コマニーがパリ協定1.5℃目標に貢献、「SBTi」より2030年に向けた新たな目標を追加認定。同時に自社目標として2050年ネットゼロ達成を目指す。

コマニーがパリ協定1.5℃目標に貢献、「SBTi」より2030年に向けた新たな目標を追加認定。同時に自社目標として2050年ネットゼロ達成を目指す。