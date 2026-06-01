スタッフも惚れ込む“特別な1本”に出会えるギター専門店「COCO GUITAR SHOP」6月18日 東京・代官山にオープン

三木楽器 株式会社

創業201年目を迎える三木楽器株式会社（本社：大阪市）は、都内２店舗目となる、ギター専門店「MIKIGAKKI COCO GUITAR SHOP（ミキガッキ ココギターショップ）」（以下、当店）を、2026年6月18日（木）、東京都渋谷区代官山にオープンいたします。

MIKIGAKKI.COM：https://www.mikigakki.com/shop/pg/1coco-guitar-shop/

2026年6月18日（木）11:00 オープン

私たち自身が"欲しい"と思えるギターをココに取り揃えました

憧れのヴィンテージギターを

探し続けた特別なユーズドギターを

こだわりの詰まった特別なカスタムオーダーを

どれもが皆様にとって特別な1本になりますように

当店は、私たち自身が“心から欲しい”と思えるギターを取り揃えた代官山のギター専門店です。

大切にしているのは、ただ楽器をお渡しするだけでなく、手にしたその時から「ギターの時間」がもっと楽しくなるお手伝いをすること。1本1本が持つ本当の良さを最大限に引き出すために、プロミュージシャンの現場で培った経験を活かしたリペアとセットアップ、希少なヴィンテージなど数多く触れてきた感性で見つめる秘められた魅力、そして広く深い知識。それら全てを注ぎ込み、あなたにとってのギターの魅力を一緒に育てていく――そんな良き相談相手でありたいと考えています。

憧れのヴィンテージギター、探し続けた特別なユーズドギター、こだわりの詰まったカスタムオーダー。それら全てを価格や市場の評価に捉われることなく、私たちが“本当に良い”と思うものだけをご用意しています。そのどれもが皆様にとっての「特別な一本」となることを信じて、ここ代官山でお待ちしております。

店舗の特徴

■ スタッフが一人のギターファンとして惚れ込むラインナップ

数千本におよぶヴィンテージやカスタムギターに触れてきたスタッフが、一人のギター愛好家として本当に欲しいと思うギターをラインナップ。

流行や価格だけに左右されることなく、楽器としての響きや造形、そして「所有する喜び」を大切にしています。地下の静かな空間に、そうした一本一本を並べています。

■ 多様なリクエストに向き合い続けてきた「経験と技術」

プロミュージシャンの現場対応や、ギターテックからの高度なメンテナンス依頼など、数多くの課題を解決してきた確かな経験があります。

その経験の幅を活かし、お客様一人ひとりの「弾き心地」や「理想のトーン」に真摯に向き合います。

個体本来のポテンシャルを引き出しながら、手にしっくりと馴染む状態へと丁寧に調整いたします。

■ 音とじっくり向き合える贅沢な体験

八幡通りから一歩入った、隠れ家のようなロケーションです。喧騒を離れ、スタッフと楽器との対話を通じて、心ゆくまで音と向き合える時間をお過ごしいただけます。

初心者からコレクターまで、誰もが「一人のギター好き」としてリラックスして相談できる、街の良き相談相手を目指しています。

■ 独自のネットワークによる「理想の一本」の探求

世界各地のギターショーへの参加や、製作家・プロミュージシャン・コレクターとの長年にわたる信頼関係を通じて、独自のつながりを築いてきました。

その国内外の幅広いネットワークを活かし、店頭に並ぶ良質な中古品や希少なヴィンテージ品だけでなく、ご希望の楽器についても、スタッフが責任を持ってお探しいたします。

「店舗にない一本を届けること」も、私たち専門店の大切な役割だと考えています。

ショップ名の由来

店名の「COCO」には、「ここ（この場所）」「個々（多様性）」「孤高（お客様のギターに対する飽くなき探究心）」という意味を込めるとともに、コンパクトで親しみやすい空間をイメージした響きを重ね、「MIKIGAKKI COCO GUITAR SHOP」といたしました。

ロゴデザインコンセプト

アルファベットの「O」と「C」の間から覗くギターのシルエットを配置し、ここに良質なギターがあること、そしてぜひ見に来てほしいという思いを込めたアイコンとして表現しました。

店舗概要

店舗名：MIKIGAKKI COCO GUITAR SHOP

オープン予定日：2026年6月18日（木）

所在地：〒150-0034 東京都渋谷区代官山町13-4 ヴォーグ代官山II B1F

営業時間：11:00～19:00

定休日：毎週水曜日

TEL：03-6416-3125

■ 会社概要

商号 ： 三木楽器株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 三木 俊彦

所在地 ： 〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-3-4

創業 ： 1825年（文政８年）

事業内容 ：

1)楽器・楽譜、防音室の販売

2)音楽教室の運営

3)音楽イベントの企画・制作

4)楽器修理、ピアノ調律ほかアフターサービス

5)楽器および付属品の開発、楽譜の出版

6)その他、音楽／楽器関連事業

URL ： https://www.miki.co.jp/