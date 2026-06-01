「北九州市障害者雇用アドバイザー」に、人事総務サービス部 部長 藤野英明が就任

パーソルコミュニケーションサービス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルコミュニケーションサービス株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、代表取締役社長：軽井 宏直）は、人事総務サービス部 部長の藤野 英明が、令和8年度「北九州市障害者雇用アドバイザー」に就任したことをお知らせします。なお、本委嘱は令和2年度から7年連続となります。

■ 就任の背景

障害者雇用促進法の改正により企業の雇用責任が高まる中、北九州市では官民連携による実践的な企業支援を推進しています。当社の北九州サポートセンターに在籍する藤野 英明は、人事・労務領域における豊富な実務経験に加え、これまで6年間にわたり同アドバイザーとして市内企業を支援してきた実績が評価され、本年度も継続して委嘱されました。

■ 活動内容

以下の活動を通じ、北九州市における障害者雇用の拡大と、誰もがいきいきとはたらける共生社会の実現に貢献してまいります。

北九州市障害者雇用アドバイザー コメント

- 障害者雇用を検討する企業への実務助言採用後の定着に向けた人事- 労務管理体制の構築支援- 障害者雇用に関する理解促進活動

人事総務サービス部 部長 藤野 英明

今期も北九州市障害者雇用アドバイザーを務めさせていただき、大変光栄に思っております。

企業とはたらく方々との接点を大切に、持続可能な障害者雇用の実現と感動の創出に向け、現場に寄り添った支援を続けてまいります。

■パーソルコミュニケーションサービス株式会社について＜https://www.persol-bd.co.jp/csl/＞

パーソルコミュニケーションサービス株式会社は、ヘルプデスク、ITサポート、コンタクトセンター業務を中心としたBPOサービスを提供し、企業の業務効率化と顧客体験向上を支援しています。「接点から、感動を」をミッションに掲げ、人と人とのつながりが生まれる「接点」を大切にして、挑戦を繰り返し、社会の「こうありたい」をカタチにすることで「より良いはたらく環境」があふれる社会を実現していきます。 パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、人と組織にかかわる多様な事業を通じて、持続可能な社会の実現とSDGsの達成に貢献していきます。