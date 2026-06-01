インバウンド・コンサルティングの株式会社ライフブリッジ、UMAMI Travel株式会社（旧：東北ちゅらトラベル株式会社）を子会社化。 ツアー造成・人材育成・PR・送客までを実現する垂直統合モデルへ

株式会社ライフブリッジ

■ 本リリースのポイント

⑴「商流（売る力）」の確保： 地域密着の旅行業として実績のある「東北ちゅらトラベル」を子会社化。ライフブリッジに欠けていた「直接販売・送客」の機能を補完。



⑵リブランディング： 子会社化に伴い、社名を「UMAMI Travel株式会社」へ変更。「日本の深み（Depth of Japan）」を世界へ届けるグローバルブランドとして再始動。



⑶グローバル・ネットワーク： 自社YouTube運用で培った知見を基盤に、世界各地の有力インフルエンサー・コミュニティと連携。認知から送客までを最短距離で繋ぐ発信力を構築。



■ 背景：インバウンドの「完全体」へ。足りなかった「売る力」の補完

株式会社ライフブリッジ（本社：宮城県仙台市、代表取締役：櫻井 亮太郎）は創業以来、全国の自治体や企業と共に、地域資源の掘り起こし（つくって）、インバウンド人材の育成（受け入れて）、プロモーション（発信して）の3軸を推進してきました。



2021年の開始以来高い人気を博している「聖地・岩船山爆破体験ツアー」、武士の精神性を白石城（宮城県）で体感する「Be a Samurai」をはじめ、国籍ではない、テーマ性を切り口とした斬新な高付加価値コンテンツをプロデュースし、SNSを通じて国内外へ情報発信をしてまいりました。 こうした「魅力の創出と発信」を続ける中で、地域経済をより力強く持続可能なものにするために、最後に残された課題が、その魅力を確実に収益へとつなげる「直接的な収益化＝売る（商流）」の確立でした。

今般、地域密着の旅行業として確かな地盤を築いてきた「東北ちゅらトラベル株式会社」が、「UMAMI Travel株式会社」としてグループに加わったことで、ライフブリッジに欠けていた「売る（直接送客・収益化）」というラストピースが埋まりました。これにより、世界を驚かせるコンテンツを「つくって」、独自のネットワークで「発信し」、実際に世界へ「売る」という垂直統合型の支援体制が完成いたしました。

■ 「人」が日本の価値を翻訳し、手渡す。人材育成と販売の融合

UMAMI Travel株式会社が掲げる「UMAMI」とは、風土、伝統、職人の技、誠実な手仕事、そして日本人の精神性といった「日本の深み（Depth of Japan）」を指します。

「爆破体験」や「Samurai」が単なるエンターテインメントに留まらず、参加者の心に深く残るのは、そこに物語があり、日本の文化的な文脈が正しく翻訳されているからです。ライフブリッジが注力してきた「異文化を理解し、日本の価値を適切に手渡せる人材育成」と、UMAMI Travel株式会社の「企画・販売力」が融合することで、最高品質の日本体験を世界へデリバリーすることが可能になります。



■ 「人」が日本の価値を翻訳し、手渡す。人材育成と販売の融合

UMAMI Travel株式会社が掲げる「UMAMI」とは、風土、伝統、職人の技、誠実な手仕事、そして日本人の精神性といった「日本の深み（Depth of Japan）」を指します。 「爆破体験」や「Samurai」が単なるエンターテインメントに留まらず、参加者の心に深く残るのは、そこに物語があり、日本の文化的な文脈が正しく翻訳されているからです。

この「目に見えない価値」を世界へ届けるためには、単に言葉を訳すだけでなく、異文化を深く理解し、日本の本質を適切に翻訳して手渡せるプロフェッショナルの存在が不可欠です。ライフブリッジが注力してきた「現場の人材育成」と、UMAMI Travel株式会社の「企画・販売力」が融合することで、最高品質の日本体験を世界へデリバリーすることが可能になります。

■ ライフブリッジグループが実現する「4つのサイクル」

⑴つくって（地域資源の磨き上げ）： 外国人目線での高付加価値コンテンツ開発（「聖地・岩船山爆破体験ツアー」「Be a Samurai」等のプロデュース実績）。

⑵売って（直接送客・収益化）： UMAMI Travel株式会社による、国内外への直接販売・送客・ツアー運営ならびに旅行業務全般。



⑶受け入れて（プロフェッショナル人材育成）： 異文化を理解し、地域の価値を適切に「手渡せる」プロフェッショナル人材の輩出。



⑷発信する（プロモーション）： 代表・櫻井が自らYouTube（Ryotaro's Japan）を運用し、登録者15万人超のコミュニティを育てた過程で得た「世界に刺さるコンテンツの法則」と、世界各国のインフルエンサーとの強固なネットワークを活用。独自のインフルエンサー・コミュニティとの連携により、多言語・多角的な戦略的PRを展開。



■ 株式会社ライフブリッジ 代表取締役 櫻井 亮太郎のコメント

「これまで私たちはSNSによる情報発信によって世界へ日本の魅力を伝える『橋（Bridge）』を架ける役割を担ってきました。しかし、橋を架けるだけでは不十分です。その橋を実際に渡っていただき、地域で深い感動を味わい、対価を支払っていただく仕組みまでを提供しなければなりません。 『東北ちゅらトラベル』が培ってきた地域での現場力とアウトバウンドの実績を継承し日本の深みを売る『UMAMI Travel株式会社』として再出発させることはライフブリッジが地域経済を直接動かす実務集団へと進化した決意表明です。我々が育成した人材が自らの言葉で『価値』を語り世界と対等に渡り合う。そんな新しい時代の旅行業の形を私たちが実現します」。



今後の展開

「UMAMIストーリーテラー」の認定と派遣 ライフブリッジの研修を修了した地域人材を「ストーリーテラー」として認定し、UMAMI Travel株式会社のツアーへアサイン。

自治体・DMO向け「成果コミット型」ソリューション コンテンツ造成・人材育成・送客までをパッケージ化し、地方創生の課題である「収益化」に直接応えるプランの提供。



双方向のグローバル交流 インバウンドで「日本の深み」を世界に伝え、アウトバウンド（海外視察ツアー等）を通じて地域の事業者の海外進出を支援。東北から全国、そして世界へ、本質的な交流の輪を広げます。



【会社概要】

株式会社ライフブリッジ：インバウンド人材育成、コンテンツプロデュース、SNSプロモーション、通訳・翻訳

https://www.lifebridge.jp/

UMAMI Travel株式会社：国内外の体験型旅行プログラム（インバウンド・アウトバウンド）の企画・販売・運営ならびに旅行業務全般を展開。

https://www.umamitravel.jp/

株式会社ライフブリッジ

株式会社ライフブリッジは「戻りたいときに戻れる地域づくり」を掲げ、インバウンドを通じた地方創生を推進しています。地域の魅力を「作る・売る・受け入れる・発信する」という一貫した支援を強みとし、SNSプロモーションや動画による戦略的な情報発信、独自のカタカナ英会話メソッドを用いた接客研修、多言語人材の育成まで幅広く展開。現場の「売る力」と「発信力」を底上げし、世界が再訪を願う持続可能な地域を創ります。