【大ヒット作「わたしの死にかた」待望の続編が登場!!】４コマ漫画の名手・湖西 晶の最新作！『やってはいけない』6/1発売

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株式会社日本文芸社

株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は、『やってはいけない』（湖西 晶 著）を、2026年6月1日（月）に発売いたします。



何気なく暮らす現代日本の中には、命をも脅かす危険が潜んでいる。突然起こり得る危険と原因を詳しく解説。

可憐な少女の日常が、ページをめくった５コマ目で最悪の結末に…!?
新感覚日常ホラー5コマ連作集！



本作は、一見すると可憐な少女の楽しい日常を綴った4コマ漫画です。しかし、彼女たちの何気ない些細な行動が、思いも寄らない“危険”を招いてしまいます。ページをめくった「5コマ目」で、その危険の真相が明らかに！



「使いかけのホットケーキミックスの常温保存」


「低温調理器でのローストビーフ作り」


「ペットに触れた手でのコンタクトレンズ装着」



など、私たちの日常生活で身近な物や行動が、突如危険へと変貌する。
もしかしたら、次はアナタの番かもしれない……。



そんな想定外に起こりうるすべての場面と可能性を、同一のキャラクターが「60回の危険」を乗り越えた物語として、４コマ漫画の名手・湖西晶が鋭く描破し、わかりやすく解説!!



これを読めば突然の危険も避けられる！
危機管理のためにも、子どもも大人も読んでおきたい一冊!!




一見普通の日常を描く４コマ漫画……。

だがしかし、ページをめくると衝撃の「5コマ目」が！


低温調理器でローストビーフ作りに挑戦！お肉にフォークで穴をあけるよくある調理法ですが…？

日常には恐ろしい落とし穴が潜んでいるのです。

■本書の主な内容

第１章　食事のキケン


第２章　病気のキケン


第３章　機械、科学のキケン


第４章　日常のキケン


第５章　描き下ろしエピローグ




■著者プロフィール

湖西 晶（こにし・あき）


漫画家。大阪府貝塚市出身。同市在住。既婚で二児の母。関西大学卒業。


■書誌情報

書名：やってはいけない
著者：湖西 晶


定価：1320円（税込）
判型・ページ数：四六判・144ページ
ISBN：978-4-537-22382-8
発売日：2026年6月1日
https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10166068.html


■書籍の購入について

全国の書店・オンライン書店等でご購入いただけます
amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/4537223820/


楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/18581020/


■日本文芸社の好評関連書


『わたしの死にかた』　　　湖西 晶 著

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b638753.html




■日本文芸社について

【会社概要】


代表者：代表取締役社長　竹村 響
所在地：〒100-0003　東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル8F
設　立：1959年1月
資本金：１億円
従業員数：79名（2026年4月1日現在）
コーポレートサイト：https://www.nihonbungeisha.co.jp