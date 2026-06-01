第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋） セパタクロー日本代表内定選手としてA.S.WAKABAから6名が選出

セパタクローチーム A.S.WAKABA

東京都世田谷区若林地区を拠点に活動するセパタクローチーム『A.S.WAKABA』（代表：平瀬 律哉）は、2026年に愛知・名古屋で開催される「第20回アジア競技大会」のセパタクロー日本代表内定選手として、当チームより計6名が選出されましたことをお知らせいたします。

本大会は「愛知・名古屋2026」として、32年ぶりに日本で開催されるアジア最大のスポーツの祭典です。地元開催という記念すべき舞台で、日の丸を背負って戦う選手たちへの温かいご声援をお願い申し上げます。

日本代表内定選手（A.S.WAKABA所属）

【男子選手】

- 春原 涼太（はるはら りょうた）- 内藤 利貴（ないとう としたか）- 小林 裕和（こばやし ひろかず）

【女子選手】

日本代表内定選手 兼 A.S.WAKABA 監督 小林 裕和コメント

- 槙尾 渚（まきお なぎさ）- 林 咲輝（はやし さき）- 三枝 千夏（さえぐさ ちなつ）

この度、愛知・名古屋アジア競技大会の代表選手に内定いたしました。自身4度目となるアジア最高峰の舞台への挑戦を迎え、身の引き締まる思いです。

これまで20年間この競技に携わり、多くの経験を積み重ねてまいりました。自国開催という大きなアドバンテージを最大限に生かし、これまでの歩みのすべてを集大成としてコートで表現したいと考えています。

今日まで私を支え、共に歩んでくださったすべての皆様へ、最高の結果という形で恩返しができるよう全力を尽くします。

皆様の温かいご声援が私たちの大きな力となります。応援のほど、よろしくお願い申し上げます。

今後の流れについて

今後、一般社団法人日本セパタクロー協会による公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）への推薦、およびJOCによる選手団認定を経て、正式にアジア競技大会TEAM JAPAN（日本代表選手）となります。

セパタクローチーム『A.S.WAKABA』について

『A.S.WAKABA』は、東京都世田谷区若林地区を拠点とするセパタクローのクラブチームです。世田谷区の総合型地域スポーツ・文化クラブ『若林クラブ』に所属し、高校生から社会人まで約30名のメンバーが、世田谷区立世田谷中学校で週3回練習に励んでいます。

クラブ理念として掲げる「セパタクローを世界中の人たちとともに楽しみ、その魅力を真摯に、情熱をもって追求・発信し続けます。主体性をもち、かつ献身的にチーム・地域・スポーツ界・社会へ貢献していきます。」の精神のもと、競技力の向上はもちろん、10年以上継続して一般向け体験教室を開催するなど、競技の普及と地域貢献にも力を注いでいます。この教室は月に2回開催しており、初心者や未経験の方も大歓迎です。ご興味のある方は、公式サイトよりお気軽にお問い合わせください。

公式サイト：https://www.aswakaba-sepaktakraw.club/

Instagram：https://www.instagram.com/a.s.wakaba/

Facebook：https://www.facebook.com/SetagayaSepak/