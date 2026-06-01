Fastly、日本事業責任者に奥 るみが就任

ファストリー株式会社

グローバルでエッジクラウドプラットフォームをリードする Fastly, Inc.(https://www.fastly.com/)（NASDAQ: FSLY）は、2026 年 6 月 1 日付でファストリー株式会社の日本事業責任者に奥 るみ（おく るみ）が就任したことを発表しました。テクノロジー領域で 20 年以上にわたり、エンタープライズ営業から組織経営までを歴任してきた経験を活かし、新規顧客の開拓およびパートナー企業との関係構築において豊富な実績を持ち、ビジネスの成長の牽引を担当します。

Fastly 入社以前は、グーグル・クラウド・ジャパン ゲーム / メディア / エンターテインメント業界部門の事業本部長として、世界的ブランドのデジタル トランスフォーメーション、新規エンタープライズ顧客の開拓や、戦略的パートナーシップ構築に貢献しました。それ以前は、HashiCorp Japan にて営業部長およびパートナー営業部長を歴任し、同社日本法人の立ち上げをリードしました。

奥は、日本事業責任者就任に際して次のように述べています。「以前からその進化を注視してきた Fastly の日本事業責任者に就任し、大変嬉しく、また身の引き締まる思いです。AI 時代の到来により、セキュリティとスピードの両立がビジネスの成否を分ける今、エッジで最高水準の価値を提供する Fastly のテクノロジーは、企業の変革に不可欠な存在です。これまで積み上げてきたエンタープライズ領域での経験を糧に、Fastly の技術を通じて、日本のお客様のビジネス成長を支えながら、その先のユーザーにより良いデジタル体験を提供できるよう尽力してまいります。」

Fastly のアジア太平洋および日本担当バイスプレジデントである二コラ・ガーバーは次のように述べています。「日本は Fastly にとって極めて重要な成長市場であり、奥のエンタープライズ領域における 20 年以上の豊富な実績と戦略的パートナーシップ構築の知見は、日本における成長をさらに加速させるものと確信しています。AI 時代の到来に伴い、企業がセキュリティとスピードの両立を迫られる中、エッジ領域で最高の価値を提供する当社プラットフォームの重要性が向上しています。奥の強力なリーダーシップのもと、日本のお客様へ最高のデジタル体験と変革をもたらすことに注力して参ります。」

Fastly について

Fastly のパワフルでプログラマブルなエッジクラウドプラットフォームは、Webパフォーマンスの向上、セキュリティ強化、そしてグローバル規模でのイノベーションを促進するエッジコンピュート、デリバリー、セキュリティ、オブザーバビリティの提供を通じて、世界のトップ企業による高速で安全かつ魅力的なオンラインエクスペリエンスの実現を支援しています。Fastly の強力かつ最先端のプラットフォームアーキテクチャにより、開発者は安全なWebサイトやアプリケーションの市場投入までの期間を短縮し業界トップレベルのコスト削減を実現できます。国内では日本経済新聞社、海外では Reddit、Universal Music Group など、世界的に著名な企業が Fastly のサービスを通じてインターネット体験を向上させています。Fastly の詳細については https://www.fastly.com/jp をご覧ください。また、X @FastlyJapan(https://twitter.com/fastlyjapan) および Facebook(https://www.facebook.com/FastlyEdgeCloudJapan) でも最新情報をご覧いただけます。