株式会社river、第2期の事業成果を報告

株式会社river

官民連携を仕組み化する株式会社river（本社：東京都品川区、代表取締役：小坪拓也、以下「river」）は、2026年5月末までの第2期の事業成果を報告いたします。2025年1月の創業以降、順調に業績を拡大し、売上は第1期の終了時点で1,000万円を達成、第2期終了時点の速報値として3,000万円以上を見込んでおります。

中核サービス「キフゲート」の拡大・成長

創業以来の安定した収益基盤である小坪による官民連携コンサル事業に加え、第2期は新サービスとして、企業版ふるさと納税のマッチングサービス「キフゲート」の提供を開始しました。売上実績の累計は1,000万円を目前に控え、順調にサービス利用が拡大しています。

キフゲートとは

「キフゲート」は自治体様が無料登録をするだけで、企業版ふるさと納税に積極的な優良企業からの寄附ニーズをメールで受け取れる業界初の"企業からの逆公募"に特化したプラットフォームです。

企業版ふるさと納税を検討する企業様から自治体の担当者様へ直接・自動で届く寄附提案文を基に、チャット形式で応募ややり取りができます。工数を極限まで減らし、圧倒的な時間効率による官民連携を実現しています。

詳細・無料会員登録は公式サイトから

自治体様向け https://ri-ver.com/localgovernment.html

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Xh_A8JuUZ8Y ]

企業様向け https://ri-ver.com/localinnovation.html

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=I-YG9pl0Lgk ]

第2期の主な事業内容

・企業版ふるさと納税のマッチングサービス「キフゲート」提供開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000175541.html

・エコプロ（主催：日本経済新聞社他）の企業版ふるさと納税パビリオンを運営

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000175541.html

・環境省委託事業として、自治体寄附募集動画を公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000175541.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000175541.html)

・その他、活動実績は以下よりご確認ください。

https://ri-ver.com/info

第3期は、企業版ふるさと納税のさらなる市場拡大を見据え、「キフゲート」のサービス拡大を加速してまいります。

株式会社riverロゴマーク

【社名】 株式会社river

【代表取締役】 小坪拓也

【所在地】 東京都品川区上大崎三丁目2番1号

目黒センタービル8階

【設立】 2025年1月

【事業内容】国策と連動した地域課題解決事業の総合アドバイザリー、自治体マッチング支援

公式サイト :https://ri-ver.com/