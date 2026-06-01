ベストシーズンを迎えるハワイクルーズ！ ハワイ4島周遊の7泊8日が3食付きで17.8万円～！ 6月出発限定の直前割引料金を発表！
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」を運営する株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、ノルウェージャンクルーズライン「プライド・オブ・アメリカ」で航くハワイクルーズについて、2026年6月出発限定の直前割金の販売を開始いたしました。
本プランは、船会社との提携により最大50％割引となる特別料金となっており、ハワイ4島を巡る7泊8日クルーズが内側客室178,000円からご参加いただけます。
昨今は円安やハワイ現地ホテル価格の上昇などにより、ハワイ旅行全体の費用が高騰しています。一方、本クルーズでは寄港地間の移動・宿泊・船上のお食事込みでハワイ4島を効率よく巡ることができ、ホテルを移動しながらの旅行と比べても、コスト及びタイムパフォーマンス優れた満足度高い旅をお楽しみいただけます。
■ハワイ4島を巡る人気クルーズ
「プライド・オブ・アメリカ」は、オアフ島・マウイ島・ハワイ島・カウアイ島のハワイ4島を巡る7泊8日クルーズに通年就航している、唯一のアメリカ船籍の客船です。
ホノルルを土曜日夜に出港し、各島へ長時間停泊するため、寄港地観光をする時間がたっぷり取れ、また夜や朝の景色までゆっくり楽しめる点も大きな魅力です。
通常のハワイ旅行では、飛行機での島間移動やホテル移動、レンタカー手配などが必要になりますが、本ルーズでは、スーツケース等大きな荷物をお部屋に置いたまま、小さいバッグで観光ができ、また寝ている間に次の島へ移動できるため、効率よくハワイの魅力あふれる島々を楽しめます。
さらに終日航海日がないため、毎日ハワイ各島の観光を楽しめる点も人気の理由です。
■自由なスタイルで楽しめる「フリースタイル・クルージング」
クルーズと言えばドレスコードが厳しいイメージがありますが、ノルウェージャンクルーズラインの特徴でもある「フリースタイル・クルージング」では、指定された食事時間や厳格なドレスコードがなく、お客様のペースで自由なスタイルでお食事を楽しめます。
船内には16のダイニングオプションがあり、本格的なハワイ料理やシーフード、ステーキ、トロピカルジュースなど、多彩なグルメをご用意しています。
また、Mandara Spa(R)やジャグジー、サウナ、プール、スポーツ施設なども充実しており、船内でもリゾート気分を満喫いただけます。
夜にはバーやラウンジでハワイアンカクテルを楽しみながら、ゆったりとした船旅をお過ごしいただけます。（有料施設・メニューあり）
■ホノルル発着だから参加しやすい
本クルーズは、日本からの直行便フライトが多数運航しているホノルル発着のため、日本から参加しやすい点も魅力です。ホノルル空港から港まではタクシーで約20分程度とアクセスも良好で、乗船日は午前中にホノルル空港へ到着するフライトであれば、正午以降の乗船手続きにも十分間に合います。また、翌週土曜日の下船日も、午後以降のフライトで帰国できるため、フライト時間を含めても日本を最短土曜日発、そして翌週日曜日着の9日間でハワイ4島クルーズをお楽しみいただけます。「長期休暇が取りづらい」「ハワイの島めぐりは移動が大変そう」と感じている方にも参加しやすいクルーズです。
■コース概要
客船名：プライド・オブ・アメリカ
出発日：2026年6月6日・13日・20日
本プランは、船会社との提携により最大50％割引となる特別料金となっており、ハワイ4島を巡る7泊8日クルーズが内側客室178,000円からご参加いただけます。
昨今は円安やハワイ現地ホテル価格の上昇などにより、ハワイ旅行全体の費用が高騰しています。一方、本クルーズでは寄港地間の移動・宿泊・船上のお食事込みでハワイ4島を効率よく巡ることができ、ホテルを移動しながらの旅行と比べても、コスト及びタイムパフォーマンス優れた満足度高い旅をお楽しみいただけます。
■ハワイ4島を巡る人気クルーズ
「プライド・オブ・アメリカ」は、オアフ島・マウイ島・ハワイ島・カウアイ島のハワイ4島を巡る7泊8日クルーズに通年就航している、唯一のアメリカ船籍の客船です。
ホノルルを土曜日夜に出港し、各島へ長時間停泊するため、寄港地観光をする時間がたっぷり取れ、また夜や朝の景色までゆっくり楽しめる点も大きな魅力です。
通常のハワイ旅行では、飛行機での島間移動やホテル移動、レンタカー手配などが必要になりますが、本ルーズでは、スーツケース等大きな荷物をお部屋に置いたまま、小さいバッグで観光ができ、また寝ている間に次の島へ移動できるため、効率よくハワイの魅力あふれる島々を楽しめます。
さらに終日航海日がないため、毎日ハワイ各島の観光を楽しめる点も人気の理由です。
■自由なスタイルで楽しめる「フリースタイル・クルージング」
クルーズと言えばドレスコードが厳しいイメージがありますが、ノルウェージャンクルーズラインの特徴でもある「フリースタイル・クルージング」では、指定された食事時間や厳格なドレスコードがなく、お客様のペースで自由なスタイルでお食事を楽しめます。
船内には16のダイニングオプションがあり、本格的なハワイ料理やシーフード、ステーキ、トロピカルジュースなど、多彩なグルメをご用意しています。
また、Mandara Spa(R)やジャグジー、サウナ、プール、スポーツ施設なども充実しており、船内でもリゾート気分を満喫いただけます。
夜にはバーやラウンジでハワイアンカクテルを楽しみながら、ゆったりとした船旅をお過ごしいただけます。（有料施設・メニューあり）
■ホノルル発着だから参加しやすい
本クルーズは、日本からの直行便フライトが多数運航しているホノルル発着のため、日本から参加しやすい点も魅力です。ホノルル空港から港まではタクシーで約20分程度とアクセスも良好で、乗船日は午前中にホノルル空港へ到着するフライトであれば、正午以降の乗船手続きにも十分間に合います。また、翌週土曜日の下船日も、午後以降のフライトで帰国できるため、フライト時間を含めても日本を最短土曜日発、そして翌週日曜日着の9日間でハワイ4島クルーズをお楽しみいただけます。「長期休暇が取りづらい」「ハワイの島めぐりは移動が大変そう」と感じている方にも参加しやすいクルーズです。
■コース概要
客船名：プライド・オブ・アメリカ
出発日：2026年6月6日・13日・20日