元5000億円企業トップ・井川意高が語る「男の格」とは――。『井川流・男の格講座』を6月15日（月）代々木で開催
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株式会社サイゾー（本社：東京都渋谷区）は、元大王製紙会長・井川意高氏が主宰する対話型イベント「井川塾」の講座として、『井川流・男の格講座――「バカにされない大人」になる方法を教えます』を、2026年6月15日（月）にLIVE STUDIO LODGE（代々木）にて開催いたします。
今回のテーマは、「男の格」。
売上5000億円企業のトップとして政財界の第一線を歩みながら、一方でカジノによる巨額損失事件を経て、3年2ヶ月にわたる刑務所生活も経験した井川氏。社会の頂点とどん底、その両極を知る人物だからこそ語れる「人間の本質」を、会場限定・完全オフレコの120分でお届けします。
▼お申し込みはこちら
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
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なぜ今、「男の格」なのか
肩書きや年収では、人の価値は決まりません。
むしろ本当の格は、会話の端々、店選び、支払いの所作、贈り物のセンス、店員への接し方など、日常の何気ない振る舞いに現れます。
数多くの経営者や著名人と交流し、さらに刑務所という極限環境で「肩書きを失った人間の素顔」も見てきた井川氏は、「男の格は、カネではなく教養と所作で決まる」と語ります。
本講座では、ビジネスマナー本や自己啓発書では学べない、“本当に一目置かれる大人”になるための考え方と実践知を余すことなく公開します。
▼詳細・お申し込みはこちら
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
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講座内容
「格」が露呈する瞬間」
会話、店選び、ワインの注文、支払いの仕方、贈り物、クルマ選び、店員への接し方など、日常の振る舞いから見える人間性を徹底解説。
一流と三流を分ける境界線
「残念な成金」と「自然に品格がにじむ人」の違いとは何か。教養と知性が生み出す本物の余裕について語ります。
女性のための「男を見抜く目」
本講座は男性だけでなく女性にもおすすめです。恋愛、結婚、ビジネスにおいて、相手の本質を見抜く視点を養います。
完全NGなしの質疑応答
「この振る舞いはアリかナシか？」といった身近な疑問から、SNSやメディアでは話せない裏話まで、会場限定で井川氏が率直に回答します。
▼席数限定・お申し込みはこちら
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
会場でしか聞けない120分
「一流の男は何が違うのか」
「人はどこで見抜かれるのか」
「本当に付き合うべき相手をどう見極めるのか」
5000億円企業の経営者として成功を収め、すべてを失い、そして再び表舞台に戻ってきた井川意高氏だからこそ語れる、人間を見る目と品格の磨き方。
ここでしか聞けない本音の120分を、ぜひ会場でご体感ください。
▼詳細・お申し込みはこちら
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
※定員になり次第受付終了となります。お早めのお申し込みをおすすめいたします。
配信元企業：株式会社サイゾー
株式会社サイゾー（本社：東京都渋谷区）は、元大王製紙会長・井川意高氏が主宰する対話型イベント「井川塾」の講座として、『井川流・男の格講座――「バカにされない大人」になる方法を教えます』を、2026年6月15日（月）にLIVE STUDIO LODGE（代々木）にて開催いたします。
今回のテーマは、「男の格」。
売上5000億円企業のトップとして政財界の第一線を歩みながら、一方でカジノによる巨額損失事件を経て、3年2ヶ月にわたる刑務所生活も経験した井川氏。社会の頂点とどん底、その両極を知る人物だからこそ語れる「人間の本質」を、会場限定・完全オフレコの120分でお届けします。
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なぜ今、「男の格」なのか
肩書きや年収では、人の価値は決まりません。
むしろ本当の格は、会話の端々、店選び、支払いの所作、贈り物のセンス、店員への接し方など、日常の何気ない振る舞いに現れます。
数多くの経営者や著名人と交流し、さらに刑務所という極限環境で「肩書きを失った人間の素顔」も見てきた井川氏は、「男の格は、カネではなく教養と所作で決まる」と語ります。
本講座では、ビジネスマナー本や自己啓発書では学べない、“本当に一目置かれる大人”になるための考え方と実践知を余すことなく公開します。
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講座内容
「格」が露呈する瞬間」
会話、店選び、ワインの注文、支払いの仕方、贈り物、クルマ選び、店員への接し方など、日常の振る舞いから見える人間性を徹底解説。
一流と三流を分ける境界線
「残念な成金」と「自然に品格がにじむ人」の違いとは何か。教養と知性が生み出す本物の余裕について語ります。
女性のための「男を見抜く目」
本講座は男性だけでなく女性にもおすすめです。恋愛、結婚、ビジネスにおいて、相手の本質を見抜く視点を養います。
完全NGなしの質疑応答
「この振る舞いはアリかナシか？」といった身近な疑問から、SNSやメディアでは話せない裏話まで、会場限定で井川氏が率直に回答します。
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会場でしか聞けない120分
「一流の男は何が違うのか」
「人はどこで見抜かれるのか」
「本当に付き合うべき相手をどう見極めるのか」
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ここでしか聞けない本音の120分を、ぜひ会場でご体感ください。
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