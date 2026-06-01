おもちゃ鑑定士・小材直由氏と再会―パワー系アクション俳優・大東賢が語る「本物の存在感と効かせるアクション」
パワー系アクション俳優・大東賢はこのほど、おもちゃ鑑定士として活躍する小材直由氏と久しぶりに再会したことを明らかにした。
小材直由氏は近年、フジテレビ系昼の人気番組「ぽかぽか」をはじめ、TBSやテレビ東京など様々なテレビ番組に出演。著名人のおもちゃ鑑定などで注目を集め、お昼の時間帯を代表する専門家の一人として活躍を続けている。
久しぶりの再会となった今回、小材直由氏の近況やテレビ出演の話題に加え、アクション俳優・大東賢が長年師事してきた恩師・染野行雄氏や、映画界で活躍する倉田保昭氏の映画出演についても話が弾んだという。
今回の再会を通じてアクション俳優・大東賢は、ジャンルは違っても第一線で活躍する人々に共通するのは、継続する力と積み重ねてきた経験であることを改めて実感したとしている。
各分野で活躍する仲間たちから刺激を受けながら、アクション俳優・大東賢は今後もパワー系アクション俳優として、「効かせるアクション」の可能性を追求していく考えだ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350888/images/bodyimage1】
アクション俳優・大東賢は「それぞれの分野で第一線を走り続ける方々とお会いすると、大きな刺激を受けます。長年活躍を続ける人には共通して本物の存在感があります」と語った。
また、その考え方は自身が追求する『パワー系アクション＝効かせるアクション』にも通じるという。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350888/images/bodyimage2】
パワー系アクションとは、単に速さや派手さを見せるだけではなく、観る人に一撃の重みや迫力、説得力を伝える“効かせるアクション”を重視した表現スタイルである。アクション俳優・大東賢は体格とパワーを活かしながら、画面越しでも伝わる重量感のあるアクション表現を追求している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350888/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
小材直由氏は近年、フジテレビ系昼の人気番組「ぽかぽか」をはじめ、TBSやテレビ東京など様々なテレビ番組に出演。著名人のおもちゃ鑑定などで注目を集め、お昼の時間帯を代表する専門家の一人として活躍を続けている。
久しぶりの再会となった今回、小材直由氏の近況やテレビ出演の話題に加え、アクション俳優・大東賢が長年師事してきた恩師・染野行雄氏や、映画界で活躍する倉田保昭氏の映画出演についても話が弾んだという。
各分野で活躍する仲間たちから刺激を受けながら、アクション俳優・大東賢は今後もパワー系アクション俳優として、「効かせるアクション」の可能性を追求していく考えだ。
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アクション俳優・大東賢は「それぞれの分野で第一線を走り続ける方々とお会いすると、大きな刺激を受けます。長年活躍を続ける人には共通して本物の存在感があります」と語った。
また、その考え方は自身が追求する『パワー系アクション＝効かせるアクション』にも通じるという。
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パワー系アクションとは、単に速さや派手さを見せるだけではなく、観る人に一撃の重みや迫力、説得力を伝える“効かせるアクション”を重視した表現スタイルである。アクション俳優・大東賢は体格とパワーを活かしながら、画面越しでも伝わる重量感のあるアクション表現を追求している。
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