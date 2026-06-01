スタートアップ転職「スタクラ」、業界初※の″起業家・会社・仕事″3軸探索 × PWA対応で全面リニューアル

株式会社スタートアップクラス※スタートアップ・ベンチャー特化転職サービスにおいて、2026年5月時点、当社調べ

掲載スタートアップ約1,700社、累計IPO約170社の実績を持つスタートアップ・ベンチャーに特化した転職プラットフォーム「スタクラ」（運営：株式会社スタートアップクラス）は、ユーザー向けマイページの体験を全面的に再設計し、モバイル中心のプロダクトリニューアルを実施しました。

今回のリニューアルでは、新しい大きな機能を一つ追加するというよりも、「スタートアップとの出会い方そのもの」を見直すことに重きを置いています。"求人を探す"だけでなく、起業家・会社・仕事の3軸で共感ベースに探索できる体験へ。そして、転職活動を"頑張って取り組むもの"ではなく、日常に自然と溶け込むものとして磨き直しました。

スタートアップ転職は、"条件"だけでは決められない

スタートアップへの転職には、大企業転職と決定的に違うところがあります。年収や勤務地、職種といった条件だけでは判断できない、ということです。

「誰と働くか」「どんな起業家が、どんな思想で事業をつくっているか」「会社が向かおうとしている未来に共感できるか」── スタートアップに飛び込む人は、その問いに自分なりの答えを持って意思決定しています。

ところが、これまでのスタクラを含む多くの転職サービスは、職種・勤務地・年収といった条件ベースの求人検索を中心に体験が組まれていました。独自審査を通過した厳選スタートアップだけを掲載するスタクラだからこそ、求人検索ではなく「共感」を起点にした体験へと、これを根本から見直す必要があると考えました。

1. 「探す」体験の刷新 ── 起業家・会社・仕事の3軸へ

リニューアルの中心となるのは、「探す」体験の作り直しです。

これまでは「仕事から探す」が中心でした。今回のリニューアルで、これに「起業家から探す」「企業から探す」の2軸を加え、3軸の探索体験として再構築しています。

- 起業家から探す：会社の代表・創業者の写真とビジョン、インタビュー記事を入口に、人物像から会社へ近づける- 企業から探す：会社のビジョン・社会課題テーマ・フェーズ（シード／ミドル／レイター）など、"事業の輪郭"から会社を発見できる- 仕事から探す：従来からの求人軸。職種・勤務地など条件での絞り込みも引き続き利用可能

3つの探索は同じトーン・同じ操作感に揃え、「人 → 会社 → 仕事」のどこからでも入って、自然に隣の軸へ移れる設計にしています。社会課題テーマ（"教育"・"環境"・"医療"等）を横串に置き、共感の方向性から複数のスタートアップに行き当たれるのも今回のポイントです。

求人検索サービスとしての機能を残しつつも、コアの体験は「条件で絞り込む」から「共感の手触りで出会う」方向へシフトしました。

なお、「起業家から探す」軸の新設は、ユーザー体験の改善であると同時に、掲載企業の経営者・創業者にとってもビジョンや思想を直接届けられる新たな接点となります。条件ではなく「誰がやっているか」「どんな未来をつくろうとしているか」で人材と出会えることは、特にシード～ミドルフェーズのスタートアップにとって採用上の大きな価値だと考えています。

2. UI全面刷新 ── モバイル中心で「日常に馴染むプロダクト」へ

転職サービスの UI は、ともすると "仕事モード" を強いる重さを持ちがちです。今回のリニューアルでは、モバイルで普段使いされる SNS や読み物アプリと地続きの感触を目指してデザインを作り直しました。

主な再設計ポイント：

- 情報設計の整理：ページの主役（誰の・何の情報か）を一つに絞り、補助情報は静かに添える構成へ- ナビゲーション改善：スマートフォンには下タブナビを導入。マイページ・探す・気になる・メッセージへ、片手で迷わず行き来できるように- 通知導線の整理：スカウト、企業からの「気になる」、メッセージなど、ユーザーへの届けものを"うるさくならない静かな合図"として再配置- プロフィール編集 UX 改善：「書く体験」として再設計。職務要約・ビジョンを綴る画面は、入力フォームというより思考を整理するノートのような触感に- プライバシー / 設定の改善：企業へのプロフィール公開、通知の受け取り方、AI 機能の利用同意などを"トグルを倒した瞬間に保存される"挙動に変更。更新ボタンを押し忘れて保存できていない、という小さなストレスを取り除く- フォーム入力体験：保存ライフサイクル（未保存／保存中／保存しました）を明確に可視化。モバイルでも編集の途中で迷子にならない

派手な機能追加ではなく、1画面ずつ・1行ずつ磨き直した、本質的なプロダクトアップデートです。

3. PWA対応 ── ホーム画面から、スタートアップに会いに行ける

今回のリニューアルでは、スタクラを PWA（Progressive Web App） に対応させました。

- ホーム画面に追加するとアプリのように立ち上がり、Webブラウザの URL バーに邪魔されない没入感のあるレイアウトに切り替わります- プッシュ通知に対応し、スカウト・メッセージ・企業からの「気になる」をスマートフォンの通知として受け取れます- 専用アプリのインストールやアカウントの再ログインといった重い導入ステップはなく、ブラウザから自然な流れで"アプリ化"できます

スタートアップ転職は、求人を毎日いくつも見るような行為ではありません。むしろ「ある日たまたま気になる起業家がいた」「半年前に保存した会社から急にスカウトが届いた」というような、情報との偶然の出会いが意思決定の起点になりがちです。

だからこそ、毎日アプリを開かなくても、自然に出会いが届くこと──そしてその通知をきっかけに、片手でサッと開けること──が大事だと考えました。PWA対応は、その日常的な再訪体験を支えるための基盤です。

4. 「未来を一緒につくりたい人と出会う」体験へ

今回のリニューアルを貫く考え方は、シンプルです。

スタートアップ転職は、求人を探す行為ではない。 未来を一緒につくりたい人や会社と出会う行為である。



この前提に立てば、サービスが提供すべきは「絞り込み機能」ではなく、「出会いの質と、その続きの体験」です。スタクラはこの先も、3軸の探索体験・モバイル中心の UI・PWA という日常導線を起点に、一つひとつの体験を丁寧に磨き続けていきます。

コメント

株式会社スタートアップクラス 取締役 CTO 兼 PdM 佐藤 勇一

「今回のリニューアルでは、新しい機能を一つ足すというより、プロダクトの一画面ずつ・操作の手触りを作り直すことに時間をかけました。

スタートアップへの転職は、条件だけで決まる行為ではありません。"誰と働くか"、"どんな未来をつくる会社か" ── その共感で意思決定が起きています。条件で絞り込む体験から、起業家・会社・仕事の3軸で共感ベースに出会える体験へ。あわせて PWA に対応し、転職活動を"頑張るもの"から、日常に自然と溶け込むものへと位置づけ直しました。プロダクトは"道具"であり、その信頼は派手な発表ではなく、毎日の手触りで育つと信じています」

■株式会社スタートアップクラスについて

「次の100年を照らす、100社を創出する」をビジョンに掲げ、独自の審査を通過した厳選スタートアップ専門の転職・採用支援サービスを展開しています。当社はこれまでに延べ1,700社以上のスタートアップ企業を支援し、そのうちの約170社がIPOを実現するなど、当社サービスの導入先はその後も飛躍的な成長を遂げています。当社はこれからも、志ある起業家とスタートアップを応援し続けます。

■厳選スタートアップ専門の転職/副業サイト「スタクラ(https://startupclass.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=202606_startup_recruiting)」

■ママ・女性向けスタートアップ転職/副業サイト「ママテラス(https://mama.startupclass.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=202606_startup_recruiting)」

■国内最大級のスタートアップ情報メディア「Startup Magazine(https://startupclass.co.jp/article/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=202606_startup_recruiting)」

■大学発スタートアップ特化求人サイト「大学発ディープテック特集サイト(https://startupclass.co.jp/lp/uni/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=202606_startup_recruiting)」