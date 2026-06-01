【本日6/1グランドオープン】海老の旨味を“育てる”名物「痛風しゃぶしゃぶ」を驚愕の1人前999円でご提供するオープン記念キャンペーンを期間限定で開催！【酒と肴 蔵のや 新橋店】

株式会社Globridge

日常の喧騒を忘れ、本当に美味しい和食と日本酒を心ゆくまで楽しむ――。そんな大人のための隠れ家和食居酒屋「酒と肴 蔵のや 新橋店(https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13322553/)」が、本日2026年6月1日（月）17:00、東京・新橋に待望のグランドオープンをいたします。

この度、オープンを記念いたしまして、本日6月1日（月）から6月15日（月）までの15日間限定で、当店の看板メニューである「痛風しゃぶしゃぶ」を、通常価格2,199円（税込2,419円）のところ、特別記念価格：1人前999円（税込1,099円）にてご提供する「オープン記念キャンペーン」を開催いたします。

オフィス街・新橋の扉を開けた先に広がる、やわらかな灯りに包まれた大人の隠れ家で、贅沢なご褒美時間を圧倒的なコストパフォーマンスでご堪能ください。

オープン記念キャンペーン概要

名物「痛風しゃぶしゃぶ」が期間限定で1人前999円に！

対象商品： 名物「痛風しゃぶしゃぶ 海老」

キャンペーン価格： 1人前 999円（税込1,099円）

開催期間： 2026年6月1日（月）～ 6月15日（月）

適用条件：2名様以上でご来店の方。キャンペーン価格でのご提供に予約は不要ですが、お席に限りがございますのでお電話にてご確認ください。(電話番号： 03-6459-0979)

※痛風しゃぶしゃぶのご注文は、2人前より承ります

名物・育てる出汁の【痛風しゃぶしゃぶ】

痛風しゃぶしゃぶ 海老 2人前

当店の名物は、食べ進めるほどに旨味が進化する「痛風しゃぶしゃぶ」。ベースとなるのは、上品な「黄金出汁」と、ピリッとした刺激が癖になる「海老麻辣（マーラー）出汁」の2種類。 主役には、生でも食べられるほど新鮮な海老を贅沢に使用しております。

まず海老の頭を贅沢に出汁へ投入し、グツグツと煮込んで出汁を濃厚に“育てて”から、身をサッとしゃぶしゃぶして召し上がっていただきます。 さらに、店主のイチオシはトッピングの「ハマグリ」追加。貝の濃厚な出汁が合わさることで、スープのコクが爆発的に進化します。

旨味が極限まで育った出汁の締めには、店主のルーツである長崎・上五島名物の「五島うどん」または「雑炊」をご用意。最後の一滴まで至福の瞬間が続きます。

■痛風しゃぶしゃぶ 海老 一人前 2,419円(税込)

■痛風しゃぶしゃぶ 蟹 一人前 4,289円(税込)

※ご注文は二人前より承ります

■痛風しゃぶしゃぶ コース【海老】全8品 お一人様 5,000円

前菜： 本日の茶碗蒸し

刺盛： 本日の刺し盛り 3種

鮮菜： 蔵のやサラダ

せいろ： 蔵のや海鮮焼売

逸品： 蔵の焼き 明太バター

揚物： 海鮮揚げ 盛り合わせ

名物： 痛風しゃぶしゃぶ 海老

〆 ： 五島うどんor〆雑炊

「蔵のや 新橋店」3つのこだわり

痛風しゃぶしゃぶ 海老 8人前

1. その日一番の鮮魚を“店内捌き”で。九州の甘醤油で味わう極上の「さかな」

店主が惚れ込んだ全国各地の旨いもの、そして五島列島にルーツを持つ店主厳選の食材が集結。和食一筋20年の料理長が、その日一番の魚を店内で丁寧に捌いてご提供します。九州の甘醤油やこだわりの塩が、素材本来の輪郭を鮮やかに際立たせます。気取らずに楽しめる、最高のご馳走をお届けします。

2. 「少しずつ、たくさん」を叶える、大人の女性のための“わがまま”メニュー

「美味しいものを、少しずつ、いろいろ食べたい」。そんな大人の女性のわがままを叶えるため、お酒の肴を彩り豊かに、少しずつのポーションでバリエーション豊富に揃えました。贅沢をカジュアルに、もっと自由にお楽しみいただけます。

3. 店主のルーツ・九州の銘酒を中心に、一杯ごとに新しい発見がある「日本酒ペアリング」

日本中をめぐって見つけた厳選25種の日本酒をご用意。店主のルーツである九州の日本酒をメインに、海鮮との相性を徹底的に追求しました。料理に合わせた「一杯ごとに新しい発見があるペアリング」をスタッフがご提案いたします。

「蔵のやが、あなたと約束する三つのこと」

一、本当に美味しいを、もっと気軽に。

本格的な和食を、もっと自由に、もっと身近に。和食一筋20年の技術を、カジュアルな空間で堪能いただけます。

二、扉の先に広がる、日常を忘れる異空間。

新橋の“知る人ぞ知る”大人の隠れ家。日常の喧騒を離れ、大切なご友人や仲間と、美味しくて楽しい時間をお過ごしいただけます。

三、大人の“わがまま”に、本気で応える。

魚と酒のご褒美時間。厳選した日本酒とともに、今夜を少し特別なものにします。

【店舗概要】

店舗名： 酒と肴 蔵のや 新橋店

グランドオープン日： 2026年6月1日（月）

所在地： 〒105-0004 東京都港区新橋３丁目１８－７ 桃山ビル 3F-B

電話番号： 03-6459-0979

営業時間： 17:00～23:00

定休日： 日曜日

公式Instagram： https://www.instagram.com/kuranoya.tokyo/

公式TikTok： https://www.tiktok.com/@kuranoya.tokyo?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@kuranoya.tokyo?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13322553/

ホットペッパーグルメ： https://www.hotpepper.jp/strJ004612872/

ぐるなび： https://r.gnavi.co.jp/2mxzr6e30000/

GoogleMap： https://maps.app.goo.gl/UuVaKA4Nykd7aAeKA

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＜ 株式会社Globridge会社概要 ＞

■会社名：株式会社Globridge (グロブリッジ)

■所在地：東京都港区赤坂2丁目14-11 天翔オフィス赤坂701

■代表者：代表取締役 大塚誠

■事業内容：飲食店の経営、コンサルティング、プロデュース

■店舗情報：東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・茨城県・群馬県・福岡県・鹿児島県・北海道・沖縄県 など約1000店舗（フランチャイズ店舗・VR店舗含む）

■設立：2008年9月

■URL：http://www.globridge.co.jp/

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〈 お問い合わせ 〉

（株）Globridge 広報 田中

MAIL：pr@globridge.co.jp

TEL：070-7597-8726