ジューンブライドシーズンに、結婚・出産から日々の記念日をカタチにする。「新サービスリリース記念キャンペーン」を実施～抽選でAmazonギフトカード1,000円分を10名様プレゼント～
キャンペーン第７弾「June Bride Season 新サービスリリース記念キャンペーン」
株式会社サムライソードが運営する「マイシリーズ」は、2000万件のご利用突破を記念し、日頃の感謝を込めてキャンペーン第７弾「June Bride Season 新サービスリリース記念キャンペーン」を2026年6月1日（月）より実施いたします。
マイシリーズでは、ジューンブライドシーズンの入籍や結婚準備にも活用できる『マイ婚姻届』や、新たに登場した『マイ出生届』『マイ命名書』、大切な人へ気持ちを伝えられる『マイメッセージカード』など、人生の節目に寄り添う多彩なサービスを展開しています。
結婚や出産、命名、日々の記念日など、人生のかけがえのない瞬間を「自分らしくカタチにしたい」と願う方に向けて、スマートフォンで簡単に作成し、全国のコンビニで手軽に印刷できる体験をお届けします。
今後もマイシリーズは、ユーザーの皆さまの大切な想いや記念日を、より身近に、より手軽にカタチにできるサービスとして提供してまいります。
▼キャンペーンページの詳細はこちら▼
https://cp.myseriesprint.com/cp/7
【キャンペーン名称】
June Bride Season 新サービスリリース記念キャンペーン
【賞品内容】
キャンペーン期間中、マイシリーズ公式Xアカウントをフォローの上、対象投稿をリポストした方のなかから、Amazonギフトカード1,000円分を抽選で10名様にプレゼント。
【応募期間】
2026年6月1日（月）10:00 ～ 7月31日（金）23:59
【応募資格・応募方法】
1） X（旧Twitter）で、マイシリーズ公式アカウント（@myseries_ss）をフォロー。
2）対象投稿を指定の期間中にリポスト
当選された方にはXのダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡いたします
※指定のハッシュタグを付けて引用リポストいただくと、当選確率が高くなります。
本キャンペーンはXアカウントをお持ちの方はどなたでも応募いただけます。
詳細は『June Bride Season 新サービスリリース記念キャンペーン』をご確認ください。(https://cp.myseriesprint.com/cp/7)
■ ジューンブライドシーズンに、こんな残し方はいかがですか？
結婚、出産、記念日、結婚式の演出まで。人生の大切な節目を、自分らしくカタチにするマイシリーズのサービスをご紹介します！
ジューンブライドシーズンの入籍準備や、赤ちゃんの誕生記念、大切な人への贈り物など、シーンにあわせてぴったりのサービスを見つけてみてください！
コンビニプリント『マイ婚姻届』
ジューンブライドシーズンの入籍準備にもぴったり。
実際に役所へ提出できる婚姻届を、自分たちらしいデザインで作成・印刷できます。
ふたりの大切な記念日を、特別な一枚として残せます。
サービスサイト：https://mykonin.mynoshigami.net/
コンビニプリント『マイ出生届』
赤ちゃんの誕生という大切な節目を、自分らしいデザインで残せる新サービス。
出生届をスマートフォンで手軽に作成し、コンビニで印刷できます。
出産後の手続きに向けた準備はもちろん、記念としても残せる一枚です。
サービスサイト：https://myshussei.mynoshigami.net/
コンビニプリント『マイ命名書』
赤ちゃんのお名前を、記念としてカタチに残せる新サービス。
お名前や生年月日などを入れて、命名書として飾れるデザインをご用意しています。
出産後の記念撮影や、ご家族への共有にもおすすめです。
サービスサイト：https://mymeimei.mynoshigami.net/
コンビニプリント『マイメッセージカード』
結婚・出産祝いや内祝い、記念日の贈り物に気持ちを添えられる一枚に。
写真やメッセージを入れて、普段はなかなか伝えられない想いをカタチにできます。
大切な人へ「おめでとう」や「ありがとう」を届けられるサービスです。
サービスサイト：https://mynoshigami.net/mymessage/
コンビニプリント『マイのし紙』
結婚・出産祝いや内祝い、記念日の贈り物に、きちんと感をプラス。
用途にあわせたのし紙を、スマートフォンから簡単に作成・印刷できます。
大切な節目の贈り物を、より丁寧に仕上げられます。
サービスサイト：https://mynoshigami.net/service/
コンビニプリント『マイ推しうちわ』
ジューンブライドシーズンの披露宴やウエディングパーティーを、もっと楽しく盛り上げるアイテムに。
「手ふって(ハート)」「指ハートして！」などのファンサ風メッセージを入れたうちわを作成・印刷できます。
入場シーンや写真撮影、余興演出など、新郎新婦とゲストが一緒に楽しめる一枚として活用できます。
サービスサイト：https://my-oshi.jp/myoshiutiwa/
＜会社概要＞
会社名：株式会社サムライソード
所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階
設立 ：2016年6月
代表者：代表取締役 比企 良公
事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾
コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/