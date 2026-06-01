フュディアルコミュニティ、入居者アプリで「オンライン診療」導入、受診から薬の受取まで完結

株式会社フュディアルクリエーション

株式会社フュディアルクリエーション（本社：東京都港区、代表取締役：古川 伸樹）のグループ会社である株式会社フ ュディアルコミュニティ（本社：東京都港区、代表取締役：古川 伸樹、以下「フュディアルコミュニティ」）は、運営 する入居者専用アプリ「RELUXIA touch（リルシアタッチ）」において、クリニック検索・予約サイト「GMOクリニック・マップ」の掲載を開始いたしました。これにより、入居者様はアプリを通じて、診察からお薬の受け取りまでをシームレスに行うことが可能となります。

■ 導入の背景

当社はこれまで、マンション管理を通じて入居者様が安心・安全に暮らせる環境づくりに注力してまいりました。

昨今、ライフスタイルが多様化する中で、健康維持と日常生活における利便性の両立は、居住者様の重要なニーズとなっています。こうした背景から、この度、付加価値向上の取り組みとしてオンライン診療サービスとの連携を決定いたしました。入居者様がアプリからスムーズに医療へアクセスできる環境を整えることで、ウェルビーイング（心身の健康）を支援し、より豊かな暮らしをサポートいたします。

■ サービスの主な特徴

入居者様は、日常的に利用している専用アプリ内のメニューから、「GMO クリニック・マップ」のオンライン診療サービスをスムーズに利用 できます。

・クリニックの検索から診察、お薬の処方までスマホで完結。

・ご自宅や職場などからスキマ時間を活用して、受診可能。

・サービス利用料やお薬の配送手数料は無料で提供。

※診察代金およびお薬代等は、ご利用者様の実費負担となります。

※「GMOクリニック・マップ」は、GMOヘルステック株式会社が提供する、クリニックの検索・予約からお薬の配送までをワンストップで完結できるポータルサイトです。

■ 今後の展望

当社は今後も、入居者様の声を積極的に取り入れ、皆様の満足度向上に寄与するサービスの拡充を図る考えです。管理会社として、建物の維持管理のみならず、住む人の豊かな生活を支えるパートナーを目指してまいります。

■株式会社フュディアルコミュニティ 会社概要

所在地：東京都港区六本木３-２-１ 住友不動産六本木グランドタワー22階

代表者：代表取締役 古川 伸樹

設立：2015年7月

URL：https://www.fudeal-community.jp/

事業内容：不動産の賃貸管理、建物の総合管理、集金・送金代行、不動産に関するコンサルティング、リフォーム事業

■株式会社フュディアルクリエーション 会社概要

所在地：東京都港区六本木３-２-１ 住友不動産六本木グランドタワー43階

代表者：代表取締役 古川 伸樹

設立：2013年9月

URL：https://www.fudealcreation.com/

事業内容：不動産の売買、仲介、賃貸および管理、不動産に関するコンサルティング、住宅ローン事務代行業務、不動産特定共同事業、等