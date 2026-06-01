【開催レポート】過去最多の来場者を記録した「USAMIフェス2026」。雷光炎舞かぐづちが新演目＆新体制で熱狂のフィナーレを演出

株式会社かぐづち

2026年5月31日（日）に静岡県伊東市で開催された「USAMIフェス2026」に出演し、大トリとなる夜のフィナーレステージを務めました。 本フェスは過去最多の来場者数を記録する大盛況となり、かぐづちは今回初参加となる新メンバーと、新たなパフォーマンス演目をお披露目いたしました。圧倒的な熱量で会場を包み込んだ当日の様子と、2013年から続く地域イベントへの継続出演がもたらす「ナイトエンタメの価値」についてご報告いたします。

過去最大の熱狂！新メンバー・新演目による進化した炎と光のショー

地域住民と観光客が一体となる手作りの祭典「USAMIフェス」。今年のフィナーレは、過去最高の観客が見守るなかで行われました。 かぐづちは本ステージにて、プロジェクト初参加となる新メンバーを交えた特別編成でパフォーマンスを実施。さらに、最新のライティング技術と本物の炎を融合させた「新演目」を初披露いたしました。風や導線など屋外特有の環境下でも徹底した安全管理を行い、常に進化を続けるエンターテインメントで夜の宇佐美に熱狂の空間を創り出しました。

2013年から紡いできた実績。地域に根付くエンターテインメント

かぐづちは、2013年より長年にわたり「USAMIフェス」の夜の目玉コンテンツとして出演し続けてまいりました。 10年以上継続して熱狂を届ける中で、かつて客席でショーを見ていた地域の子どもが成長し、「自分もパフォーマンスを覚えて参加したい」と声をかけてくれるような、次世代へ繋がる嬉しい出来事も生まれています。単なるその場限りの集客コンテンツではなく、地域に根付き、世代を超えて愛される熱狂を共有できること。それが、かぐづちが提供する体験価値です。

全国の自治体・イベント主催者様へ：長く愛されるイベントづくりを

株式会社かぐづちでは、単発のイベント演出はもちろん、今回のUSAMIフェスのように「地域の人々に長く愛され、共に成長していくナイトエンターテインメント」の企画・出演を継続してまいります。 「夜の集客の起爆剤が欲しい」「地域の祭りにアイデンティティを生み出したい」とお考えの自治体・観光協会・イベント主催者様は、規模やロケーションを問わず、ぜひお気軽にご相談ください。

雷光炎舞「かぐづち-KAGUZUCHI-」とは

火の神「カグツチ」の名を冠し、“炎の力”を現代のステージアートに

昇華させたクリエイティブパフォーマンスプロジェクト。

LEDやレーザーなどの光演出と、伝統的なファイヤーパフォーマンスを融合させた

独自の演出スタイルで国内外の大型フェス・企業イベント・地域フェス、

様々なイベントに出演。その公演実績は累計1,000回を突破。

火気演出の安全設計と独自の演出スタイルの両立に優れ、

屋外ステージだけでなく、大規模施設やホテル屋内でのステージショー、

スタジオ内での映像制作など屋内外の舞台・映像の両分野で演出プロデュースも手がける。

その高い安全性とインパクトのある火炎演出、緻密な光のパフォーマンスは

国内外の大型イベントやアーティストツアー、映像コンテンツの現場で

“空間演出の核”として高い評価を獲得している。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zgmG3W1fs-U ]

主な出演実績（一部抜粋）

・未来型花火イベント「STAR ISLAND」（2017~2026／Saudi Arabia／Singapore）

・テレビ朝日『マツコ＆有吉 かりそめ天国 年始3時間SP』（2025）

・台湾フェスティバル 2024（日台交流イベント／上野公園）

・パナソニック VIERA 有機ELテレビ公式デモ映像（2023）

・F1シンガポールグランプリ 2022（Formula 1 Singapore GP）

・東京ヤクルトスワローズ開幕戦セレモニー＠明治神宮球場（2022）

・東京2020聖火リレー「セレブレーション」全国121日間（2021）

・象印 TVCM「炎舞炊き」

・SEKAI NO OWARI 野外ツアー「インソムニアトレイン」全12公演（2018）

・世界耐久選手権／鈴鹿8耐 表彰式＆前夜祭（2018）

・ライオンズフェスティバル2017（西武ドーム・プロ野球開幕ファイヤー演出）

・Jリーグ 川崎フロンターレvsFC東京戦「多摩川クラシコ」ハーフタイムショー

関係者・メディアの皆さまへ

取材・お問い合わせ・出演詳細については、下記までご連絡ください。

株式会社かぐづち ／ 雷光炎舞「かぐづち-KAGUZUCHI-」

担当：イズミ

Tel：090-6548-6189

Mail：info@kaguzuchi.com

Web：https://kaguzuchi.com

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