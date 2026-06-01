一気にたためる「Shupatto バッグ」から、通気性がよく軽やかな「メッシュバッグ 25L」の新色が登場

株式会社マーナ

https://marna.jp/shop/g/gS504BE/

生活雑貨メーカーの株式会社マーナ（東京都墨田区、代表取締役 名児耶 剛［なごや ごう］）は、一気にたためる「Shupatto（シュパット） バッグ」シリーズより、「Shupatto メッシュバッグ 25L」の新色ベージュを2026年6月1日より発売いたします。

「たたむのが面倒」というエコバッグに対する潜在的な不満を解消するために生まれた「Shupatto バッグ」は、2015年の発売以来、ポータブルバッグの新しいスタンダードを築いてきました。

2024年2月に数量限定で発売した「メッシュバッグ」は、両端を引っ張ると一気に帯状にたためる構造はそのままに、丈夫で細やかなメッシュ素材を採用。通気性の良さと軽やかさを兼ね備えた人気ラインです。現在は、たっぷり入る楕円形状の「25L」と、しずく形状でコンパクトな「Drop 9L」の2タイプを定番商品として展開しています。

両端を引っ張ると一気に帯状に丈夫で細やかなメッシュ素材を採用

この度、今年4月に一足早く発売し、ご好評をいただいている「Drop 9L」のベージュに続き 、「25L」にも新色ベージュが仲間入りします。上品なベージュは、タウンユースからアクティブなシーンまでスタイリッシュに格上げします。これにより、メッシュバッグは2タイプ（25L / Drop 9L）ともにブラック、ベージュの2色展開からお選びいただけるようになりました 。

メッシュバッグ 25L ベージュ／ブラックメッシュバッグ Drop 9L ベージュ／ブラック

製品概要

品名：Shupatto メッシュバッグ 25L

税込価格：3,300円

材質：ポリエステル

容量：約25L

耐荷重：10kg

サイズ：バッグ使用時/約44×25cm、折りたたみ時/約8×10×8cm

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メッシュバッグは水辺のレジャーにもおすすめ

株式会社マーナ

キッチン・バス・ハウスケア・バッグ等を企画・製造・販売する生活雑貨メーカー。創業は1872年（明治5年）。「Design for Smile 暮らしを、いいほうへ。」を企業理念に、暮らすひとの一番近くに寄り添い、まだ出会っていないこころはずむ瞬間をおとどけします。



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