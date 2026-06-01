『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』のトレーディングアクリルマスコットなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』の商品7種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』の商品の受注を5月25日(月)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1862?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディングアクリルマスコット

鹿目まどか、暁美ほむら、巴マミ、美樹さやか、佐倉杏子、環いろは、七海やちよ、由比鶴乃、深月フェリシア、二葉さなのキオクイラストをアクリルマスコットに仕上げました。

厚さ8mmのアクリルとなっており、台座無しで自立するため、そのまま飾ったり、並べることもできます。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）60×60mm 厚み：8mm

素材 ：アクリル

▼トレーディングマットジュエリー缶バッジ

環いろは、環うい、万年桜のウワサ、安名メル、暁美ほむら、八雲みたま、梓みふゆ、巴マミ、アリナ・グレイ、鹿目まどか、御園かりん、綾野梨花のキオクイラストをジュエリー加工の缶バッジに仕上げました。

ジュエリー部分は箔盛りの加工が施されており、きらめく豪華な仕様となっております。

カバンやリュックなどにつけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「巴マミ マットジュエリー缶バッジ 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \660(税込), BOX \7,920(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディングアクリルタイル

「過去への約束」、「はじめまして、ひさしぶり」、「わたしだって魔法少女だもん！」、「次はきっとハッピーエンド」、「Light & Shadow」、「たまには給仕を」、「その背中に目を奪われて」、「プライドを賭けた戦い」、「守られた者たち」、「忘却のアンチノミー」のポートレイトイラストをアクリルタイルに仕上げました。

3cmサイズのアクリルタイルにフルカラーでプリントしております。

あなたの日常に新たな彩りをお加えください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「DANCE☆MAGICA アクリルタイル 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \385(税込), BOX \3,850(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）30×30mm 厚み：5mm

素材 ：アクリル

▼鹿目まどか アクリルスタンド時計

鹿目まどかのキオクイラストを全面に配置し、デザインしたアクリルスタンド時計です。

スタンドが付属しており、置き型の時計になります。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※組み立てはお届け後お客様側にて行って頂きます。

※時計の動作には単三乾電池1本（別売り）が必要です。

▽仕様

価格 ：\5,500(税込)

サイズ：（約）17×13.5cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼カラビナ付きカード型アクリルキーホルダー

※画像は「薔薇園の魔女の手下 カラビナ付きカード型アクリルキーホルダー」を使用しております。

薔薇園の魔女の手下、薔薇園の魔女、暗闇の魔女、お菓子の魔女、ハコの魔女のポートレイトイラストをカード型のアクリルキーホルダーに仕上げました。

小型のカラビナが付属しているので、カバンやリュック等にそのまま取り付け可能です。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,320(税込)

種類 ：全5種（薔薇園の魔女の手下、薔薇園の魔女、暗闇の魔女、お菓子の魔女、ハコの魔女）

サイズ：（約）11×7cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼3WAY缶バッジ

※画像は「持つべきものは親友 3WAY缶バッジ」を使用しております。

各キャラクターのポートレイトイラストを3WAY缶バッジに仕上げました。

ピンで装着、スタンドで立てかけて使用、穴が開いているので吊り下げることも可能な仕様です。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全12種（持つべきものは親友、臨時共同戦線！、夢の中の出会い、ふたりはマジカルでKAWAII、わたしが普通のお嬢様だった頃、サイコーの挑戦状、一度は諦めた再会、その背中に目を奪われて、声が聞こえた気がして、まだまだ旅は終わらないの！、忘却のアンチノミー、笑顔の別れ）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼100mm缶バッジ

※画像は「わたしたちの守るべき町 鹿目まどか 100mm缶バッジ」を使用しております。

各キャラクターのポートレイトイラストをインパクトのある100mm缶バッジに仕上げました。

カバンやリュックなどにつけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \660(税込)

種類 ：全12種（わたしたちの守るべき町 鹿目まどか、入る隙間なんてないんですよ、あの子に託されたもの、これからも、みんなで、私たちだけの内緒、次はきっとハッピーエンド、彼女のために変わり続ける、ゆま、やったよ！、八雲探偵事務所へようこそ、プライドを賭けた戦い 美樹さやか、プライドを賭けた戦い 佐倉杏子、空想サイエンティスト）

サイズ：（約）直径10cm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1862?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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