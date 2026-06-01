技、極まる。アマダスクール「第39回 優秀板金製品技能フェア」作品募集開始

株式会社アマダ

株式会社アマダ（神奈川県伊勢原市、代表取締役社長執行役員：山梨 貴昭）は、職業訓練法人アマダスクール（神奈川県伊勢原市、理事長：磯部 任）が主催する、「優秀板金製品技能フェア」に後援しています。このたび2026年6月1日より、当フェアの第39回の作品募集を開始しました。

優秀板金製品技能フェアとは

国内外の金属加工企業が製作した作品を一堂に集め、優れた技術・技能を表彰するフェアで、加工現場における技術・技能の向上、板金加工業界の発展を目的に、1989年より毎年開催しています。

応募いただいた作品は、株式会社アマダの施設「アマダ・グローバルイノベーションセンター」にて展示し、会場・Webにおける一般投票を経たのち、産学の有識者による審査を経て、優秀作品が決定されます。

優秀作品には厚生労働大臣賞、経済産業大臣賞、神奈川県知事賞などを授与するほか、Webサイトや作品集など、様々な媒体にて紹介します。

■開催概要

１．実施スケジュール

応募受付：2026年6月1日～10月31日

投票期間：2026年11月～2027年1月

結果発表：2027年3月

２．応募資格

・国内外において板金加工に携わり、板金加工機械やプレス加工機械を使用している企業

・国内外の高等学校、高等専門学校、大学、職業訓練校等において金属加工等を学んでいる学生

３．募集部門

１.単体品の部

２.組立品の部

３.溶接品の部

４.造形品の部

５.学生作品の部

応募詳細につきましては以下サイトをご覧ください。

https://www.amada.co.jp/fair/info/(https://www.amada.co.jp/fair/info/?utm_medium=PR127)

2025年度開催の第38回では、276作品（うち海外129点）の応募をいただきました。

受賞作品は以下をご覧ください。

https://www.amada.co.jp/fair/awards/38sheetmetalfair/result/(https://www.amada.co.jp/fair/awards/38sheetmetalfair/result/?utm_medium=PR127)

■第38回の主な受賞作品

厚生労働大臣賞／無限螺旋階段／株式会社MMR技研（大阪府）経済産業大臣賞／マイクロソケット端子／株式会社鈴木（長野県）神奈川県知事賞／メタリック・シナプス／有限会社志村プレス工業所・名古屋工業大学（愛知県）中央職業能力開発協会会長賞／ブラキオサウルス・ステゴサウルス／株式会社今井技巧（新潟県）日刊工業新聞社賞／板金製 大屋根リング／株式会社現代工業（大阪府）日本塑性加工学会会長賞／グローリー・ホール／リョーユウ工業株式会社（福岡県）海外最優秀作品賞／Steel Crab／FERALU Les Techniciens du Metal（フランス）

職業訓練法人 アマダスクールとは

アマダグループの豊富な技術と最新機械設備を生かし設立された、日本で初めての金属加工機械専門職業訓練法人です。1978年の開校以来、技術者養成のための認定職業訓練をはじめ、金属加工に携わる技術者の技術向上訓練を行い、多くの生産技術者を輩出しています。