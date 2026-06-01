MITテクノロジーレビュー主催の世界的アワード「Innovators Under 35 Japan」2026年度の募集開始

株式会社角川アスキー総合研究所

株式会社角川アスキー総合研究所（本社：東京都文京区、代表取締役社長：垣貫真和）が運営する会員制Webメディア『MITテクノロジーレビュー［日本版］』は、世界的な課題解決に取り組む35歳未満のイノベーターを表彰する「Innovators Under 35 Japan 2026（イノベーターズ・アンダー35ジャパン2026）」の応募受付を、2026年6月1日（月）より開始します。

「Innovators Under 35」について

公式サイト :https://techreviewjp.com/iu35/2026

米国マサチューセッツ工科大学（MIT）のメディア部門『MITテクノロジーレビュー』が主催する国際アワードです。世界的な課題解決に取り組み、未来を形作る35歳未満の若きイノベーターの発掘を目的として、1999年に始まりました。過去には、DeepMind共同創業者で現Microsoft AI CEOのムスタファ・スレイマン氏、Tesla創業メンバーで初代CTOのJ.B.ストラウベル氏らも受賞しており、権威あるアワードとして世界的に評価されています。

同アワードの日本版である「Innovators Under 35 Japan」は、今年で7回目の開催となります。昨年度に続き、「コンピューター／電子機器」「ソフトウェア」「インターネット」「通信」「AI／ロボット工学」「輸送／宇宙開発」「エネルギー／持続可能性」「医学／生物工学」の各分野で活動する35歳未満の起業家、研究者、活動家を募集します。

受賞者は「Innovators Under 35」グローバル版にノミネートされ、2026年12月に都内で開催する表彰式「Innovators Under 35 Japan Summit」で発表する予定です。

「Innovators Under 35」代表的な受賞者

・1999年：iRobot 共同創業者 ヘレン・グライナー氏

・2002年：Google共同創業者 セルゲイ・ブリン氏

・2007年：Facebook共同創業者兼会長兼CEO マーク・ザッカーバーグ氏

・2008年：Tesla初代CTO J.B.ストラウベル氏

・2013年：MIT教授／CRISPR共同開発者 フェン・チャン氏

・2018年：DeepMind共同創業者／現Microsoft AI CEO ムスタファ・スレイマン氏

・2020年：OpenAI共同創設者／「バイブコーディング」提唱者 アンドレイ・カルパシー氏

「Innovators Under 35 Japan 2026」応募要項

応募期間：

2026年6月1日（月）～2026年７月31日（金）

対象分野：

・コンピューター／電子機器（量子コンピューター、IoT機器、VR/AR機器、カメラ、ディスプレイなどのデバイスなど）

・ソフトウェア（OS、ミドルウェア、スマホアプリを含むアプリケーション、ブロックチェーンなどの暗号技術など）

・インターネット（インターネットを利用したサービス、Webサイト、および関連技術など）

・通信（5G、通信衛星、量子ネットワーク、放送関連技術、光伝送技術など）

・AI／ロボット工学（機械学習/深層学習などのAI技術、産業用/家庭用ロボット、自律運転車など）

・輸送／宇宙開発（人工衛星、宇宙船の開発/運用、宇宙探査、宇宙利用サービス、物流、ドローンなど）

・エネルギー／持続可能性（風力/太陽光発電、小型原子炉、蓄電池、冷暖房、淡水化、バイオマスなど）

・医学／生物工学（再生医療、遺伝子治療、医療用センサー、インプラント、義肢、脳インターフェイスなど）

応募対象：

上記８分野で活躍する、大学、スタートアップ企業、大企業、政府機関、非営利団体などに属する研究者、起業家、活動家で、35歳未満（2026年12月1日時点）の方

応募方法：

下記応募サイトよりご本人が応募ください

※第三者による推薦（情報提供）も受け付けています。その場合も最終的には本人による応募が必須となります。

選考方法：

・MIT テクノロジーレビューの規定（グローバル共通）に基づき、厳正かつ公正な審査を実施

・各分野の専門家（専門機関の研究者、大学教授など）が審査、MITテクノロジーレビューが最終決定

選出人数：

最大10人（2026年11月発表予定）

選考者特典：以下特典が付与されます。

・「Innovators Under 35」グローバル版へ審査対象としてノミネート

・「Innovators Under 35」グローバルサイトへ日本版受賞者として掲載

・MITテクノロジーレビュー[日本版]へ掲載

・「Innovators Under 35 Japan Summit（都内で2026年12月に開催予定）」で表彰

審査員(五十音順、2026年6月1日現在)

・荒井朋子氏（千葉工業大学惑星探査研究センター所長）

・太田 香氏（東北大学大学院情報科学研究科教授／室蘭工業大学コンピュータ科学センター教授）

・Takashi Kiyoizumi氏（Kiyoizumi Advisory LLC マネージングディレクター）

・谷口忠大氏（京都大学大学院情報学研究科教授）

・中島秀之氏（札幌市立大学学長）

・畠 賢一郎氏（一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム(FIRM) 代表理事会長）

・藤井啓祐氏（京都大学大学院情報学研究科教授）

・松尾亜紀子氏（慶應義塾大学理工学部教授）

ほか、調整中

新技術の開発や既存技術の創造的な応用によって、世界的な課題解決に取り組み、向こう数十年間の未来を形作る、独創的な35歳未満の若き起業家、研究者、活動家のご応募をお待ちしております。

本アワードの詳細、応募に関しては以下公式サイトをご覧ください

Innovators Under 35 Japan 2026公式サイト(https://techreviewjp.com/iu35/2026)

MITテクノロジーレビューについて

『MITテクノロジーレビュー（MIT Technology Review）』は、1899年に米国マサチューセッツ工科大学によって創設された、世界で最も歴史と権威があるテクノロジー誌です。米国版の読者層はその8割超がテクノロジー部門の責任者であり、6割が経営層です。

日本版は米Technology Review Inc.とのライセンス契約のもと、株式会社角川アスキー総合研究所が2016年から会員制Webメディアとして運営しています。

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MITテクノロジーレビュー メディア担当

mediarelations@technologyreview.jp

株式会社角川アスキー総合研究所について

角川アスキー総合研究所は、メディア運営やコンテンツ制作で培った知見を活かし、調査、コンサルティング、マーケティング、ビジネスソリューション、出版、教育支援など幅広く事業を展開しています。コンテンツ力、メディア力、リサーチ力を総合的に活用し、お客様の課題解決に取り組みます。

角川アスキー総合研究所 公式サイト(https://www.lab-kadokawa.com/)