心理戦カードゲーム『神託のメソロギア』リリース1周年！ 記念キャンペーンを2026年5月30日より開催

株式会社ネコノメ

株式会社ネコノメ（本社：東京都中央区、代表取締役：工藤ショーン）は、配信中の心理戦カードゲーム『神託のメソロギア』が2026年5月30日（土）にリリース1周年を迎えたことをお知らせします。これを記念し、同日より1周年記念キャンペーンを開催いたします。

日頃より『神託のメソロギア』を遊んでくださっている皆様への感謝を込めて、豪華報酬や記念イベントを多数ご用意いたしました。引き続き楽しめる環境づくり・開発に努めてまいりますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

【神託のメソロギアについて】

『神託のメソロギア』は、独自開発の「同時ターン制」を採用した1戦3分の超短時間心理戦カードゲームです。相手の手を読み合う駆け引きの面白さと、短時間で決着するテンポの良さが特長で、ノープロモーションながら20万ダウンロードを達成。東京ゲームショウ2024への出展、App Store無料総合・カードゲームランキングで1位獲得など、多くのプレイヤーにご好評いただいております。

【1周年記念キャンペーン概要】

キャンペーン期間：2026年5月30日（土）0:00 ～ 6月15日（日）23:59

期間中、以下の6つの記念施策を実施いたします。

１. ログインで最大80連分のパックチケットをプレゼント

期間中のログインで、最大80連分のパックチケットがもらえます。

２. デイリー虹宝箱の出現率が2倍に

期間中、デイリー虹宝箱の出現率が通常の2倍にアップします。

３. 1周年記念「イノセント＆旧神ピックアップパック」販売

1周年を記念した特別なピックアップパックを販売いたします。

４. 過去のSPセット・アイコンを期間限定で再販

これまでに登場したSPセットおよびアイコンが、期間限定で再登場します。

５. ストーリーイベント「かすかな星詠み、旧き神を辿りて」開催

1周年を彩る新規ストーリーイベントを開催いたします。

６. 声優多数出演！「アルディTV」コラボ動画を公開

『神託のメソロギア』出演声優陣が多数登場するコラボ動画を公開いたします。