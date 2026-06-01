プロゴルファー畑岡奈紗選手とスポンサー契約を締結

大和ハウス工業株式会社（本社：大阪市、社長：大友浩嗣）は、2026年6月1日から2029年5月31日までの3年間、プロゴルファーの畑岡奈紗選手とスポンサー契約(※)を締結しました。

※．企業とスポーツ選手間における契約形態の一種。企業側から一定の契約金を支払うことで、選手は企業ロゴや社名の露出、イベント等への出演を行います。





畑岡奈紗 選手

当社は、「共に創る。共に生きる。」を企業姿勢に、「人・街・暮らしの価値共創グループ」として、創業以来、幅広い事業領域での活動を通じて、お客さまと共に新たな価値を創り、活かし、高め、すべての人が心豊かに生きる暮らしと社会の実現を目指しています。

スポーツも人々の心を豊かにする大切なものといった考えのもと、サッカーやラグビー、バスケットボールをはじめ、子ども達が参加する大会への協賛やプロスポーツチームとのパートナー契約など、様々な活動を支援してまいりました。

そしてこのたび、世界の舞台に全力でチャレンジを続ける畑岡奈紗選手の姿勢に深く共感し、スポンサー契約を締結することとなりました。

当社は2012年より大山志保選手と、2024年より桑木志帆選手、浜崎未来選手、宮里優作選手と所属契約を、そして2026年からは森田理香子選手とアンバサダー契約を締結しています。 大和ハウスグループのシンボル「エンドレスハート」を身に付けて挑戦する各選手とともに畑岡奈紗選手も全力でサポートし、スポーツで生み出される感動や勇気を通じて、多くの生きる歓びを共に創出してまいります。

■畑岡奈紗選手のコメント

■畑岡奈紗選手のプロフィール

氏名：畑岡 奈紗（はたおか なさ）

生年月日：1999年1月13日

身長：158cm

出身地：茨城県

主な戦績： ・2020年 東京オリンピック日本代表 9位タイ

・LPGA 2025年 TOTO Japan Classic 優勝

・LPGA 2022年 DIO Implant LA Open 優勝

・LPGA 2021年 Walmart NW Arkansan Championship 優勝

・JLPGA 2016年・2017年・2019年 日本女子オープンゴルフ選手権優勝

以 上