次世代を担う中学生へ贈る海洋保全とテクノロジーの体験型イベント「青島テック水難救護・海洋保全アカデミー」を開催

ワクセル株式会社

ワクセル株式会社は、コラボレーターの特定非営利活動法人 宮崎ライフセービングクラブが企画運営する「青島テック水難救護・海洋保全アカデミー」に共催として参加します。

2026年6月5日（金）に宮崎市・渚の交番および交番前海岸にて開催し、地元の中学生が海洋プラスチック問題・最先端ロボット・水難救助・スポGOMIを一日で体験できるイベントです。

イベント概要

開催日時 2026年6月5日（金）9:00～15:00

開催場所 宮崎市青島2丁目1-233 渚の交番 及び 交番前海岸

主催 特定非営利活動法人 宮崎ライフセービングクラブ

共催 ワクセル株式会社、株式会社マナビヤ、医）マナビヤ

開催の背景と目的

近年、海洋プラスチックごみや、それが細分化して生じるマイクロプラスチックによる生態系・健康被害が世界的な問題となっています。本アカデミーは、こうした社会課題に対して次世代の子どもたちが「自分ごと」として向き合えるよう、宮崎市青島を舞台に開催する体験型の教育イベントです。

特筆すべきは、高校生が講師となって中学生に海洋問題の研究成果を教えるという構成。身近な先輩たちから直接学ぶことで、問題意識と解決志向の思考を自然に育みます。

さらに、宮崎大学工学部が開発中の**世界最先端の海中ロボット（特許申請中）**の展示・講義も実施。テクノロジーへの関心と未来への可能性を体感できる内容となっています。

当日プログラム

09:00 テック海洋ごみ等海洋保全プログラム（宮崎南高校）

AIやDXを活用した海洋プラごみ・マイクロプラスチック問題の解決策を、高校生が自ら研究・発表。社会問題を解決するテクノロジーの重要性を学びます。

09:50 海洋ごみとウミガメの生態（講演：西田教授）

ウミガメや海洋ごみの専門研究者を招き、プラスチックごみが生態系に与える影響と海洋環境保全の重要性について学びます。

10:40 テック最先端技術紹介（宮崎大学工学部）

宮崎大学工学部の最新海洋ロボットを実物と映像で紹介。世界最先端の海洋技術を間近で体感します。

11:30 スポGOMI大会

「スポーツ」と「ごみ拾い」を組み合わせた日本発祥の競技型イベント。6人チームで制限時間内にごみを拾い、量・種類でポイントを競います。楽しみながら環境美化への意識を高めます。

13:40 水難救護訓練デモ・ドローン飛行

宮崎ライフセービングクラブの隊員による水難救助の模擬訓練を見学。自分の身を守る知識と方法を習得します。また、ワクセルコラボレーターの株式会社スカイウォーカー 大工龍也氏による農業・災害現場など様々な場面で活躍するドローンの実演も実施します。

14:40 表彰式

15:00 終了

協賛・協力

協賛： 一般社団法人ユニオン、mamare（ママレ）、スープ屋TapTap、ギフトショップYell、AQUA∞、大丸エナウィン株式会社、大淀開発株式会社

協力： 宮崎大学工学部、宮崎南高校、青島中学校

アドバイザー： 川崎重雄、白石智子

■ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」

コラボレートを通じて、人に夢を与え続けていくソーシャルビジネスコミュ二ティ。

健全に学び、チャレンジし、成長し、達成し続ける人が次々と集まるコミュニティを作り続けている。さまざまな分野で活躍する著名人や経営者、クリエイターの方々とコラボレートすることにより、さまざまな取り組みやコンテンツ制作を行っている。

ワクセルの取り組み：

YouTube等での番組配信/オンライン講演会/出版プロデュース/プロジェクト創出/コラム、対談、インタビュー記事制作/ニュース発信/各種イベントへのキャスティング

過去のキャスティング実績：

吉田沙保里 氏『SHOUT！2024』

藤川球児 氏『火の玉ストレート～野球人生を通じての学び～』

マッコイ斉藤 氏『マッコイ斉藤氏講演会』(鶴岡市立荘内病院看護部自治会主催)

ワクセル公式HP ：https://waccel.com/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCG01_a1_jI7FcCwx0ORtw0w

X ： https://x.com/waccel_academy

Instagram ：https://www.instagram.com/waccel_staff/

ワクセル 主催 嶋村吉洋

https://waccel.com/shimamurayoshihiro/

兵庫県出身。10代で起業し、実業家、投資家、映画プロデューサーなどさまざまな分野で活躍。

現在は投資家として、阪急阪神ホールディングス株式会社、株式会社サイバーエージェント、朝日放送グループホールディングス株式会社、オリコン株式会社などの大株主になり、保有している株式の評価額は数百億円に達する。また株式会社テレビ東京ホールディングスの個人筆頭株主でもある。

映画プロデューサーとして、ワールドセールスを狙った作品を作り続け、1作目、2作目、3作目が国際映画祭で受賞、最新作は、Netflixで6カ国の1位・2位に入り、アメリカの配信では初登場1位を獲得。

個人投資家、映画プロデューサーとしてBloombergのインタビューを受け、2026年のIP・コンテンツ株の見通しや投資方針についてコメント。

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2025-12-18/T7G1RRKK3NYB00

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-02-13/TADBFWKJH6VH00

著書『となりの億万長者が17時になったらやっていること』（PHP研究所）は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」において、総合グランプリ2位と経済・マネー部門賞を受賞。2025年に『人生100年時代を生き抜くための億万長者のコミュニティ資本論』を出版し、総合グランプリ7位と経済・マネー部門2位を受賞。

嶋村吉洋オフィシャルサイト：https://shimamura-yoshihiro.jp/

X： https://x.com/yoshi_shimamura

Instagram ：https://www.instagram.com/shimamura_yoshihiro/

ワクセル 総合プロデューサー 住谷知厚

https://waccel.com/sumitanitomohiro/

山口県出身。慶應義塾大学理工学部数学科卒業。在学中に株式投資やベンチャー事業をするも上手くいかず、大学卒業後、大手証券会社の営業職に従事。数百人の経営者と出会う中で、自身も経営者の道を目指したいと思うようになり、コラボレートを通じて多事業展開をしていたワクセル主催者の嶋村吉洋に師事をする。嶋村からの学びを実践し、2017年に独立・法人設立。現在はTech系ベンチャー企業など複数社の経営をしながら、2021年1月にワクセル総合プロデューサーに就任。

住谷知厚オフィシャルサイト：https://sumitanitomohiro.jp/

X： https://x.com/donnokakugen

Instagram ：https://www.instagram.com/sumitanitomohiro1985/

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