【セントレア×中日ドラゴンズ】セントレアが“ドラゴンズブルー”に染まる1か月　中日ドラゴンズ球団創設90周年キャンペーン開催　〈期間〉 6月1日（月）～30日（火）まで

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中部国際空港株式会社

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中部国際空港セントレア（所在：愛知県常滑市）は、地域を代表するプロ野球球団「中日ドラゴンズ」の球団創設90周年を記念し、2026年6月1日（月）から30日（火）までの1か月間、「中日ドラゴンズ球団創設90周年キャンペーン」を開催します。



本キャンペーンは、“中部の空の玄関口”であるセントレアが、地域に根ざし活躍を続ける中日ドラゴンズの節目を祝うとともに、さらなる飛躍を応援するものです。期間中は、セントレア内の対象店舗で1会計税込1,500円以上お買い上げで、セントレア×ドアラ×名古屋鉄道のオリジナルステッカーを1枚プレゼントするほか、税込5,000円以上のご利用で、バンテリンドーム ナゴヤの観戦チケットや選手・ドアラのサイン入りグッズなどが当たる抽選キャンペーンを実施します。



また、2026年2月より第1ターミナル4階イベントプラザで展開している「90周年記念フラッグ」などの装飾を、交流戦シーズンにあわせて空港全体へと拡大し、“ドラゴンズブルー”に彩られた特別な空間を演出します。さらに、6月21日（日）には、ドアラが来港する特別イベント「セントレアドアラデー」を開催！キャンペーン期間を一層盛り上げます。



中部国際空港セントレアは、今後も中部地域の空の玄関口として、地域に根ざしたスポーツチームを応援し、地域の活性化に貢献してまいります。



■中日ドラゴンズ球団創設90周年キャンペーン　概要

・期間 ： 2026年6月1日（月）～30日（火）　1カ月間



・内容 ： ※詳しい内容は2ページ以降に記載


１.空港限定！中日ドラゴンズオリジナルステッカープレゼント


２.中日ドラゴンズグッズが当たる抽選会


３.ドアラが来港！イベント「セントレアドアラデー」を開催



・主催 ： 中部国際空港株式会社



・協賛 ： 名古屋鉄道株式会社



■キャンペーン内容　詳細

【キャンペーン１.】空港限定！中日ドラゴンズオリジナルステッカー プレゼント： 6月1日（月）～6月30日（火）

対象店舗にて 1会計 税込1,500円ごとに1枚「セントレア×ドアラ×名古屋鉄道のオリジナルステッカー」をプレゼントします。



◆ステッカー種類（全5種）


ステッカーは、ドアラが飛行機内で旅を楽しんでいるデザインや、セントレアのオリジナルキャラクター「なぞの旅人フー」と中日ドラゴンズの公式マスコット「ドアラ」が名鉄2000系車両（ミュースカイ）の前で記念撮影しているようなデザインなど、ここでしか手に入らない限定デザイン全5種類を用意しています。



「セントレア×ドアラ×名古屋鉄道のオリジナルステッカー」ステッカー種類（全5種）


◆対象店舗 ： 第1ターミナル/フライト・オブ・ドリームズ　計53店舗


第1ターミナル


くつろぎ処（SOLA SPA 風の湯・SANATIO SPA）/STAR MINE Pearl & Jewelry/ドラスティック・ザ・バゲージ/IZONE NEWYORK/鞄いたがき/amano セントレア店/yb.Friend’s/えびせんべいの里/世界の山ちゃん/さんぷる工房/ボーアトゥ/覚王山フルーツ大福　弁才天/CANADIAN MORNING & TOKO/素材にこだわった空のおにぎり屋/甘味処鎌倉/天むす緋毬・手づくりサンドイッチそら/伊藤園 Japanese Tea leaves & Tearoom/MOOOSH SQUISHY/フレッシュネスバーガー/まるは食堂/とんかつ和幸/回転寿司丸忠/みそかつ矢場とん/まるや本店/若鯱家/とんこつらーめん麺達/四代目鍵三郎 宮きしめん/カレーハウスCoCo壱番屋/Mega Kebab/LONG-hu Air-KITCHEN/魚屋のどんぶり 魚錠/あご出汁うどん こがね丸/デリカキッチン/炭焼牛たん 東山/野菜たっぷりタンメン　べじたん/牛まぶしや/矢場味仙/たこ焼のいちから/田楽茶屋くすむら/ヒモノ照ラス/焼肉ライク/風の小道/ドリームカプセル/岩座/セントレア銘品館/セントレアおみやげ館/セントレアオフィシャルショップ SORA MONO/ユニクロ



フライト・オブ・ドリームズ


Foodie's Stand & Pancake House HoiHoi/ SEATTLE FISH MARKET/THE PIKE BREWING RESTAURANT & CRAFT BEER BAR/本場讃岐うどん 寿製麺/肉の丸一



◆注意事項


※セントレア×ドアラ×名古屋鉄道のオリジナルステッカーは数量限定です。


期間中でも無くなり次第終了いたします。


※ランダムでのお渡しとなりますので、絵柄をお選びいただくことはできません。また、返品・交換は受け付けておりません。


※税込1会計1,500円ごとに1枚プレゼントいたします。


※1回のお買い上げ上限5枚となります。


※転売などの営利目的でのご購入は固く禁止いたします。


※対象店舗などの詳細は中部国際空港セントレアのHPでご確認ください。


※商品券・ギフトカードの購入金額は対象外となります。



【キャンペーン２.】さらに！レシート応募で豪華中日ドラゴンズグッズが当たるチャンス： 6月1日（月）～6月30日（火）

対象店舗で税込5,000円以上ご利用いただいたお客さまを対象に、中日ドラゴンズの豪華賞品が当たる抽選キャンペーンも実施します。


賞品には、バンテリンドーム ナゴヤの観戦チケットや選手やドアラのサイン入りグッズ、名古屋鉄道×中日ドラゴンズのコラボグッズなど、空港・鉄道・スポーツが連携して実現した特別な賞品をご用意しております。




空港・鉄道・スポーツが連携して実現した特別な賞品


◆プレゼント内容　※賞品は変更となる可能性がございます


[表: https://prtimes.jp/data/corp/24522/table/681_1_0961211f0b73d9bd9ff61d80857bcc4c.jpg?v=202606011252 ]

◆応募方法 ：対象店舗にて税込5,000円以上ご利用のうえ、応募ページより対象店舗の期間中のレシート画像を添付して応募


◆応募締切 ： 2026年6月30日（火） 23：59まで


◆応募ページ ： https://www.centrair.jp/special/campaign/centrair_dragons_90th/index.html(https://www.centrair.jp/special/campaign/centrair_dragons_90th/index.html)


◆注意事項


※レシートの合算および複数店舗での合算が可能です（5枚以内）。


※商品券・ギフトカードの購入金額は対象外となります。



【キャンペーン３.】「中日ドラゴンズ球団創設90周年」を記念し、「セントレアドアラデー」開催決定！： 6月21日（日）

当日は、ドラゴンズブルーに彩られた空港で、大人から子どもまで楽しめるイベントを開催し、 空港全体で周年をお祝いします。




◆日時 ： 6月21日（日）10 : 00～15 : 00


・ ステージイベント ： 〈第1部〉 11 : 00～11 : 30　〈第2部〉 14 : 00～14 : 30


・ ブース ： 10 : 00～15 : 00


※名古屋鉄道ブースにて中日ドラゴンズのコラボグッズを販売予定です。



◆会場 ： 第1ターミナル4階イベントプラザ



◆観覧 ： 無料



中部国際空港株式会社　会社概要

・会社名：中部国際空港株式会社
CENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY , LIMITED


・所在地：愛知県常滑市セントレア一丁目1番地


・設立：


1998年5月1日（1998年7月1日　中部国際空港の事業主体として国の指定会社となる）


・代表：


代表取締役社長　籠橋寛典（かごはしひろのり）


・主な事業内容：


1．


中部国際空港及び航空保安施設の設置及び管理
2．旅客及び貨物の取扱い施設等の機能施設、店舗等の利便施設の建設及び管理
3．上記に付帯する事業


・従業員数：293名　役員（常勤）含む　


　　　　　 ※2026年4月1日現在


・会社WEB：


https://www.centrair.jp/corporate/