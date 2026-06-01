Verbex、独自STT/TTSモデルを基盤に、音声対話AIをオンプレミス・閉域接続・ガバメントクラウド想定構成へ対応拡大

株式会社Verbex

音声対話AIプラットフォームを提供する株式会社Verbexは、金融機関、大手エンタープライズ、自治体・官公庁、医療機関、BPO事業者など、厳格なセキュリティ要件を持つ組織向けに、音声対話AIのセキュア導入形態を拡張したことをお知らせします。

Verbexは、STT（Speech to Text）、TTS（Text to Speech）、Speech Engineなど、音声対話に必要な中核技術を独自に研究開発／提供しています。独自の音声認識・音声合成モデルと音声対話基盤を保有することで、外部の音声認識・音声合成APIに依存しない構成を設計しやすく、顧客ごとのネットワーク、データ管理、ログ管理、外部接続範囲に合わせた音声対話AI環境を提供できます。

今回の対応により、Verbexは従来のクラウド型提供に加え、オンプレミス環境、プライベートクラウドからの閉域アクセス、ガバメントクラウド対象クラウドサービス上でのVerbex環境提供に対応します。

これにより、個人情報や機密情報を扱う業務、既存ネットワークや基幹システムとの接続制約がある業務、公共領域におけるクラウド利用要件が求められる業務においても、各組織のセキュリティポリシーと運用要件に沿った音声対話AIの導入を支援します。

背景：音声対話AI導入における「セキュリティ・接続・運用要件」の壁

生成AIおよび音声認識・音声合成技術の進化により、電話応対、問い合わせ一次対応、予約受付、受注対応、代表電話の一次受け、督促、社内問い合わせ対応など、音声対話AIの活用領域は急速に広がっています。

一方で、金融機関、大手企業、自治体・官公庁、医療機関、BPO事業者などでは、音声対話AIの導入にあたり、以下のような要件が大きな検討事項となっています。

・個人情報・機密情報を扱う業務におけるデータ管理要件

・既存のPBX、CTI、CRM、基幹システムとの安全な接続

・インターネット経由ではなく、閉域網や専用ネットワーク経由での利用

・クラウド利用に関する社内規程、業界規制、監査要件への対応

・自治体・行政機関におけるガバメントクラウド関連要件への対応

・AIの応答ログ、通話ログ、個人情報の取り扱いに関するガバナンス

このような背景から、音声対話AIは技術的には活用可能でありながら、実際の本番導入においては「クラウドでどこまで利用できるのか」「既存システムと安全に接続できるのか」「セキュリティ要件を満たせるのか」といった課題が導入の障壁となるケースがありました。

Verbexは、独自のSTT/TTSモデルと音声対話基盤を活用し、これらの課題に対応するため、エンタープライズおよび公共機関向けの導入形態を拡張しました。

今回対応する主な導入形態

1. オンプレミス環境への対応

Verbexは、顧客企業や機関が管理するオンプレミス環境への導入に対応します。

これにより、外部クラウド利用に制約がある組織や、データを自社管理環境内で扱う必要がある組織においても、音声対話AIの導入を検討しやすくなります。

想定される活用領域は以下の通りです。

・金融機関における顧客問い合わせ対応

・自治体における住民問い合わせ対応

・医療機関における予約・問い合わせ対応

・大手企業における社内問い合わせ対応

・重要インフラ企業における代表電話・受付対応

・BPO／コールセンター事業者における専用環境でのAI応対基盤

オンプレミス対応により、ネットワーク、データ保管、ログ管理、外部接続範囲などを顧客ごとのセキュリティポリシーに合わせて設計することが可能になります。

2. プライベートクラウドからの閉域アクセスに対応

Verbexは、プライベートクラウド環境からの閉域アクセスにも対応します。

これにより、企業が管理するクラウド環境、専用線、VPN、閉域網などを活用しながら、PBX、CTI、CRM、FAQデータベース、予約システム、受注管理システム、基幹システムなどと安全に連携できる構成を提供します。

特に、以下のようなニーズに対応します。

・既存のコンタクトセンター基盤と音声対話AIを連携したい

・CRMや顧客データベースと安全に接続したい

・インターネットを経由せずにAI基盤へアクセスしたい

・BPO事業者が顧客ごとに分離されたAI応対環境を提供したい

・SIerが自社のクラウド／ネットワーク基盤上で音声AIサービスを組み込みたい

閉域アクセス対応により、音声対話AIを既存のエンタープライズシステムの一部として組み込みやすくなり、単体のAIサービスではなく、業務プロセス全体に統合された音声AI基盤として活用できます。

3. ガバメントクラウド対象クラウドサービス上での利用を想定した構成に対応

Verbexは、自治体・官公庁および行政向けシステムベンダーとの連携を想定し、ガバメントクラウド対象クラウドサービス上での利用を想定した構成にも対応します。

これにより、自治体や行政機関における代表電話の一次受け、FAQ対応、担当部署への取り次ぎ、住民問い合わせ対応、庁内問い合わせ対応などにおいて、音声対話AIの活用可能性を広げます。

想定されるユースケースは以下の通りです。

・自治体代表電話の一次対応

・よくある質問への自動回答

・問い合わせ内容に応じた担当部署の案内

・開庁時間外の一次受付

・庁内職員向け問い合わせ対応

・災害時・繁忙期など問い合わせ集中時の一次対応

自治体・行政機関では、限られた職員数の中で住民対応品質を維持・向上することが課題となっています。Verbexは、音声対話AIを活用することで、住民が電話で問い合わせた際の待ち時間削減、職員の定型対応負荷の軽減、問い合わせ対応の標準化に貢献していきます。

独自STT/TTSモデルを活用し、音声対話AIを「導入できない領域」から「導入できる領域」へ

Verbexはこれまで、通販の受注電話、問い合わせ対応、代表電話の一次受け、予約受付など、電話業務を中心とした音声対話AIの活用を推進してきました。

特に、テレビ通販やEC・通販事業者においては、放送直後やキャンペーン時に入電が集中し、顧客が電話につながらないことによる機会損失や顧客体験の低下が課題となっています。Verbexの音声対話AIは、こうしたピーク時の受電対応や、定型的な問い合わせ対応の自動化に活用されています。

一方で、今後の音声対話AIの活用は、単なる電話業務の効率化にとどまりません。

独自のSTT/TTSモデルと音声対話基盤を活用することで、音声認識、音声合成、応答制御、通話体験を一体で設計し、顧客ごとの業務要件やセキュリティ要件に合わせた導入を進めやすくなります。

今後は、金融、自治体、官公庁、医療、BPO、大手エンタープライズなど、より高いセキュリティ要件を持つ領域においても、以下のような業務変革が期待されます。

・電話がつながらない状態の解消

・定型問い合わせ対応の自動化

・人間のオペレーターを高度対応に集中させる業務設計

・24時間365日の一次受付

・問い合わせ内容の自動分類・記録

・CRMや基幹システムと連携した業務処理

・繁忙期や災害時など一時的な問い合わせ集中への対応

・BPOやSIerによる音声AI組み込みサービスの提供

今回のセキュア導入形態の拡張により、Verbexは、これまでセキュリティやネットワーク要件を理由に音声対話AIの導入が難しかった領域に対しても、より柔軟な導入選択肢を提供していきます。

今後の展開

Verbexは今後、金融機関、大手エンタープライズ、自治体・官公庁、医療機関、BPO事業者、SIer、行政向けシステムベンダーなどとの連携を強化し、各業界の業務要件・セキュリティ要件に合わせた音声対話AIの導入を推進していきます。

また、PBX、CTI、CRM、予約システム、受注管理システム、FAQデータベース、基幹システムなどとの連携を進め、音声対話AIを単なる応答システムではなく、業務プロセス全体を支えるリアルタイムAI基盤として発展させていきます。

Verbexは、独自の音声認識・音声合成技術と自然で低遅延な音声対話AIを、より多くの業界・業務に安全に導入できる環境を整備し、人とAIが協働する新しい顧客体験・業務体験の実現を目指します。

株式会社Verbexについて

Verbexは、「声で世界をつなぐ」をミッションとして、独自の音声対話技術を研究開発しているAIスタートアップです。

STT（Speech to Text）／TTS（Text to Speech）／Speech Engineなど音声対話に必要な機能やデータのトレーニングメソッドを独自研究開発し、極めて自然で低遅延な対話を実現するため音声AIプラットフォームを提供しています。

経営メンバーはバングラデシュと日本のシリアルアントレプレナーがチームを組んでおり、国際ハイブリッドなスタートアップとして、アジア・日本発の音声AIの実用化を推進しています。

すでに日本を含む25カ国で56件の特許を保有し、独自技術の研究開発を進めながら、グローバルな事業展開を見据えて活動してきました。

WEBサイト：https://jp.verbex.ai/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Verbex 沖津

Email：contact@verbex.ai



