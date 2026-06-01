小糸製作所、新ＣＭ「プロダクト篇」放映開始

株式会社小糸製作所

株式会社小糸製作所(本社：東京都品川区、代表取締役社長：加藤 充明)は、新たな企業CM「プロダクト篇」を制作し、6月1日（月）より放映を開始しましたので、お知らせいたします。



新CMは、安全・安心のため、たゆまぬ技術進化に取り組んでいる姿を、美しく高品質なプロダクトCGを使って表現するとともに、陸・海・空、あらゆる場所を照らすKOITOの“光”を最新の自動車照明技術や航空機・インフラ照明などのシーンを通じて表現しました。

今後も当社は、光の技術を通じて、安全・安心で持続可能なモビリティ社会の実現に貢献してまいります。

■ 新テレビCM概要

・タイトル KOITOと、いこう。「プロダクト」篇

・放映開始日 2026年6月1日(月)

・「プロダクト」篇（30秒） https://youtu.be/9r6JvJgkbyc

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=9r6JvJgkbyc ]

・「プロダクト」篇（15秒） https://youtu.be/BVbmnKL7rPM

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=BVbmnKL7rPM ]