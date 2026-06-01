AI検索時代の“見えない機会損失”を可視化：株式会社プリンシプル、新サービス「LLMOライトモニタリング」を提供開始

株式会社プリンシプル

株式会社プリンシプルは、AI検索・生成AI回答における自社の露出状況を可視化する新サービス 「LLMOライトモニタリング」 の提供を開始いたします。

本サービスは、ChatGPTをはじめとする生成AIやAI検索を活用するユーザーが増える中で、企業が 「AIの回答内で自社がどのように扱われているのか」 を把握するためのライト版モニタリングサービスです。

ターゲットとなるプロンプトを選定し、AIの回答内容を定点観測することで、自社の露出状況、競合他社の推薦状況、自社に関する誤情報・ハルシネーションリスク を確認できる状態を構築します。

- サービス詳細はこちらhttps://bit.ly/principle-llmo

- 無料診断はこちらhttps://go.principle-c.com/202606_llmo_campaign【サービス提供開始の背景】

検索行動の変化が進む中、情報取得の起点として生成AIツールやAI検索が活用される場面が増えています。

従来の「キーワード検索 → サイト訪問」という流れに加え、ユーザーがAIの回答内で企業やサービスを比較検討するケースも生まれています。

そのため企業にとっては、従来の検索順位やWebサイト流入だけでなく、

「AIの回答に自社が登場しているか」

「競合他社と比較してどのように扱われているか」

「誤った情報が回答されていないか」

を把握することが重要になっています。

たとえば、自社がAIの回答にまったく露出していない一方で競合他社が推薦されている場合、比較検討の土俵に立っていない可能性があります。

また、自社に関する誤情報が回答されている場合、ユーザーの意思決定にマイナスの影響を与えるリスクもあります。

一方で、AIの回答内容や推薦状況は、従来のアクセス解析だけでは把握しづらく、多くの企業にとって未計測の領域となっています。

こうした背景を受け、プリンシプルはまず現状把握からライトに始められるサービスとして、「LLMOライトモニタリング」を提供開始いたします。

【LLMOライトモニタリングとは】

「LLMOライトモニタリング」は、生成AIやAI検索における自社・競合の回答状況を定点観測するサービスです。

対象となる事業・サービス領域において、自社がAIで語られたい領域をもとにターゲットプロンプトを選定し、そのプロンプトに対するAIの回答内容を継続的に確認します。

これにより、AI回答内での自社の露出状況、競合他社の推薦状況、自社に関する誤情報・ハルシネーションの有無を把握できます。

【サービス提供内容】

「LLMOライトモニタリング」では、主に以下の内容を提供します。

- ターゲットプロンプトの選定- 生成AI・AI検索における回答内容の定点観測- 自社の露出状況の確認- 競合他社の推薦・言及状況の確認- 自社に関する誤情報・ハルシネーションリスクの確認- モニタリングレポートの作成プロンプトリストの納品イメージ（サンプル）

本サービスはライト版のため、課題要因分析およびLLMO戦略立案は含まれません。

課題要因分析・戦略立案・施策実行支援をご希望の場合は、通常の「LLMOコンサルティング」にて対応いたします。

【通常のLLMOコンサルティングとの違い】

「LLMOライトモニタリング」と通常の「LLMOコンサルティング」の主な違いは、課題要因分析および戦略立案の有無 です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/57738/table/54_1_ea9f0579a072114d0611924e6f549f09.jpg?v=202606010151 ]

「まずは自社の現状を把握したい」「AI検索上のリスクを確認したい」「本格的なLLMO施策の前に基礎データを蓄積したい」といった企業に適したサービスです。

【新サービスローンチ記念キャンペーン】

「LLMOライトモニタリング」の提供開始を記念し、先着5社限定で特別価格にて提供いたします。

通常、初期費用30万円、月額15万円のところ、今回のキャンペーンでは 初期費用を無料 とし、月額15万円でご提供いたします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/57738/table/54_2_789c304221c1cdcfd4af03f4f246af40.jpg?v=202606010151 ]

本キャンペーンは、「LLMOライトモニタリング」の提供開始に伴い、導入事例の拡充を目的として実施する新サービスローンチ記念の特別価格です。

お問い合わせはこちら :https://www.principle-c.com/contact/?utm_source=signature&utm_medium=referral&utm_content=20260528&utm_campaign=service

【まずは無料診断から】

LLMOやAI検索への対応は、まず 「AIの回答内で自社がどのように扱われているのか」 を把握することから始まります。

プリンシプルでは、LLMOライトモニタリングの導入を検討されている企業向けに、無料診断をご用意しています。

LLMO 無料診断キャンペーン

「AI検索で自社が出てこないのではないか」

「競合他社のほうがAIに推薦されているのではないか」

「AIの回答に自社の誤情報が含まれていないか不安」

このような課題をお持ちの企業は、ぜひ無料診断よりお問い合わせください。

（多数ご応募いただいた場合は、抽選でのご案内となります。予めご了承ください。）

無料診断はこちら :https://go.principle-c.com/202606_llmo_campaign

【株式会社プリンシプルについて】

株式会社プリンシプルは、デジタルマーケティングの戦略立案から施策実行までをワンストップで提供するWebマーケティング支援会社です。

アクセス解析、SEO、Web広告、BIツール導入、データ活用基盤構築などを通じて、クライアントのビジネス成長を支援しています。

■会社概要

会社名：株式会社プリンシプル

所在地：東京都千代田区神田駿河台4-2-5 トライエッジ御茶ノ水10階

代表者：楠山 健一郎

設立：2011年10月20日

URL：https://www.principle-c.com/

◼︎本件に関するお問い合わせ先

株式会社プリンシプル マーケティングチーム 担当：杉岡

E-mail：mk@principle-c.com

URL：https://www.principle-c.com/contact/(https://www.principle-c.com/contact/?utm_source=signature&utm_medium=referral&utm_content=20260528&utm_campaign=service)