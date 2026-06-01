心理戦カードゲーム『神託のメソロギア』リリース1周年！ 記念キャンペーンを2026年5月30日より開催
株式会社ネコノメ
１. ログインで最大80連分のパックチケットをプレゼント
２. デイリー虹宝箱の出現率が2倍に
３. 1周年記念「イノセント＆旧神ピックアップパック」販売
４. 過去のSPセット・アイコンを期間限定で再販
５. ストーリーイベント「かすかな星詠み、旧き神を辿りて」開催
６. 声優多数出演！「アルディTV」コラボ動画を公開
株式会社ネコノメ（本社：東京都中央区、代表取締役：工藤ショーン）は、配信中の心理戦カードゲーム『神託のメソロギア』が2026年5月30日（土）にリリース1周年を迎えたことをお知らせします。これを記念し、同日より1周年記念キャンペーンを開催いたします。
日頃より『神託のメソロギア』を遊んでくださっている皆様への感謝を込めて、豪華報酬や記念イベントを多数ご用意いたしました。引き続き楽しめる環境づくり・開発に努めてまいりますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【神託のメソロギアについて】
『神託のメソロギア』は、独自開発の「同時ターン制」を採用した1戦3分の超短時間心理戦カードゲームです。相手の手を読み合う駆け引きの面白さと、短時間で決着するテンポの良さが特長で、ノープロモーションながら20万ダウンロードを達成。東京ゲームショウ2024への出展、App Store無料総合・カードゲームランキングで1位獲得など、多くのプレイヤーにご好評いただいております。
【1周年記念キャンペーン概要】
キャンペーン期間：2026年5月30日（土）0:00 ～ 6月15日（日）23:59
期間中、以下の6つの記念施策を実施いたします。
１. ログインで最大80連分のパックチケットをプレゼント
期間中のログインで、最大80連分のパックチケットがもらえます。
２. デイリー虹宝箱の出現率が2倍に
期間中、デイリー虹宝箱の出現率が通常の2倍にアップします。
３. 1周年記念「イノセント＆旧神ピックアップパック」販売
1周年を記念した特別なピックアップパックを販売いたします。
４. 過去のSPセット・アイコンを期間限定で再販
これまでに登場したSPセットおよびアイコンが、期間限定で再登場します。
５. ストーリーイベント「かすかな星詠み、旧き神を辿りて」開催
1周年を彩る新規ストーリーイベントを開催いたします。
６. 声優多数出演！「アルディTV」コラボ動画を公開
『神託のメソロギア』出演声優陣が多数登場するコラボ動画を公開いたします。