一棟貸し予約サイトTABILMO、アサヒ ドラフターズとパートナーシップ連携プログラムを開始（第2弾）

株式会社タビルモ

貸別荘・コテージ・民泊の一棟貸し専門予約サイト「TABILMO（タビルモ）」を運営する株式会社タビルモ（東京都渋谷区、代表取締役：鵜山康宏）は、掲載施設オーナー様の運営・収益面の課題解決を目的とした「パートナーシップ連携プログラム」の第2弾として、アサヒグループジャパン株式会社が提供する生ビールのサブスクリプションサービス「THE DRAFTERS（ドラフターズ）」とのパートナーシップを締結しました。

本プログラムは、オーナー様にとって有益なサービス・ツールを提供する企業様と順次連携し、TABILMOを通じての導入機会を提供していくものです。

◯ 背景・目的

近年、民泊・貸別荘市場が拡大する一方、施設オーナー様には集客に加えて「他施設との差別化」「滞在体験の質の向上」といった課題が生まれています。

TABILMOは、全国の貸別荘・コテージ・ヴィラ・民泊など一棟貸し宿を予約できるOTAとして、施設オーナー様と宿泊ゲストをつなぐプラットフォームを運営しています。予約集客の支援にとどまらず、オーナー様が「施設ならではの価値」を提供できる環境を整えることが、業界全体の活性化につながると考えています。

こうした考えのもと、パートナーシップ連携の第2弾として、施設の付加価値向上・差別化に貢献する「THE DRAFTERS」とのパートナーシップを締結しました。

◯ THE DRAFTERS（ドラフターズ）とは

THE DRAFTERSは、本格泡リッチサーバーのレンタルと生ビールの定期配送を組み合わせた、生ビールのサブスクリプションサービスです。業務用サーバー開発で培った技術を活かしたクリーミーできめ細かい泡が特徴で、オフィスや宿泊施設など事業者向けの「法人向けプラン」も提供されています。

一棟貸し施設に導入することで、宿泊者に「ここでしか味わえない特別感」を演出でき、記念日利用やグループ旅行、BBQシーンなどの満足度向上につながります。大がかりな設備なしで導入しやすく、施設の付加価値アップや他施設との差別化にもおすすめです。

◯ 連携第2弾：導入特典の概要

TABILMO経由で、THE DRAFTERSを申し込むオーナー向け特典[表: https://prtimes.jp/data/corp/69314/table/50_1_680a9431027c29d9386dc435b51c44fa.jpg?v=202606011252 ]

［パートナーシップ詳細を確認］→【https://tabilmo.com/tips/partner-drafters/】

◯ 今後の展望

◯ 導入で期待される効果- 宿泊ゲストの体験向上： 本格的な生ビールにより「特別感」を演出し、記念日・グループ旅行・BBQなどの満足度を高める- 施設の付加価値向上・差別化： 大がかりな設備なしで導入でき、他施設との差別化につながる- 民泊や一棟貸し業界の活性化： 体験価値を高めるサービスとOTAの連携により、業界全体の成長を後押し

TABILMOは今後も、施設オーナーの収益性・運営効率・付加価値の向上に貢献できるサービスとのパートナーシップを積極的に拡大していきます。オーナー様が安心して事業を続けられる環境を整え、業界全体の活性化に貢献できるよう、引き続き連携を深めてまいります。

◯ TABILMO（タビルモ）とは

一棟貸し専門予約サイトTABILMO（タビルモ）

TABILMO（タビルモ）は、コテージ・貸別荘・ヴィラ・民泊などの一棟貸し専門の予約サイト（OTA）です。「ペット可」「サウナ付き」といった大手サイトでは埋もれがちな細かい条件検索のほか、複数家族や合宿などの大人数予約に強みを持ち、施設の個性を活かした集客が可能です。

＜会社概要＞

一棟貸し予約サイト「TABILMO」 :https://tabilmo.com/

■株式会社タビルモ

所在地：東京都渋谷区恵比寿西2-1-8 Oak6ビル5F

代表者：鵜山康宏 設立年：2016年4月28日

URL：https://tabilmo.jp/

事業内容：一棟貸し予約サイトTABILMOの運営

URL（OTA）：https://tabilmo.com/

■アサヒグループジャパン株式会社 ドラフターズ事業部

所在地：東京都墨田区吾妻橋1-23-1

事業内容：生ビールのサブスクリプションサービス「THE DRAFTERS（ドラフターズ）」の運営

URL（法人向け）：https://biz.drafters.jp/

＜お問い合わせ先＞

■株式会社タビルモ

TEL：050-1754-5648

お問い合わせ：https://tabilmo.com/contact

■THE DRAFTERS（ドラフターズ）法人向け窓口

TEL：0120-568-566（受付10:00～19:00／年末年始を除く）

お問い合わせ：https://biz.drafters.jp/pages/contact

【適正飲酒に関するお願い】

お酒は20歳になってから。20歳未満の飲酒および飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。飲酒は適量を、楽しくお楽しみください。