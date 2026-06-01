【東京ミルクチーズ工場】は誕生15周年を記念して、4種のチーズを使用した贅沢な『クワトロチーズクッキー』を、7月1日（水）より発売いたします。

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）は、厳選したミルクと良質なチーズで美味しいお菓子をお届けするブランド【東京ミルクチーズ工場】誕生15周年を記念した新商品『クワトロチーズクッキー』を2026年7月1日（水）より発売することをお知らせいたします。

おかげさまで、ブランド誕生15周年を迎えることができました。

15周年の感謝を込めて、【東京ミルクチーズ工場】で長年親しまれている、カマンベール・ゴルゴンゾーラ・チェダー・マスカルポーネ、4種のチーズを使用した贅沢な『クワトロチーズクッキー』をご用意いたしました。

北海道産生乳とカマンベール、ゴルゴンゾーラ、チェダーの3種を合わせ、さっくりと焼き上げたクッキーに、マスカルポーネを使用したチョコ※をサンドしました。3種のチーズを練り込んだクッキーのほどよい塩味と、マスカルポーネのミルキーな甘みが重なり合い、チーズのコクと旨みに奥行きを持たせました。

（チーズ中マスカルポーネ74％、カマンベール7％、チェダー6％、ゴルゴンゾーラ2％使用）

※チョコレートコーチングを使用

さらに隠し味として加えたスパイスが、味わい深く、ほんのりエキゾチックな余韻を引き立てます。クワトロチーズが織りなす、贅沢なハーモニーをお楽しみください。

また、15周年を記念して、6月の1カ月間限定で、東京ミルクチーズ工場オリジナルスタンプカード、Wポイントキャンペーンを実施いたします。期間中は、通常500円につき1ポイントのところを2ポイント付与いたします。今しか味わえない周年菓をこの機会に是非、ご賞味くださいませ。

◆商品概要

【商品名】クワトロチーズクッキー

【価 格】9枚入 1,566円（税込）

【発売日】2026年7月1日（水）

【販売店】アトレ吉祥寺店、東京ソラマチ店、ルミネ新宿店、ルミネエスト新宿店、ルミネ立川店、渋谷 東急フードショー店、羽田空港第1ターミナル特選洋菓子館店、羽田空港第1ターミナルHANEDA-YA 7番ゲート店、羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店、羽田空港第2ターミナル PIER63番ゲート前店、EQUiA北千住店、アトレ秋葉原1店、ルミネ大宮店、ラゾーナ川崎店、ニュウマン高輪店、そごう横浜店 他

※期間限定・数量限定商品につき、無くなり次第終了。

※店舗により発売日が変更となる場合がございます。

■東京ミルクチーズ工場 誕生15周年

昨年、「ミルクとチーズを、もっと自由に。」をテーマに、ブランドをリニューアルした東京ミルクチーズ工場。

皆さまの応援のおかげで、本年をもちましてブランド誕生15周年を迎えることができました。

皆さまの至福のひとときを彩る存在であり続けられますよう、ミルクとチーズの可能性を信じ、枠にとらわれない発想で心躍るスイーツ体験を引き続きお届けして参ります。

・15周年を記念してスタンプ2倍キャンペーン実施中！

東京ミルクチーズ工場誕生15周年を記念して、Wポイントキャンペーンを実施いたします。

期間中は、通常500円につき1ポイントのところを2ポイント付与いたします。

40ポイントでお好きなクッキー9枚入との引き換えが可能です。この機会にどうぞご利用くださいませ。

■実施期間：6月1日（月）～6月30日（火）

※対象外のクッキーもございます。詳細は店頭スタッフにお問い合わせください。

■東京ミルクチーズ工場 ブランド概要

厳選した「ミルク」と、良質な「チーズ」。

この組み合わせが生み出す味わいにこだわり、ひとくちごとに幸せが広がるような、心ときめくお菓子づくりに取り組んでおります。

国内でのご支持を礎に、世界各地へと広がる東京ミルクチーズ工場のスイーツ。

これからも、美味しさと感動をお届けできるよう、多くのお客様に愛されるブランドを目指し、歩みを進めて参ります。

■東京ミルクチーズ工場 定番商品のご紹介

ソルト＆カマンベールクッキー

北海道産牛乳とフランス産ゲランドの塩を使った生地に、カマンベールチーズのチョコ※をサンドしたクッキーです。

※チョコレートコーチングを使用(チーズ中カマンベール73％使用)

9 枚入 1,296 円 (税込）

18 枚入 2,592 円 (税込)

蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー

北海道産生乳と、スペイン産ローズマリー蜂蜜を練り込んだ生地に、ゴルゴンゾーラのチョコレートプレートをサンドしました。

※チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60%使用

9 枚入 1,296 円 (税込）

クッキー詰合せ18枚入

『ソルト&カマンベールクッキー』『蜂蜜&ゴルゴンゾーラクッキー』が入った詰合せです。

18枚入 2,592円 (税込)

（ソルト&カマンベールクッキー×9枚、蜂蜜&ゴルゴンゾーラクッキー×9枚）

ミルクチーズケーキ ≪冷凍商品≫

フランス製と北海道製の2種のチーズと北海道製生クリームと厳選したミルクをブレンドし、ミルクとチーズの美味しさにとことんこだわったケーキは、東京ミルクチーズ工場の原点の味。

紙缶箱：2,160円（税込）

発泡箱：2,376円（税込）

※箱によりお持ち歩き時間が異なります

※店舗により取扱商品が異なります

※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■東京ミルクチーズ工場 店舗情報

アトレ吉祥寺店、東京ソラマチ店、ルミネ新宿店、ルミネエスト新宿店

ルミネ立川店、渋谷 東急フードショー店、羽田空港第1ターミナル特選洋菓子館店

羽田空港第1ターミナルHANEDA-YA 7番ゲート店、羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店

羽田空港第2ターミナル PIER63番ゲート前店、EQUiA北千住店、アトレ秋葉原1店、ルミネ大宮店

ラゾーナ川崎店、そごう横浜店、ニュウマン高輪店

◆公式サイト

ホームページ ：https://sucreyshopping.jp/tokyomilkcheese

Instagram ：https://www.instagram.com/tokyomilkcheese.jp/

X ：https://x.com/tokyomilkcheese

Facebook ：https://www.facebook.com/tokyomilkcheese

■会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、

オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ、ミリ ミリ