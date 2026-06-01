Fileforce、ファイル共有機能を大幅刷新

ファイルフォース株式会社

ファイルフォース株式会社（本社：東京千代田区、代表取締役：サルキシャン アラム）は、クラウドファイルサーバー「Fileforce」のファイル共有機能の「共有リンク」を大幅に刷新し、外部ユーザーから安全にファイルを受け取れる新機能「アップロードリンク」の提供を開始いたします。

今回の刷新では、共有リンクのUI/UXを全面的に見直し、発行前プレビュー、メールアドレス認証、パスワード再生成など、誤設定や情報漏えいを防ぐための機能を強化しました。また、新たに追加する「アップロードリンク」機能により、外部ユーザーはアカウント登録なしで指定フォルダへファイルをアップロードできます。受け取ったファイルは格納先フォルダのアクセス権限に基づいて管理されるため、受領後の移動作業や権限設定の手間、格納漏れを防ぎ、安全でスムーズなファイル授受を実現します。

■刷新ポイント（概要）

ファイル共有機能をより安全に、より使いやすく刷新。共有リンクの操作性と安全性を大幅に向上し、誤設定や情報漏えいリスクを低減します。また、外部からのファイル受け取りを安全、簡単にする「アップロードリンク」を新規提供、外部ユーザーがアカウント不要でファイルをアップロードできる仕組みを追加しました。

・発行前プレビューで設定内容を事前確認

・メールアドレス認証により、許可された相手のみアクセス可能

・パスワード再生成に対応（リンク再発行不要）

・設定画面を1画面に統合し、発行ステップを大幅削減

・開封通知・詳細ログにより、アクセス状況を正確に把握

【主な機能】

・アップロード先フォルダを指定

・ファイル数・サイズ・拡張子の制御に対応

・発行前に外部ユーザー側の画面を確認できるプレビュー機能

・アップロード履歴・操作ログを記録

・パスワード、有効期限、通知設定などのセキュリティ設定

■Fileforceアップロードリンクの特長

１．指定したフォルダで、安全にファイルを受領・管理できる

Fileforce上で受け取り先フォルダを指定し、外部ユーザーに共有用のリンクからファイルをアップロードしてもらうことができます。受け取ったファイルは格納先フォルダのアクセス権限に基づいて管理できるため、ローカル端末への一時保存や移動漏れを抑制し、安全なファイル授受を実現します。

２．アカウント不要で、外部から簡単かつ安全に受け取れる

外部ユーザーはFileforceのアカウントを持っていなくても、リンクにアクセスするだけでファイルをアップロードできます。パスワード、有効期限、通知設定、発行前プレビューなどにより、簡単さと安全性を両立します。

３．アップロード条件とログで企業利用に適した管理ができる

ファイル数、ファイルサイズ、拡張子などを制御でき、不要なファイルや想定外の形式のアップロードを抑制できます。また、アップロード履歴や操作ログにより、ファイル授受の状況を把握しやすく、監査・証跡管理にも対応します。

■利用シーン

刷新されたファイル共有機能およびアップロードリンクは、以下のようなシーンで活用できます。

・取引先から契約書、申込書、請求書などを安全に共有する

・共有したファイルの開封状況を確認し、確実なファイル授受を行う

・採用候補者から履歴書や職務経歴書を受け取る

・大容量ファイルを安全、かつ速やかに共有する

・メール添付や外部ファイル転送サービスの利用を抑制する

■提供開始／価格

提供開始日：2026年6月1日から順次

対象プラン：すべての料金プラン

価格 ：オプション等の追加費用は発生いたしません

■クラウドストレージFileforceについて

Fileforceは「『シゴト』の進化で、あらゆる組織に『チカラ』を」をミッションに掲げ、業種、業界、組織の規模を問わず25,000社以上*の利用実績がある純国産クラウドファイルサーバーです。オンプレミスのファイルサーバーで長年使われてきたエクスプローラーによる操作をそのままに利用することで、ユーザーの混乱や操作ミスを防ぎ、情報漏えいのリスクを大幅に低減します。また、フォルダ単位のアクセス権限設定やユーザー権限の設計も変えずに運用できるため、最小権限の原則を確実に維持し、高いレベルのデータセキュリティを提供します。*OEMサービスを含む

■会社概要

商 号 ：ファイルフォース株式会社

代表取締役CEO ：サルキシャン アラム

所在地 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目3－1 新東京ビル4F

事業内容 ：法人向けクラウドストレージFileforceの企画・開発・販売・サポート

サービス開始 ：2014年4月

資本金 ：100,000,000円

URL ：https://www.fileforce.jp/

■本件の問い合わせ先

ファイルフォース株式会社 マーケティング

メールアドレス：marketing@fileforce.jp