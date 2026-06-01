多段型キャンドモーターポンプの世界市場2026年、グローバル市場規模（垂直型、水平型）・分析レポートを発表
2026年6月1日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「多段型キャンドモーターポンプの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、多段型キャンドモーターポンプのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の多段型キャンドモーターポンプ市場は、2024年時点で4870万米ドル規模に達しており、2031年には7360万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は6.2％と見込まれており、石油・化学産業における高安全性ポンプ需要を背景に安定した成長が期待されています。
多段型キャンドモーターポンプは、モーターとポンプを一体化し、密閉構造によって液体漏洩を防止する高性能ポンプです。特に危険性の高い液体や高温・高圧流体を取り扱う用途で広く利用されており、高い安全性と信頼性を備えています。多段構造を採用することで高圧搬送にも対応可能となっており、石油化学や化学工業などの分野で重要な設備となっています。
________________________________________
【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、石油・ガス産業拡大、化学工業投資増加、安全規制強化、高効率流体搬送需要増加などが挙げられます。
特に石油化学分野では、有害液体や可燃性液体を安全に搬送する必要があるため、漏洩防止性能に優れたキャンドモーターポンプへの需要が高まっています。また、環境規制強化を背景に、液漏れリスクを低減できる密閉型ポンプへの置き換え需要も増加しています。
さらに、エネルギー効率改善や設備保守コスト削減への関心拡大も市場成長を後押ししています。
本レポートでは、米国の関税制度や国際政策変化についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
________________________________________
【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「垂直」と「水平」に分類されています。垂直型は設置面積を抑えられるため、限られたスペースでの利用に適しています。一方、水平型は保守性や大流量対応性能に優れており、大規模産業設備向け需要が拡大しています。
用途別では、「石油・ガス」「化学」「その他」に分類されています。特に石油・ガス分野は最大市場となっており、高圧流体搬送や危険物処理用途で需要が増加しています。また、化学分野では腐食性液体や有害液体の安全搬送用途で採用が進んでいます。
________________________________________
【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国を中心に石油化学産業や製造業が拡大しており、世界最大市場の1つとなっています。特に中国では化学工場建設やエネルギー関連投資が市場成長を支えています。
日本市場では高品質産業機械需要を背景に高性能ポンプ需要が安定しています。韓国市場でも石油化学設備投資が増加しています。
北米市場では石油・ガス産業向け需要が高く、欧州市場では環境規制強化を背景に高安全性設備への需要が増加しています。中東地域でもエネルギー産業投資拡大に伴い市場成長が期待されています。
________________________________________
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「多段型キャンドモーターポンプの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、多段型キャンドモーターポンプのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の多段型キャンドモーターポンプ市場は、2024年時点で4870万米ドル規模に達しており、2031年には7360万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は6.2％と見込まれており、石油・化学産業における高安全性ポンプ需要を背景に安定した成長が期待されています。
多段型キャンドモーターポンプは、モーターとポンプを一体化し、密閉構造によって液体漏洩を防止する高性能ポンプです。特に危険性の高い液体や高温・高圧流体を取り扱う用途で広く利用されており、高い安全性と信頼性を備えています。多段構造を採用することで高圧搬送にも対応可能となっており、石油化学や化学工業などの分野で重要な設備となっています。
________________________________________
【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、石油・ガス産業拡大、化学工業投資増加、安全規制強化、高効率流体搬送需要増加などが挙げられます。
特に石油化学分野では、有害液体や可燃性液体を安全に搬送する必要があるため、漏洩防止性能に優れたキャンドモーターポンプへの需要が高まっています。また、環境規制強化を背景に、液漏れリスクを低減できる密閉型ポンプへの置き換え需要も増加しています。
さらに、エネルギー効率改善や設備保守コスト削減への関心拡大も市場成長を後押ししています。
本レポートでは、米国の関税制度や国際政策変化についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
________________________________________
【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「垂直」と「水平」に分類されています。垂直型は設置面積を抑えられるため、限られたスペースでの利用に適しています。一方、水平型は保守性や大流量対応性能に優れており、大規模産業設備向け需要が拡大しています。
用途別では、「石油・ガス」「化学」「その他」に分類されています。特に石油・ガス分野は最大市場となっており、高圧流体搬送や危険物処理用途で需要が増加しています。また、化学分野では腐食性液体や有害液体の安全搬送用途で採用が進んでいます。
________________________________________
【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国を中心に石油化学産業や製造業が拡大しており、世界最大市場の1つとなっています。特に中国では化学工場建設やエネルギー関連投資が市場成長を支えています。
日本市場では高品質産業機械需要を背景に高性能ポンプ需要が安定しています。韓国市場でも石油化学設備投資が増加しています。
北米市場では石油・ガス産業向け需要が高く、欧州市場では環境規制強化を背景に高安全性設備への需要が増加しています。中東地域でもエネルギー産業投資拡大に伴い市場成長が期待されています。
________________________________________