【大ヒット作「わたしの死にかた」待望の続編が登場!!】４コマ漫画の名手・湖西 晶の最新作！『やってはいけない』6/1発売
株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は、『やってはいけない』（湖西 晶 著）を、2026年6月1日（月）に発売いたします。
何気なく暮らす現代日本の中には、命をも脅かす危険が潜んでいる。突然起こり得る危険と原因を詳しく解説。
可憐な少女の日常が、ページをめくった５コマ目で最悪の結末に…!?
新感覚日常ホラー5コマ連作集！
本作は、一見すると可憐な少女の楽しい日常を綴った4コマ漫画です。しかし、彼女たちの何気ない些細な行動が、思いも寄らない“危険”を招いてしまいます。ページをめくった「5コマ目」で、その危険の真相が明らかに！
「使いかけのホットケーキミックスの常温保存」
「低温調理器でのローストビーフ作り」
「ペットに触れた手でのコンタクトレンズ装着」
など、私たちの日常生活で身近な物や行動が、突如危険へと変貌する。
もしかしたら、次はアナタの番かもしれない……。
そんな想定外に起こりうるすべての場面と可能性を、同一のキャラクターが「60回の危険」を乗り越えた物語として、４コマ漫画の名手・湖西晶が鋭く描破し、わかりやすく解説!!
これを読めば突然の危険も避けられる！
危機管理のためにも、子どもも大人も読んでおきたい一冊!!
一見普通の日常を描く４コマ漫画……。
だがしかし、ページをめくると衝撃の「5コマ目」が！
低温調理器でローストビーフ作りに挑戦！お肉にフォークで穴をあけるよくある調理法ですが…？
日常には恐ろしい落とし穴が潜んでいるのです。
■本書の主な内容
第１章 食事のキケン
第２章 病気のキケン
第３章 機械、科学のキケン
第４章 日常のキケン
第５章 描き下ろしエピローグ
■著者プロフィール
湖西 晶（こにし・あき）
漫画家。大阪府貝塚市出身。同市在住。既婚で二児の母。関西大学卒業。
■書誌情報
書名：やってはいけない
著者：湖西 晶
定価：1320円（税込）
判型・ページ数：四六判・144ページ
ISBN：978-4-537-22382-8
発売日：2026年6月1日
https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10166068.html
■書籍の購入について
全国の書店・オンライン書店等でご購入いただけます
amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4537223820/
楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18581020/
■日本文芸社の好評関連書
『わたしの死にかた』 湖西 晶 著
https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b638753.html
■日本文芸社について
【会社概要】
代表者：代表取締役社長 竹村 響
所在地：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル8F
設 立：1959年1月
資本金：１億円
従業員数：79名（2026年4月1日現在）
コーポレートサイト：https://www.nihonbungeisha.co.jp