミルクと良質なチーズで美味しいお菓子をお届けするブランド【東京ミルクチーズ工場】誕生15周年を記念した新商品『クワトロチーズクッキー』を2026年7月1日（水）より発売することをお知らせいたします。


おかげさまで、ブランド誕生15周年を迎えることができました。

15周年の感謝を込めて、【東京ミルクチーズ工場】で長年親しまれている、カマンベール・ゴルゴンゾーラ・チェダー・マスカルポーネ、4種のチーズを使用した贅沢な『クワトロチーズクッキー』をご用意いたしました。



北海道産生乳とカマンベール、ゴルゴンゾーラ、チェダーの3種を合わせ、さっくりと焼き上げたクッキーに、マスカルポーネを使用したチョコ※をサンドしました。3種のチーズを練り込んだクッキーのほどよい塩味と、マスカルポーネのミルキーな甘みが重なり合い、チーズのコクと旨みに奥行きを持たせました。


（チーズ中マスカルポーネ74％、カマンベール7％、チェダー6％、ゴルゴンゾーラ2％使用）


※チョコレートコーチングを使用



さらに隠し味として加えたスパイスが、味わい深く、ほんのりエキゾチックな余韻を引き立てます。クワトロチーズが織りなす、贅沢なハーモニーをお楽しみください。



また、15周年を記念して、6月の1カ月間限定で、東京ミルクチーズ工場オリジナルスタンプカード、Wポイントキャンペーンを実施いたします。期間中は、通常500円につき1ポイントのところを2ポイント付与いたします。今しか味わえない周年菓をこの機会に是非、ご賞味くださいませ。



◆商品概要


【商品名】クワトロチーズクッキー


【価 格】9枚入　1,566円（税込）


【発売日】2026年7月1日（水）


【販売店】アトレ吉祥寺店、東京ソラマチ店、ルミネ新宿店、ルミネエスト新宿店、ルミネ立川店、渋谷 東急フードショー店、羽田空港第1ターミナル特選洋菓子館店、羽田空港第1ターミナルHANEDA-YA 7番ゲート店、羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店、羽田空港第2ターミナル PIER63番ゲート前店、EQUiA北千住店、アトレ秋葉原1店、ルミネ大宮店、ラゾーナ川崎店、ニュウマン高輪店、そごう横浜店　他


※期間限定・数量限定商品につき、無くなり次第終了。


※店舗により発売日が変更となる場合がございます。


■東京ミルクチーズ工場 誕生15周年


昨年、「ミルクとチーズを、もっと自由に。」をテーマに、ブランドをリニューアルした東京ミルクチーズ工場。



皆さまの応援のおかげで、本年をもちましてブランド誕生15周年を迎えることができました。



皆さまの至福のひとときを彩る存在であり続けられますよう、ミルクとチーズの可能性を信じ、枠にとらわれない発想で心躍るスイーツ体験を引き続きお届けして参ります。





・15周年を記念してスタンプ2倍キャンペーン実施中！



東京ミルクチーズ工場誕生15周年を記念して、Wポイントキャンペーンを実施いたします。



期間中は、通常500円につき1ポイントのところを2ポイント付与いたします。



40ポイントでお好きなクッキー9枚入との引き換えが可能です。この機会にどうぞご利用くださいませ。



■実施期間：6月1日（月）～6月30日（火）







※対象外のクッキーもございます。詳細は店頭スタッフにお問い合わせください。


■東京ミルクチーズ工場　ブランド概要


厳選した「ミルク」と、良質な「チーズ」。



この組み合わせが生み出す味わいにこだわり、ひとくちごとに幸せが広がるような、心ときめくお菓子づくりに取り組んでおります。



国内でのご支持を礎に、世界各地へと広がる東京ミルクチーズ工場のスイーツ。


これからも、美味しさと感動をお届けできるよう、多くのお客様に愛されるブランドを目指し、歩みを進めて参ります。





■東京ミルクチーズ工場　定番商品のご紹介


ソルト＆カマンベールクッキー



北海道産牛乳とフランス産ゲランドの塩を使った生地に、カマンベールチーズのチョコ※をサンドしたクッキーです。


※チョコレートコーチングを使用(チーズ中カマンベール73％使用)



9 枚入　　 1,296 円 (税込）


18 枚入　　2,592 円 (税込)　






蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー



北海道産生乳と、スペイン産ローズマリー蜂蜜を練り込んだ生地に、ゴルゴンゾーラのチョコレートプレートをサンドしました。


※チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60%使用



9 枚入　　 1,296 円 (税込）






クッキー詰合せ18枚入



『ソルト&カマンベールクッキー』『蜂蜜&ゴルゴンゾーラクッキー』が入った詰合せです。



18枚入　　2,592円 (税込)　


（ソルト&カマンベールクッキー×9枚、蜂蜜&ゴルゴンゾーラクッキー×9枚）






ミルクチーズケーキ 　≪冷凍商品≫



フランス製と北海道製の2種のチーズと北海道製生クリームと厳選したミルクをブレンドし、ミルクとチーズの美味しさにとことんこだわったケーキは、東京ミルクチーズ工場の原点の味。



紙缶箱：2,160円（税込）


発泡箱：2,376円（税込）







※箱によりお持ち歩き時間が異なります


※店舗により取扱商品が異なります


※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。


■東京ミルクチーズ工場　店舗情報

アトレ吉祥寺店、東京ソラマチ店、ルミネ新宿店、ルミネエスト新宿店


ルミネ立川店、渋谷 東急フードショー店、羽田空港第1ターミナル特選洋菓子館店


羽田空港第1ターミナルHANEDA-YA 7番ゲート店、羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店　


羽田空港第2ターミナル PIER63番ゲート前店、EQUiA北千住店、アトレ秋葉原1店、ルミネ大宮店


ラゾーナ川崎店、そごう横浜店、ニュウマン高輪店



◆公式サイト　


ホームページ ：https://sucreyshopping.jp/tokyomilkcheese


Instagram ：https://www.instagram.com/tokyomilkcheese.jp/


X ：https://x.com/tokyomilkcheese


Facebook ：https://www.facebook.com/tokyomilkcheese


■会社概要

＜株式会社シュクレイ＞


設立　　　　：2011 年 12 月 15 日


本社所在地　：東京都港区北青山 1-2-7


展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、


オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ、ミリ ミリ