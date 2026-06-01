住信SBIネット銀行、社会保険料・国民年金保険料の口座振替受付を開始～税公金・公共料金対応に続き年金分野へ拡大～

住信SBIネット銀行株式会社

住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、2026年６月１日（月）より日本年金機構が取扱う社会保険料および国民年金保険料の支払いについて、口座振替の受付を開始します。

住信SBIネット銀行では、これまで、電気・ガス・水道などの公共料金や、税公金分野における口座振替対応を段階的に拡充し、日常的な支払いをより簡単・確実に行える環境づくりを進めてまいりました。今回、新たに社会保険料および国民年金保険料の口座振替に対応することで、生活や事業活動に欠かせない公的支払いを、より一元的に管理できる環境を提供いたします。

国民年金保険料については、オンラインで申込み手続きが完結するため、書類記入や窓口への来訪が不要となり、時間や場所を問わずスムーズにお手続きいただけます。

受付開始日

2026年６月１日（月）

口座振替のお申込みについて

日本年金機構所定の口座振替依頼書に必要事項をご記入の上、お近くの年金事務所宛にご提出ください。

国民年金保険料の口座振替をオンラインでお申込みをご希望のかたは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

※ 社会保険料の口座振替については、オンラインでのお申込みはできません。

※ 依頼書についてご不明点がございましたらお近くの年金事務所にお問合せください。

＞日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/shinseisho/kozafurikae/kozafurikaedenshi.html)

住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。

以上