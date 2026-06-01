【ハリー・ポッターを全巻読破しよう！夏の読書チャレンジ！】2026年6月1日より、プレゼントが当たるキャンペーンを実施

株式会社静山社

株式会社静山社（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：松岡佑子）は、シリーズ総発行部数 3260万部（邦訳版関連書籍）を突破する「ハリー・ポッター夏の読書チャレンジ」キャンペーンを実施します。

◯全世界を魅了するハリー・ポッター

ハリー・ポッターシリーズは、1997年にイギリスで刊行され、全世界シリーズ販売部数6億部、85か国言語以上に翻訳された世界的ベストセラーです。日本では、1999年12月に邦訳出版され、シリーズ総発行部数3260万部（関連書籍含む）を突破しました。※2026年6月1日現在

◯読んだら当たる！プレゼントキャンペーン

この夏、静山社ペガサス文庫「ハリー・ポッター〈新装版〉」シリーズ全20巻を対象にした、読書チャレンジキャンペーンを行います。シリーズ第1巻「ハリー・ポッターと賢者の石」を読んで応募すると、「静山社オリジナル ハリー・ポッターカードセット」を全員にプレゼント。さらに読み進めると、抽選で「静山社オリジナル ハリー・ポッター缶バッチ」や、レプリカ杖、コスチュームセットなどが当たります。また全国500書店にて、「ハリー・ポッター夏の読書チャレンジ」フェアを開催します。応募方法やプレゼント詳細は、下記特設サイトをご覧ください。

静山社ペガサス文庫「ハリー・ポッター〈新装版〉」シリーズ全20巻

＜キャンペーン内容＞

応募期間：2026年６月１日(月)～2026年12月31日(木)

対象書籍：静山社ペガサス文庫「ハリー・ポッター〈新装版〉」シリーズ 全20巻

特設サイト：https://www.sayzansha-holdings.com/harrypotter-reading-challenge/

＜プレゼント内容＞

・「静山社オリジナル ハリー・ポッターカードセット」 応募者全員プレゼント

・秘密の部屋賞 「静山社オリジナル ハリー・ポッター缶バッジセット」100名様

・アズカバンの囚人賞 「ヘドウィグ ミニぬいぐるみ ピンバッジ」10名様

・炎のゴブレット賞 「９と３/４番線 ラゲージタグ」10名様

・不死鳥の騎士団賞 「パーソナライズ ホグワーツ入学通知レプリカセット」10名様

・謎のプリンス賞 「ハリー・ポッター レプリカ杖」5名様

・死の秘宝賞 「ハリー・ポッター コスチューム セット」 子ども・大人各1名様

静山社オリジナル ハリー・ポッターカードセット 応募者全員プレゼント静山社オリジナル ハリー・ポッター缶バッジセット 100名様ヘドウィグ ミニぬいぐるみ ピンバッジ 10名様９と３/４番線 ラゲージタグ 10名様パーソナライズ ホグワーツ入学通知レプリカセット 10名様ハリー・ポッター レプリカ杖 5名様ハリー・ポッター コスチューム セット 子ども・大人各1名様