ジューンブライドシーズンに、結婚・出産から日々の記念日をカタチにする。「新サービスリリース記念キャンペーン」を実施～抽選でAmazonギフトカード1,000円分を10名様プレゼント～

株式会社サムライソードキャンペーン第７弾「June Bride Season 新サービスリリース記念キャンペーン」

株式会社サムライソードが運営する「マイシリーズ」は、2000万件のご利用突破を記念し、日頃の感謝を込めてキャンペーン第７弾「June Bride Season 新サービスリリース記念キャンペーン」を2026年6月1日（月）より実施いたします。

マイシリーズでは、ジューンブライドシーズンの入籍や結婚準備にも活用できる『マイ婚姻届』や、新たに登場した『マイ出生届』『マイ命名書』、大切な人へ気持ちを伝えられる『マイメッセージカード』など、人生の節目に寄り添う多彩なサービスを展開しています。

結婚や出産、命名、日々の記念日など、人生のかけがえのない瞬間を「自分らしくカタチにしたい」と願う方に向けて、スマートフォンで簡単に作成し、全国のコンビニで手軽に印刷できる体験をお届けします。

今後もマイシリーズは、ユーザーの皆さまの大切な想いや記念日を、より身近に、より手軽にカタチにできるサービスとして提供してまいります。

▼キャンペーンページの詳細はこちら▼

https://cp.myseriesprint.com/cp/7



【キャンペーン名称】

June Bride Season 新サービスリリース記念キャンペーン

【賞品内容】

キャンペーン期間中、マイシリーズ公式Xアカウントをフォローの上、対象投稿をリポストした方のなかから、Amazonギフトカード1,000円分を抽選で10名様にプレゼント。

【応募期間】

2026年6月1日（月）10:00 ～ 7月31日（金）23:59

【応募資格・応募方法】

1） X（旧Twitter）で、マイシリーズ公式アカウント（@myseries_ss）をフォロー。

2）対象投稿を指定の期間中にリポスト

当選された方にはXのダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡いたします

※指定のハッシュタグを付けて引用リポストいただくと、当選確率が高くなります。

本キャンペーンはXアカウントをお持ちの方はどなたでも応募いただけます。

詳細は『June Bride Season 新サービスリリース記念キャンペーン』をご確認ください。(https://cp.myseriesprint.com/cp/7)

■ ジューンブライドシーズンに、こんな残し方はいかがですか？

結婚、出産、記念日、結婚式の演出まで。人生の大切な節目を、自分らしくカタチにするマイシリーズのサービスをご紹介します！

ジューンブライドシーズンの入籍準備や、赤ちゃんの誕生記念、大切な人への贈り物など、シーンにあわせてぴったりのサービスを見つけてみてください！

コンビニプリント『マイ婚姻届』

ジューンブライドシーズンの入籍準備にもぴったり。

実際に役所へ提出できる婚姻届を、自分たちらしいデザインで作成・印刷できます。

ふたりの大切な記念日を、特別な一枚として残せます。

サービスサイト：https://mykonin.mynoshigami.net/

コンビニプリント『マイ出生届』

赤ちゃんの誕生という大切な節目を、自分らしいデザインで残せる新サービス。

出生届をスマートフォンで手軽に作成し、コンビニで印刷できます。

出産後の手続きに向けた準備はもちろん、記念としても残せる一枚です。

サービスサイト：https://myshussei.mynoshigami.net/

コンビニプリント『マイ命名書』

赤ちゃんのお名前を、記念としてカタチに残せる新サービス。

お名前や生年月日などを入れて、命名書として飾れるデザインをご用意しています。

出産後の記念撮影や、ご家族への共有にもおすすめです。

サービスサイト：https://mymeimei.mynoshigami.net/

コンビニプリント『マイメッセージカード』

結婚・出産祝いや内祝い、記念日の贈り物に気持ちを添えられる一枚に。

写真やメッセージを入れて、普段はなかなか伝えられない想いをカタチにできます。

大切な人へ「おめでとう」や「ありがとう」を届けられるサービスです。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/mymessage/

コンビニプリント『マイのし紙』

結婚・出産祝いや内祝い、記念日の贈り物に、きちんと感をプラス。

用途にあわせたのし紙を、スマートフォンから簡単に作成・印刷できます。

大切な節目の贈り物を、より丁寧に仕上げられます。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/service/

コンビニプリント『マイ推しうちわ』

ジューンブライドシーズンの披露宴やウエディングパーティーを、もっと楽しく盛り上げるアイテムに。

「手ふって(ハート)」「指ハートして！」などのファンサ風メッセージを入れたうちわを作成・印刷できます。

入場シーンや写真撮影、余興演出など、新郎新婦とゲストが一緒に楽しめる一枚として活用できます。

サービスサイト：https://my-oshi.jp/myoshiutiwa/

＜会社概要＞

会社名：株式会社サムライソード

所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階

設立 ：2016年6月

代表者：代表取締役 比企 良公

事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾

コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/