2026年、眉メイクは「描く」から「活かす」時代へ。アートメイク除去が広がる中、HBL BEAUTYが@cosme TOKYO常設展開。3Dクッションブロウ 02ライトブラウン、6月1日より販売開始。

株式会社JULIA IVY

株式会社JULIA IVY（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：福井仁美）が展開する眉専門コスメブランド「HBL BEAUTY」は、2026年6月1日（月）より、@cosme TOKYOにて主力アイテム「3Dクッションブロウ 02 ライトブラウン」の常設販売を開始いたします。

先行発売初日に完売、2025年ベストコスメ26冠を獲得したHBL BEAUTYの話題のアイテムで、全国7店舗での期間限定展開でも東京エリアを中心に大きな反響を呼び、今回の常設化が決定いたしました。

@cosme OSAKA・@cosme NAGOYAに続く東京旗艦店常設化により、HBL BEAUTYは@cosme主要三都市旗艦店すべてに常設される眉専門ブランドとなります。

■ 「眉コスメは売れない時代」を覆した、眉メイクが苦手な人のための眉コスメ

「HBL BEAUTY」は、累計700万眉の実績を持つ、日本No.1の眉専門ブランドが手がける眉コスメブランド。「自眉を、美眉に。」をコンセプトに、知識やテクニックがなくても、誰でも最高の眉が叶うこと。ただそれだけを目指して開発されたのが「3Dクッションブロウ」です。

今回@cosme TOKYO常設化される 02 ライトブラウン は、特に以下の処方特性で支持を集めています。

・薄眉でも自然に存在感が出る

・ベタっとつかず、ふんわり発色

・眉頭が簡単にグラデーションになる

・毛流れになじみやすい

眉メイクが苦手な人ほど、自然に上手くいく。 SNSでも「初めて眉が上手く描けた」「眉サロン帰りみたいになる」「失敗しにくい」と口コミが拡散し、ベストコスメ26冠を獲得。アートメイク除去や「自眉を活かす」トレンドが広がる2026年、眉メイクが「頑張るもの」から「叶うもの」へ変わりつつある時代の象徴として、業界の注目を集めています。

【関連リリース】

HBL BEAUTY「3D クッションブロウ(R)」新色が登場！スフレのようにふんわり仕上がるスフレクッション。3月23日より全国発売開始。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000084130.html

■ 2026年の眉トレンド「描く眉」から「活かす眉」へ。背景にある3つの変化。

数年間にわたり、日本の眉メイクトレンドは「太眉」「濃眉」「アートメイク」など、眉を作り込む方向性が主流でした。しかし2026年に向けて、その流れに大きな変化が生まれています。

１．アートメイク除去への関心の高まり

かつて広がったアートメイクは、入れた当時のトレンドに沿った形のまま、長く顔に残り続けます。一方で、ここ数年でメイクトレンドや好まれる眉の印象は大きく変化しており、「眉だけが当時の形のままで止まっている」「今のメイクや雰囲気に合わなくなってきた」という違和感を覚える人が増えています。SNSや美容クリニックでもアートメイク除去への関心が高まり、眉を自分の手でアップデートし直したいというニーズが改めて顕在化しています。

2．「自眉を活かす」メイクへの回帰

眉メイク全体のトレンドは、「描き足す」「形を作り込む」から、「毛流れを活かす」「素眉の質感を活かす」仕上がりへとシフト。アイメイクとのバランス変化や、ナチュラル志向の高まりがこの流れを加速させています。

3．眉専門ブランドが培ってきた「自眉ケア」の知見

眉専門技術「HBL（旧HOLLYWOOD BROW LIFT(R)）」は、眉毛の毛流れを根本から整え、自分の眉そのものを活かすことを軸にしてきた眉専門ソリューション。「プロにまかせる自眉ケア」をタグラインに、累計700万眉を施術し、全国13,000サロン以上に導入されています。長く培われてきた「自眉を活かす」アプローチが、現在のメイクトレンドと自然に重なるかたちとなっています。

【眉毛トレンドに関する意識調査】新生活は垢ぬけ印象は眉が鍵 好印象の“正解眉”は作り込みすぎない自然さがポイント

～今どきの眉市場を知る「眉トレンド白書 by HOLLYWOOD BROW LIFT(R)」vol.7～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000084130.html

■ 全国7店舗での期間限定展開を経て、@cosme TOKYO常設化が決定

HBL BEAUTYは、2025年11月より全国7店舗にて期間限定展開を実施しました。

- @cosme TOKYO- @cosme OSAKA- ＠cosme NAGOYA- 札幌ステラプレイス店- アミュエスト博多店- 金沢フォーラス店- mozoワンダーシティ店

展開期間中はSNS投稿や店頭問い合わせも相次ぎ、特に東京店舗では想定を超える反響を記録。この結果を受け、@cosme OSAKA・@cosme NAGOYAに続き、このたび@cosme TOKYOでの常設展開が決定いたしました。

■ 製品概要

HBL 3Dクッションブロウ(R)02 ライトブラウン

内容量：6g

価格：3,960円（税込）

@cosme TOKYO 常設開始日：2026年6月1日（月）

■ 取り扱い販路

店舗

ブラシにとった瞬間はリキッド、眉にのせるとパウダーへ変化する「リキッドtoパウダー処方」により、描いたような密着感と、パウダーを重ねたような自然な仕上がりを両立。汗・皮脂・水に強いマルチプルーフ設計カラーは、メルティーピンク、スフレベージュ、テディーモカの3色。柔らかなピンクベージュニュアンスで、うぶ毛のような軟毛眉に見せながら、ふんわりとした血色感をプラス。さらに、アイブロウ、眉マスカラ、ハイライト、アイシャドウ、コンシーラー、涙袋シャドウ、アイライナー、ノーズシャドウとして使える8 in 1仕様。眉だけでなく、目元や顔まわりのメイク直しまでこれ1つで完結。- @cosme TOKYO・@cosme OSAKA・@cosme NAGOYA- Cosme Kitchen / Biople（全国全店舗）- 全国13,000以上のHBL導入アイブロウサロン

※店舗により1部取り扱いがない場合がございます。詳細は各店舗にお問い合わせください。

オンライン

■ HBL BEAUTY ブランドコンセプト

- HBL BEAUTY 公式オンラインサイト(https://hbl-jp.com/products/hblb07_2)- MASH GO GEEN STORE(https://www.cosmekitchen-webstore.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=BRDHBL&bid=CK01&disp=pro&dpcnt=48&fpfl=0&img=1&sort=16&udns=2&pno=1&gclid=CjwKCAjw8uTQBhAdEiwAVvtJyjFXK3-oWxCS6zCXFlwR2NUV8EhKAnC39wl6G4DIJtaxBKdLVMzMZBoC_CEQAvD_BwE&gbraid=0AAAAA-MG42SKJ9Bbrvi16VwcqzY1TB8r4)- Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNYCMP7Z)- Qoo10(https://www.qoo10.jp/g/1176833353)

「自眉を美眉にするコスメ」

小さな眉の大きな力。

眉を変えれば心が変わり、人生が変わる。

それが、HBLで得た私たちの気づき。

700万の眉(※1)を見てきた知見を元に、

あらゆる眉や顔だちの悩みに応える術をプロダクトに詰め込みました。

プロでなくても、メイクに自信がなくても

手にとるだけでするすると理想の仕上がりに。

朝時間が楽になったり、自信がもてたり、

一歩踏み出す勇気が湧いてきたり。

小さな眉が導く大きな希望を、HBL BEAUTYと。

（※1）スタッフとサロンユーザー累計350万人、合計700万の眉

https://hbl-jp.com/

■「HBL」とは？

自分の眉の毛流れをふんわりと整えることで、メイクだけでは出せない「生まれつきのように自然で美しい眉」を創り出す、日本で生まれた眉専門の美容技術ブランドです。日本で初めて(※2)日本に化粧品として登録された、安全な国内産の専用液剤を使用しています。

メイクだけより、自然できれい。

よく比較される眉施術との違いとして、アートメイクは眉を「描き足す」技術。眉ワックスは眉まわりの不要な毛を「除去する」技術。HBLはどちらでもありません。自分の眉の毛そのものの流れを根本から変え、美しく整える技術です。仕上げとして眉まわりのシェイプにワックスも使用しますが、それはHBLの一部に過ぎません。HBLの本質は、毛を抜くことではなく、毛を活かすことです。

もともと生えている自眉を最大限に活かす。それがHBLだけにできることです。全国13,000以上のサロンに導入され、「日本美容企業大賞」を受賞した株式会社JULIA IVYが、日本の眉文化をつくってきました。旧名称「HOLLYWOOD BROW LIFT(R)（ハリウッドブロウリフト）」から、現在は「HBL（エイチビーエル）」として全国に定着しています。

（※2）日本国内における「眉毛専用液剤を用いたブロウリフト技術」として（2020年6月 自社調べ）

https://hbl.salon/

■ 運営会社

株式会社JULIA IVY

所在地：〒153-0043 東京都目黒区東山1-5-4 KDX中目黒ビル4F

事業内容：アイブロウソリューション「HBL」の提供

アイブロウ商材の開発、製造、販売、マーケティング、ブロウアーティスト教育、運営

その他アイブロウコスメの卸売業、スキンケア製品の販売、セラピストの教育

スキンケアブランド「TROIAREUKE」日本総代理店

EMAIL： info@juliaivy.co.jp