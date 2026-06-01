JIG-SAW、独自エージェンティックAIをベースとしたシステム運用完全自律化サービス「JIG-SAW Lorel.ai」を正式リリース
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350923/images/bodyimage1】
JIG-SAW株式会社（東京都中央区、以下「JIG-SAW」）は、本日、独自エージェンティックAIを活用したシステム運用完全自律化サービス「JIG-SAW Lorel.ai」を、正式にリリースいたしました。
「JIG-SAW Lorel.ai」は、JIG-SAWが独自保有する膨大な運用ノウハウと独自の複合的生成AI基盤を活用し、様々なインシデントにおいて、自動でシステムの復旧・トラブルの原因調査を行うだけでなく、インシデントの予兆自体をAIエージェントが自律的に予測・検知し、自動で最適化を行うことでインシデントを未然に防ぐ生成AIベースの完全自律オペレーションサービスです。
インシデント発生の際には、AIエージェントが自律的に調査・分析を行い、原因の特定から復旧までを実行します。さらに、対応手順を体系化したランブックの自動生成に加え、インシデント発生時にはランブックを自動実行することで、復旧対応の超高速化と標準化を実現します。これにより、夜間・休日をはじめとしたインシデント発生時の人的対応の負荷を大幅に軽減し、ほぼ対応不要な運用を実現します。
さらに、今後、既存の各種監視ツールとのインテグレーションを順次拡充し、自社でシステムの監視・運用を行うお客様においても、幅広くご活用いただける見込みです。
「JIG-SAW Lorel.ai」は、リモートのシステムオペレーションにおいて国内随一の実績を誇り、継続的に数万台以上のシステム運用実績を有し、数億件単位の多様なデータ処理を集中管理するJIG-SAW保有の膨大なデータを活用した独自生成AI基盤を基に、ユーザーの超省力化と超高精度化を同時に実現するものであり、従来からのシステム運用・業界のあり方そのものを大きく変貌させるサービスです。
「JIG-SAW Lorel.ai」は、本正式リリース後も継続的にアップデートを実施してまいります。
近日中に、事前登録されたランブックに基づき、AIが自律的にすべて一気通貫で実行する機能、インシデント対応に必要な手順の作成を支援する「ランブック自動生成機能」についても実装いたします。
本正式リリースにあわせ、お客様のシステムの用途や規模に応じた「Starter」、「Standard」及び「Enterprise」の３つの料金プランも公開しております。
「JIG-SAW Lorel.ai」の詳細につきましては、以下をご覧ください。
https://www.jig-saw.com/service/lorelai
JIG-SAWについて
JIG-SAWは、IoT/クラウド/AIデータ等の制御・コントロールサービスを専門とするテクノロジー企業です。運用技術 (OT) とITのギャップを埋める独自技術をベースに各種サービスの世界展開を目指しています。
・独自AIアルゴリズムによる全自動IoT・クラウドデータ制御・エッジコネクトサービス
・クラウド－エッジ（エンドトゥーエンド：E2E）IoTデータコントロールサービス
・最先端チップ開発および各種通信制御、自動運転技術などの研究開発
・基盤技術の再生医療および画像制御分野等への応用
会社概要
JIG-SAW株式会社
https://www.jig-saw.com/
＜東京本社＞
東京都中央区八重洲２丁目２番１号 東京ミッドタウン八重洲３３Ｆ
＜コントロールセンター＞
国内２拠点（札幌：N83 & N44）、海外１拠点（カナダ・トロント：TCC）
＜海外現地法人＞
JIG-SAW US, INC.（米国）、JIG-SAW CA, INC.（カナダ）
配信元企業：JIG-SAW株式会社
JIG-SAW株式会社（東京都中央区、以下「JIG-SAW」）は、本日、独自エージェンティックAIを活用したシステム運用完全自律化サービス「JIG-SAW Lorel.ai」を、正式にリリースいたしました。
「JIG-SAW Lorel.ai」は、JIG-SAWが独自保有する膨大な運用ノウハウと独自の複合的生成AI基盤を活用し、様々なインシデントにおいて、自動でシステムの復旧・トラブルの原因調査を行うだけでなく、インシデントの予兆自体をAIエージェントが自律的に予測・検知し、自動で最適化を行うことでインシデントを未然に防ぐ生成AIベースの完全自律オペレーションサービスです。
インシデント発生の際には、AIエージェントが自律的に調査・分析を行い、原因の特定から復旧までを実行します。さらに、対応手順を体系化したランブックの自動生成に加え、インシデント発生時にはランブックを自動実行することで、復旧対応の超高速化と標準化を実現します。これにより、夜間・休日をはじめとしたインシデント発生時の人的対応の負荷を大幅に軽減し、ほぼ対応不要な運用を実現します。
さらに、今後、既存の各種監視ツールとのインテグレーションを順次拡充し、自社でシステムの監視・運用を行うお客様においても、幅広くご活用いただける見込みです。
「JIG-SAW Lorel.ai」は、リモートのシステムオペレーションにおいて国内随一の実績を誇り、継続的に数万台以上のシステム運用実績を有し、数億件単位の多様なデータ処理を集中管理するJIG-SAW保有の膨大なデータを活用した独自生成AI基盤を基に、ユーザーの超省力化と超高精度化を同時に実現するものであり、従来からのシステム運用・業界のあり方そのものを大きく変貌させるサービスです。
「JIG-SAW Lorel.ai」は、本正式リリース後も継続的にアップデートを実施してまいります。
近日中に、事前登録されたランブックに基づき、AIが自律的にすべて一気通貫で実行する機能、インシデント対応に必要な手順の作成を支援する「ランブック自動生成機能」についても実装いたします。
本正式リリースにあわせ、お客様のシステムの用途や規模に応じた「Starter」、「Standard」及び「Enterprise」の３つの料金プランも公開しております。
「JIG-SAW Lorel.ai」の詳細につきましては、以下をご覧ください。
https://www.jig-saw.com/service/lorelai
JIG-SAWについて
JIG-SAWは、IoT/クラウド/AIデータ等の制御・コントロールサービスを専門とするテクノロジー企業です。運用技術 (OT) とITのギャップを埋める独自技術をベースに各種サービスの世界展開を目指しています。
・独自AIアルゴリズムによる全自動IoT・クラウドデータ制御・エッジコネクトサービス
・クラウド－エッジ（エンドトゥーエンド：E2E）IoTデータコントロールサービス
・最先端チップ開発および各種通信制御、自動運転技術などの研究開発
・基盤技術の再生医療および画像制御分野等への応用
会社概要
JIG-SAW株式会社
https://www.jig-saw.com/
＜東京本社＞
東京都中央区八重洲２丁目２番１号 東京ミッドタウン八重洲３３Ｆ
＜コントロールセンター＞
国内２拠点（札幌：N83 & N44）、海外１拠点（カナダ・トロント：TCC）
＜海外現地法人＞
JIG-SAW US, INC.（米国）、JIG-SAW CA, INC.（カナダ）
配信元企業：JIG-SAW株式会社
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