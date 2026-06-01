【aimme 札幌店】卒業式まであと10ヶ月！10代のトレンドを牽引する振袖・袴ブランドが、2週間限定の特別なフェア『The 10-Month COUNTDOWN FAIR』を開催。

有限会社三景スタジオ

学生生活の集大成であり、大人の女性への第一歩となる卒業式を控えた学生に向け、2週間限定の特別なフェア『The 10-Month COUNTDOWN FAIR』を2026年5月30日（土）から6月14日（日）まで開催いたします。

■ 背景：卒業式まであと10ヶ月。人気の衣装は「早期の先着順」が新常識に

「一生に一度の特別な日だからこそ、誰とも被らないおしゃれなスタイルで出席したい」と願う10代・20代前半の学生の間で、卒業式の衣装選びは年々早期化しています。 aimme札幌店では、まだ心にゆとりを持って「運命の1着」を選べるこのタイミングに合わせ、最旬トレンドを体感できる特別なフェアを企画いたしました。お一人おひとりの魅力を最大限に引き出すスタイリングをご提案します。

■ イベント目玉：世界を魅了した最先端の衣装が本イベント限定で試着可能！

今回のフェア最大の目玉として、国際的ファッションショー『Vancouver Fashion Week』でお披露目されたaimme最先端の衣装が、本イベントで試着可能となります。SNS映えはもちろん、洗練された圧倒的なオリジナリティを肌で感じていただけるプレミアムな機会です。

■ 待望の「お支度＆レンタルのみプラン」が限定受付スタート

「前撮りはしないけれど、卒業式当日はaimmeのハイセンスな衣装とプロのヘアメイクで出席したい！」という多くのリアルな声にお応えし、式当日特化型の撮影なしプランが限定で登場します。

プラン名： お支度＆レンタルのみプラン

価格： 132,000円～（税込）

プラン内容： 卒業式当日 振袖＆袴レンタル / 当日着付け / プロによるヘアメイク

■ 見逃せない！フェア限定の豪華特典一覧（すべて既存キャンペーンと併用可能）

今回のフェアでは、すべての特典が既存のキャンペーンと併用可能です。

予算が気になる学生や親御様にも嬉しいスペシャルな割引をご用意しました。

【先着5名限定】ヘアセット／ポイントメイク無料

ドレスレンタル卒業式プランをご契約いただいた方を対象に、プロのヘアセットとポイントメイクを無料でご提供。

バンクーバーファッションウィークにて制作をしたオリジナル衣装のレンタルも可能でございます。

【リピーター特典】全プラン1万円OFF 以前にaim/aimmeをご利用いただいたことのある方へ、感謝を込めてすべてのプランから1万円OFF。

【北海道外レンタル限定】1万円OFF 北海道外からaimmeのオリジナル袴をご契約いただいた方限定で、1万円OFF。

＜さらに嬉しいレギュラー特典もすべて併用OK！＞

親子来店特典： 親子でご来店・ご契約いただくとプラン料金より1万円OFF

来店特典： ご来店いただくだけで、スターバックスカードをプレゼント

契約特典： ご契約いただいた方へ、SNSで大人気の韓国コスメ「fwee（フィー）」のグロスをプレゼント

当日契約特典： 当日のご契約で、プラン料金より10%OFF

口コミ特典： Googleの口コミ投稿で、さらに5,000円OFF

伝統的な記念行事である「卒業式」ですが、現代の若者層においては「自己表現の場」へと進化を遂げています。私どもaimmeは日々、従来の枠にとらわれないファッション性の高いスタイリング提案を通じ、若い世代の「自分らしさ」を追求しております。