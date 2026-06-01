【最新予測】SOIウエハ市場規模、2026年に2847百万米ドルへ｜年平均成長率9.3%で推移予測
SOIウエハとは
SOIウエハは、トップシリコン層とシリコン基板の間にBOX（Buried Oxide）層と呼ばれる絶縁酸化膜を形成した特殊構造を持つ半導体基板である。この構造によって寄生容量やリーク電流を大幅に低減できるため、低消費電力、高速動作、高耐圧、高周波特性を実現できる点が大きな特徴となっている。
近年の半導体業界では、微細化だけでは性能向上が難しくなっており、SOIウエハを活用した設計手法への関心が高まっている。特にRF SOI技術は5Gスマートフォン向けRFフロントエンド市場で広く採用されており、アンテナスイッチ、低雑音増幅器（LNA）、アンテナチューナーなどの高周波デバイスに不可欠な存在となっている。さらに、AI処理能力向上を目的としたシリコンフォトニクス分野でもSOIウエハの採用が進み、光通信と半導体集積技術の融合を支える基盤材料として注目されている。
過去6か月間では、生成AI向けデータセンター投資の拡大に伴い、高速光通信モジュール向けSOIウエハ需要が増加している。また、先進国を中心に半導体製造拠点の国内回帰が進み、SOIウエハの安定供給体制構築が重要課題として認識されている。
SOIウエハ（Silicon-On-Insulator Wafer）は、次世代半導体デバイスの高性能化を支える中核基板として急速に存在感を高めている。現在、SOIウエハはRF SOI、MEMS、センサー、パワーデバイス、シリコンフォトニクスなどの先端分野で採用が拡大しており、スマートフォン、自動車電子機器、AIサーバー、データセンター向け需要が市場成長を支えている。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350914/images/bodyimage2】
図. SOIウエハの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「SOIウエハ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、SOIウエハの世界市場は、2025年に1538百万米ドルと推定され、2026年には1667百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）9.3%で推移し、2032年には2847百万米ドルに拡大すると見込まれています。
SOIウエハ市場構造と主要プレーヤーの競争戦略
現在のSOIウエハ市場は比較的集中度が高く、世界最大メーカーであるSoitecが70％以上の市場シェアを占めている。同社はフランス、シンガポール、中国を中心に生産拠点を展開しており、とりわけ300mm SOIウエハが売上全体の65％以上を占める主力製品となっている。
市場にはそのほか、Shin-Etsu Chemical、SUMCO、GlobalWafers、National Silicon Industry Group (NSIG)などが参入しており、高品質SOI基板の供給能力強化を進めている。
製品別では300mm SOIウエハが最大市場を形成している。先端半導体製造ラインとの互換性が高く、大量生産効率にも優れるため、今後も需要拡大が続く見通しである。一方、200mmおよび150mm SOIウエハはMEMSセンサーや産業機器向けアナログ半導体市場で安定した需要を維持している。
業界関係者の間では、SOIウエハ市場は単なる基板供給ビジネスから、顧客との共同開発やアプリケーション最適化を重視するソリューション型市場へ移行しているとの見方が強まっている。特にRF SOIとシリコンフォトニクス分野では、基板性能そのものが最終製品の競争力を左右するため、材料メーカーの技術的役割が一段と高まっている。
SOIウエハは、トップシリコン層とシリコン基板の間にBOX（Buried Oxide）層と呼ばれる絶縁酸化膜を形成した特殊構造を持つ半導体基板である。この構造によって寄生容量やリーク電流を大幅に低減できるため、低消費電力、高速動作、高耐圧、高周波特性を実現できる点が大きな特徴となっている。
近年の半導体業界では、微細化だけでは性能向上が難しくなっており、SOIウエハを活用した設計手法への関心が高まっている。特にRF SOI技術は5Gスマートフォン向けRFフロントエンド市場で広く採用されており、アンテナスイッチ、低雑音増幅器（LNA）、アンテナチューナーなどの高周波デバイスに不可欠な存在となっている。さらに、AI処理能力向上を目的としたシリコンフォトニクス分野でもSOIウエハの採用が進み、光通信と半導体集積技術の融合を支える基盤材料として注目されている。
過去6か月間では、生成AI向けデータセンター投資の拡大に伴い、高速光通信モジュール向けSOIウエハ需要が増加している。また、先進国を中心に半導体製造拠点の国内回帰が進み、SOIウエハの安定供給体制構築が重要課題として認識されている。
SOIウエハ（Silicon-On-Insulator Wafer）は、次世代半導体デバイスの高性能化を支える中核基板として急速に存在感を高めている。現在、SOIウエハはRF SOI、MEMS、センサー、パワーデバイス、シリコンフォトニクスなどの先端分野で採用が拡大しており、スマートフォン、自動車電子機器、AIサーバー、データセンター向け需要が市場成長を支えている。
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図. SOIウエハの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「SOIウエハ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、SOIウエハの世界市場は、2025年に1538百万米ドルと推定され、2026年には1667百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）9.3%で推移し、2032年には2847百万米ドルに拡大すると見込まれています。
SOIウエハ市場構造と主要プレーヤーの競争戦略
現在のSOIウエハ市場は比較的集中度が高く、世界最大メーカーであるSoitecが70％以上の市場シェアを占めている。同社はフランス、シンガポール、中国を中心に生産拠点を展開しており、とりわけ300mm SOIウエハが売上全体の65％以上を占める主力製品となっている。
市場にはそのほか、Shin-Etsu Chemical、SUMCO、GlobalWafers、National Silicon Industry Group (NSIG)などが参入しており、高品質SOI基板の供給能力強化を進めている。
製品別では300mm SOIウエハが最大市場を形成している。先端半導体製造ラインとの互換性が高く、大量生産効率にも優れるため、今後も需要拡大が続く見通しである。一方、200mmおよび150mm SOIウエハはMEMSセンサーや産業機器向けアナログ半導体市場で安定した需要を維持している。
業界関係者の間では、SOIウエハ市場は単なる基板供給ビジネスから、顧客との共同開発やアプリケーション最適化を重視するソリューション型市場へ移行しているとの見方が強まっている。特にRF SOIとシリコンフォトニクス分野では、基板性能そのものが最終製品の競争力を左右するため、材料メーカーの技術的役割が一段と高まっている。