【セントレア×中日ドラゴンズ】セントレアが“ドラゴンズブルー”に染まる1か月　中日ドラゴンズ球団創設90周年キャンペーン開催　〈期間〉 6月1日（月）～30日（火）まで

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中部国際空港セントレア（所在：愛知県常滑市）は、地域を代表するプロ野球球団「中日ドラゴンズ」の球団創設90周年を記念し、2026年6月1日（月）から30日（火）までの1か月間、「中日ドラゴンズ球団創設90周年キャンペーン」を開催します。

本キャンペーンは、“中部の空の玄関口”であるセントレアが、地域に根ざし活躍を続ける中日ドラゴンズの節目を祝うとともに、さらなる飛躍を応援するものです。期間中は、セントレア内の対象店舗で1会計税込1,500円以上お買い上げで、セントレア×ドアラ×名古屋鉄道のオリジナルステッカーを1枚プレゼントするほか、税込5,000円以上のご利用で、バンテリンドーム ナゴヤの観戦チケットや選手・ドアラのサイン入りグッズなどが当たる抽選キャンペーンを実施します。

また、2026年2月より第1ターミナル4階イベントプラザで展開している「90周年記念フラッグ」などの装飾を、交流戦シーズンにあわせて空港全体へと拡大し、“ドラゴンズブルー”に彩られた特別な空間を演出します。さらに、6月21日（日）には、ドアラが来港する特別イベント「セントレアドアラデー」を開催！キャンペーン期間を一層盛り上げます。

中部国際空港セントレアは、今後も中部地域の空の玄関口として、地域に根ざしたスポーツチームを応援し、地域の活性化に貢献してまいります。

■中日ドラゴンズ球団創設90周年キャンペーン 概要

・期間 ： 2026年6月1日（月）～30日（火） 1カ月間

・内容 ： ※詳しい内容は2ページ以降に記載

１.空港限定！中日ドラゴンズオリジナルステッカープレゼント

２.中日ドラゴンズグッズが当たる抽選会

３.ドアラが来港！イベント「セントレアドアラデー」を開催

・主催 ： 中部国際空港株式会社

・協賛 ： 名古屋鉄道株式会社

■キャンペーン内容 詳細

【キャンペーン１.】空港限定！中日ドラゴンズオリジナルステッカー プレゼント： 6月1日（月）～6月30日（火）

対象店舗にて 1会計 税込1,500円ごとに1枚「セントレア×ドアラ×名古屋鉄道のオリジナルステッカー」をプレゼントします。

◆ステッカー種類（全5種）

ステッカーは、ドアラが飛行機内で旅を楽しんでいるデザインや、セントレアのオリジナルキャラクター「なぞの旅人フー」と中日ドラゴンズの公式マスコット「ドアラ」が名鉄2000系車両（ミュースカイ）の前で記念撮影しているようなデザインなど、ここでしか手に入らない限定デザイン全5種類を用意しています。

「セントレア×ドアラ×名古屋鉄道のオリジナルステッカー」ステッカー種類（全5種）

◆対象店舗 ： 第1ターミナル/フライト・オブ・ドリームズ 計53店舗

第1ターミナル

くつろぎ処（SOLA SPA 風の湯・SANATIO SPA）/STAR MINE Pearl & Jewelry/ドラスティック・ザ・バゲージ/IZONE NEWYORK/鞄いたがき/amano セントレア店/yb.Friend’s/えびせんべいの里/世界の山ちゃん/さんぷる工房/ボーアトゥ/覚王山フルーツ大福 弁才天/CANADIAN MORNING & TOKO/素材にこだわった空のおにぎり屋/甘味処鎌倉/天むす緋毬・手づくりサンドイッチそら/伊藤園 Japanese Tea leaves & Tearoom/MOOOSH SQUISHY/フレッシュネスバーガー/まるは食堂/とんかつ和幸/回転寿司丸忠/みそかつ矢場とん/まるや本店/若鯱家/とんこつらーめん麺達/四代目鍵三郎 宮きしめん/カレーハウスCoCo壱番屋/Mega Kebab/LONG-hu Air-KITCHEN/魚屋のどんぶり 魚錠/あご出汁うどん こがね丸/デリカキッチン/炭焼牛たん 東山/野菜たっぷりタンメン べじたん/牛まぶしや/矢場味仙/たこ焼のいちから/田楽茶屋くすむら/ヒモノ照ラス/焼肉ライク/風の小道/ドリームカプセル/岩座/セントレア銘品館/セントレアおみやげ館/セントレアオフィシャルショップ SORA MONO/ユニクロ

フライト・オブ・ドリームズ

Foodie's Stand & Pancake House HoiHoi/ SEATTLE FISH MARKET/THE PIKE BREWING RESTAURANT & CRAFT BEER BAR/本場讃岐うどん 寿製麺/肉の丸一

◆注意事項

※セントレア×ドアラ×名古屋鉄道のオリジナルステッカーは数量限定です。

期間中でも無くなり次第終了いたします。

※ランダムでのお渡しとなりますので、絵柄をお選びいただくことはできません。また、返品・交換は受け付けておりません。

※税込1会計1,500円ごとに1枚プレゼントいたします。

※1回のお買い上げ上限5枚となります。

※転売などの営利目的でのご購入は固く禁止いたします。

※対象店舗などの詳細は中部国際空港セントレアのHPでご確認ください。

※商品券・ギフトカードの購入金額は対象外となります。

【キャンペーン２.】さらに！レシート応募で豪華中日ドラゴンズグッズが当たるチャンス： 6月1日（月）～6月30日（火）

対象店舗で税込5,000円以上ご利用いただいたお客さまを対象に、中日ドラゴンズの豪華賞品が当たる抽選キャンペーンも実施します。

賞品には、バンテリンドーム ナゴヤの観戦チケットや選手やドアラのサイン入りグッズ、名古屋鉄道×中日ドラゴンズのコラボグッズなど、空港・鉄道・スポーツが連携して実現した特別な賞品をご用意しております。

空港・鉄道・スポーツが連携して実現した特別な賞品

◆プレゼント内容 ※賞品は変更となる可能性がございます

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24522/table/681_1_0961211f0b73d9bd9ff61d80857bcc4c.jpg?v=202606011252 ]

◆応募方法 ：対象店舗にて税込5,000円以上ご利用のうえ、応募ページより対象店舗の期間中のレシート画像を添付して応募

◆応募締切 ： 2026年6月30日（火） 23：59まで

◆応募ページ ： https://www.centrair.jp/special/campaign/centrair_dragons_90th/index.html(https://www.centrair.jp/special/campaign/centrair_dragons_90th/index.html)

◆注意事項

※レシートの合算および複数店舗での合算が可能です（5枚以内）。

※商品券・ギフトカードの購入金額は対象外となります。

【キャンペーン３.】「中日ドラゴンズ球団創設90周年」を記念し、「セントレアドアラデー」開催決定！： 6月21日（日）

当日は、ドラゴンズブルーに彩られた空港で、大人から子どもまで楽しめるイベントを開催し、 空港全体で周年をお祝いします。

◆日時 ： 6月21日（日）10 : 00～15 : 00

・ ステージイベント ： 〈第1部〉 11 : 00～11 : 30 〈第2部〉 14 : 00～14 : 30

・ ブース ： 10 : 00～15 : 00

※名古屋鉄道ブースにて中日ドラゴンズのコラボグッズを販売予定です。

◆会場 ： 第1ターミナル4階イベントプラザ

◆観覧 ： 無料

中部国際空港株式会社 会社概要

・会社名：中部国際空港株式会社

CENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY , LIMITED

・所在地：愛知県常滑市セントレア一丁目1番地

・設立：

1998年5月1日（1998年7月1日 中部国際空港の事業主体として国の指定会社となる）

・代表：

代表取締役社長 籠橋寛典（かごはしひろのり）

・主な事業内容：

1．

中部国際空港及び航空保安施設の設置及び管理

2．旅客及び貨物の取扱い施設等の機能施設、店舗等の利便施設の建設及び管理

3．上記に付帯する事業

・従業員数：293名 役員（常勤）含む

※2026年4月1日現在

・会社WEB：

https://www.centrair.jp/corporate/