【大ヒット作「わたしの死にかた」待望の続編が登場!!】４コマ漫画の名手・湖西 晶の最新作！『やってはいけない』6/1発売

株式会社日本文芸社

株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は、『やってはいけない』（湖西 晶 著）を、2026年6月1日（月）に発売いたします。

何気なく暮らす現代日本の中には、命をも脅かす危険が潜んでいる。突然起こり得る危険と原因を詳しく解説。

可憐な少女の日常が、ページをめくった５コマ目で最悪の結末に…!?

新感覚日常ホラー5コマ連作集！

本作は、一見すると可憐な少女の楽しい日常を綴った4コマ漫画です。しかし、彼女たちの何気ない些細な行動が、思いも寄らない“危険”を招いてしまいます。ページをめくった「5コマ目」で、その危険の真相が明らかに！

「使いかけのホットケーキミックスの常温保存」

「低温調理器でのローストビーフ作り」

「ペットに触れた手でのコンタクトレンズ装着」

など、私たちの日常生活で身近な物や行動が、突如危険へと変貌する。

もしかしたら、次はアナタの番かもしれない……。

そんな想定外に起こりうるすべての場面と可能性を、同一のキャラクターが「60回の危険」を乗り越えた物語として、４コマ漫画の名手・湖西晶が鋭く描破し、わかりやすく解説!!

これを読めば突然の危険も避けられる！

危機管理のためにも、子どもも大人も読んでおきたい一冊!!

■本書の主な内容

一見普通の日常を描く４コマ漫画……。だがしかし、ページをめくると衝撃の「5コマ目」が！低温調理器でローストビーフ作りに挑戦！お肉にフォークで穴をあけるよくある調理法ですが…？日常には恐ろしい落とし穴が潜んでいるのです。

第１章 食事のキケン

第２章 病気のキケン

第３章 機械、科学のキケン

第４章 日常のキケン

第５章 描き下ろしエピローグ

■著者プロフィール

湖西 晶（こにし・あき）

漫画家。大阪府貝塚市出身。同市在住。既婚で二児の母。関西大学卒業。

■書誌情報

書名：やってはいけない

著者：湖西 晶

定価：1320円（税込）

判型・ページ数：四六判・144ページ

ISBN：978-4-537-22382-8

発売日：2026年6月1日

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10166068.html

■書籍の購入について

全国の書店・オンライン書店等でご購入いただけます

amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4537223820/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18581020/

■日本文芸社の好評関連書

『わたしの死にかた』 湖西 晶 著

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b638753.html

■日本文芸社について

【会社概要】

代表者：代表取締役社長 竹村 響

所在地：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル8F

設 立：1959年1月

資本金：１億円

従業員数：79名（2026年4月1日現在）

コーポレートサイト：https://www.nihonbungeisha.co.jp